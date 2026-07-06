Ciencia

¿Las mascotas reducen el estrés?: un nuevo estudio plantea que los animales no alivian las tensiones

Científicos enfrentaron la creencia de que perros y gatos podrían reducir la ansiedad y el agobio con una investigación

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Dos personas sentadas en el suelo, una con un perro marrón y la otra con un gato gris, separadas por una línea ondulada en fondos azul y lila.
Una investigación publicada en Frontiers in Psychology cuestiona que las mascotas ayuden a manejar el estrés en situaciones de tensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés se ha consolidado como uno de los principales desafíos para la salud física y mental en la vida contemporánea. Diversos factores sociales, laborales y personales contribuyen a que millones de personas experimenten niveles elevados de tensión y ansiedad en su día a día. De acuerdo con distintas investigaciones, la exposición constante puede derivar en alteraciones del sueño, dificultades en la concentración y un aumento en el riesgo de padecimientos cardiovasculares, entre otros efectos sobre el bienestar general, según ha documentado News-Medical.

En este contexto, la presencia de mascotas se ha vinculado en múltiples estudios con una mejora en el ánimo de sus dueños y una posible reducción de los síntomas asociados al estrés. Según reportes de The Economic Times, la interacción con perros y gatos suele asociarse a momentos de mayor bienestar emocional y a la percepción de compañía. Estas observaciones han impulsado el interés científico por comprender el impacto de los animales domésticos en la gestión de las emociones y la calidad de vida.

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No obstante, una investigación reciente publicada en Frontiers in Psychology aporta una visión diferente sobre el vínculo entre mascotas y manejo del estrés. El trabajo, realizado por un equipo de especialistas en bienestar emocional, ha generado debate en la comunidad científica acerca de los beneficios reales que aportan los animales de compañía en situaciones de tensión.

La relación entre estrés y las mascotas

La relación entre estrés y mascotas ha sido objeto de análisis en la literatura científica y en la práctica clínica. Diversos estudios han señalado que la convivencia con animales domésticos puede actuar como un factor protector para la salud mental, especialmente en contextos de alta demanda emocional o presión social. Según una investigación realizada por el College of Veterinary Medicine de la Universidad Nacional de Seúl identificó que el 85% de las personas que habían perdido a su mascota experimentaron cambios emocionales notables, lo que evidencia la profundidad del vínculo entre humanos y animales y su impacto en la vida cotidiana.

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Joven de espaldas sentado en una silla de oficina moderna con la cabeza apoyada en el escritorio. Hay un currículum, papeles arrugados, una laptop y una taza de café.
El estrés afecta la salud física y mental y puede provocar alteraciones del sueño, problemas de concentración y mayor riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de manejo del estrés, la presencia de perros y gatos ha sido asociada con una disminución de los niveles de ansiedad y una mejora en el estado de ánimo de los dueños. Un estudio publicado en el Journal of Death and Dying señala que mantener el contacto con un animal de compañía puede facilitar la recuperación emocional tras situaciones estresantes. Prácticas como acariciar a un perro, jugar con un gato o simplemente compartir tiempo con ellos suelen estar vinculadas a sensaciones de calma y bienestar, según documenta Newsweek.

La literatura científica ha resaltado que las personas con animales domésticos tienden a registrar menos síntomas de ansiedad y reportan mayor satisfacción personal en distintos ámbitos de su vida. Estos hallazgos han llevado a considerar a las mascotas como aliados en la promoción de la salud emocional y en la prevención de trastornos relacionados con el estrés. No obstante, unos científicos cuestionan este tipo de resultados a través de un nuevo metaanálisis.

¿Las mascotas reducen el estrés?

Interactuar con mascotas, como perros o gatos, durante situaciones de estrés no necesariamente ayuda a calmar los nervios, de acuerdo con los autores de la investigación publicada en 2026. Aunque muchos consideran que la compañía animal es beneficiosa en momentos difíciles, los psicólogos sugieren que el alivio del estrés no está directamente relacionado con la intensidad de la interacción con el animal.

Gato adulto blanco y negro sentado en el regazo de una persona que lo acaricia. La persona viste jeans azules y un suéter claro. Fondo de sala de estar luminosa.
Diversos estudios vinculan a las mascotas con una mejora del ánimo, una percepción de compañía y una posible reducción de síntomas asociados al estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos descubrieron que, aunque pasar tiempo con una mascota puede generar momentos más felices, esto no implica necesariamente una reducción del estrés en situaciones problemáticas. Es decir, las personas pueden disfrutar de la compañía de su perro o gato sin que esto atenúe el efecto de aquello que les preocupa en ese instante. En algunos casos, especialmente con los gatos, una mayor interacción podría incluso intensificar las emociones negativas entre quienes ya se sienten estresados, según los resultados presentados por el equipo liderado por la psicóloga Mayke Janssens.

Los hallazgos indican que el bienestar emocional momentáneo asociado a la presencia de una mascota no se explica por la capacidad de amortiguar las tensiones. Esta conclusión desafía la creencia generalizada y los estudios que explican que jugar o interactuar más con el animal durante estos episodios tiene un efecto calmante. Tanto en perros como en gatos, los efectos positivos de la interacción existen, pero no se vinculan directamente a una mejor gestión del estrés cuando este se presenta.

Interpretaciones y posibles explicaciones de los resultados observados

Mujer con camiseta clara sonríe, sostiene una pata de un perro labrador retriever de pelaje dorado. Fondo con sofá y pared clara.
Los autores del nuevo estudio sostienen que interactuar con perros o gatos no reduce necesariamente el estrés, aunque sí puede generar momentos más felices (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo investigador sugiere que la explicación de estos resultados podría estar relacionada con la afinidad entre la personalidad del dueño y la mascota. Sanne Peeters, una de las autoras del estudio, señaló que las personas tienden a identificarse profundamente como “amantes de los perros” o “amantes de los gatos”, lo que podría influir en que los efectos emocionales sean similares para ambas especies.

En el caso específico de los felinos, los datos muestran que la interacción más intensa puede asociarse a emociones negativas más fuertes en situaciones de estrés. Los especialistas proponen que esto podría deberse a la naturaleza generalmente más pasiva de las interacciones, que tal vez no se ajusta a la necesidad de apoyo del dueño en esos momentos. Sin embargo, los propios autores advierten que estas interpretaciones deben considerarse con cautela y que se requieren más investigaciones para comprender los mecanismos exactos.

El Dr. Janssens concluyó que el beneficio emocional de convivir con una mascota podría estar más vinculado a la sensación de compañía y conexión que a la reducción directa del estrés. Según afirmó Peeters, no hay pruebas que indiquen que una de las dos especies sea mejor mascota; la clave estaría en la personalidad y preferencias de cada dueño.

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