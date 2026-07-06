El cristal que transforma la luz del Sol en ultravioleta y podría cambiar la industria energética

Un cristal desarrollado por investigadores liderados por Naoyuki Harada convierte la luz visible del Sol en radiación ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de convertir la luz visible del Sol en radiación ultravioleta ha condicionado durante años el desarrollo de tecnologías que dependen de la energía luminosa para procesos industriales y científicos.

Un estudio publicado en la revista Nature Communications y liderado por Naoyuki Harada marca un avance relevante: la presentación de un cristal capaz de transformar la luz visible en radiación ultravioleta, lo que permitiría optimizar el aprovechamiento solar en múltiples aplicaciones. Esta innovación responde a la necesidad de mejorar la eficiencia energética en sectores donde la disponibilidad de ultravioleta es esencial.

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La investigación señala que, aunque la radiación solar llega de manera continua a la superficie de la Tierra, solo una pequeña fracción corresponde al rango ultravioleta.

El mecanismo de aniquilación triplete-triplete reúne la energía de varios fotones de luz visible para emitir un fotón ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa limitación ha obligado a depender durante décadas de fuentes artificiales de luz ultravioleta, incrementando el consumo eléctrico y la complejidad de las instalaciones industriales. El desarrollo de un material capaz de ampliar el espectro útil de la luz solar podría suponer un cambio de paradigma en el uso de energía renovable.

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El mecanismo de conversión de luz visible en ultravioleta

El mecanismo central del avance consiste en reunir la energía de varios fotones de luz visible para producir uno de mayor energía en la franja ultravioleta. El proceso, conocido como aniquilación triplete-triplete (TTA-UC), permite que dos moléculas excitadas intercambien energía hasta que una emite un fotón ultravioleta y la otra retorna a su estado original. Esta estrategia destaca por funcionar con intensidades luminosas bajas, comparables a la luz solar directa, lo que la hace viable fuera del laboratorio.

La familia molecular dihidroindenoindeno permitió diseñar un cristal con arquitectura tridimensional que mejora el transporte de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los grandes obstáculos era que, en estado sólido, las moléculas dentro de los cristales permanecen prácticamente inmóviles, favoreciendo la disipación energética y reduciendo la eficiencia.

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El equipo de investigación se propuso superar este reto mediante el diseño de materiales sólidos capaces de mantener un transporte energético eficiente entre moléculas, logrando así un rendimiento adecuado bajo condiciones de irradiancia solar natural.

El desarrollo del cristal DHI

El avance se apoya en la familia molecular dihidroindenoindeno (DHI), cuyo diseño incorpora cadenas de alquilo sobre y bajo el núcleo molecular. Esta arquitectura tridimensional crea una separación óptima entre moléculas, evitando contactos electrónicos excesivos y permitiendo que la energía fluya eficazmente por el cristal. La disposición molecular equilibra distancias y limita la pérdida de energía, facilitando un intercambio rápido entre moléculas contiguas.

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La conversión solar a radiación ultravioleta puede impulsar la fotocatálisis, la producción de hidrógeno, la depuración del aire y la impresión 3D (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formulación iBu-DHI sobresale por alcanzar la mayor eficiencia registrada hasta ahora en materiales sólidos de este tipo, incluso cuando opera bajo condiciones similares a la irradiancia solar real. La optimización del procedimiento de fabricación y el control riguroso del crecimiento cristalino permitieron reducir la intensidad lumínica requerida para activar la conversión. Además, los ensayos confirmaron que la estructura tridimensional prolonga la vida de los estados excitados, aumentando la eficacia del proceso energético.

Aplicaciones del nuevo material

La capacidad de generar radiación ultravioleta a partir de luz visible puede transformar la industria y la ciencia, al reducir la dependencia de fuentes artificiales. Procesos como la fotocatálisis, esencial para la producción de hidrógeno y la depuración del aire, se beneficiarían directamente de un aprovechamiento más eficiente de la energía solar. El desarrollo abre la posibilidad de simplificar las infraestructuras y disminuir el consumo energético en instalaciones industriales.

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Otras aplicaciones potenciales incluyen la impresión 3D con resinas fotopolimerizables, que endurecen con radiación ultravioleta, así como la purificación de agua y plataformas de síntesis química impulsadas por luz. Aprovechar una mayor porción del espectro solar permitiría acelerar reacciones químicas sin recurrir de manera continua a lámparas ultravioleta, lo que ampliaría el abanico de procesos industriales sustentados por energías limpias.

La comercialización del nuevo material exige aumentar la eficiencia, mejorar la estabilidad y controlar el crecimiento del cristal a gran escala (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obstáculos para la comercialización

Pese a estos avances, los responsables del estudio advierten que el material aún no está listo para su uso comercial. Será necesario aumentar la eficiencia, mejorar la estabilidad y asegurar la reproducibilidad a gran escala. Los ensayos revelaron que pequeñas variaciones en el crecimiento del cristal afectan el rendimiento, por lo que el control del proceso de fabricación es fundamental para obtener prestaciones homogéneas y fiables.

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La durabilidad representa un desafío crucial para la futura aplicación de este material. Los dispositivos desarrollados deberán demostrar que pueden conservar sus propiedades durante miles de horas, soportando distintas condiciones ambientales sin perder eficiencia.

Además, para que la tecnología resulte viable en el mercado, será imprescindible que el proceso de fabricación garantice un costo competitivo a gran escala, permitiendo así la adopción industrial y el desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en esta conversión fotónica.

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