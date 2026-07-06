Cómo las abejas reinas pasan pesticidas a sus larvas cuando la colmena ya no puede protegerlas

Un estudio publicado en Current Biology halló que las abejas reinas transfieren pesticidas acumulados a sus huevos cuando colapsa la defensa social de la colmena (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un descubrimiento que sacude los cimientos de la biología de polinizadores, un equipo liderado por Angela M. Encerrado-Manriquez halló que las abejas reinas pueden descargar su carga de pesticidas acumulados directamente en los huevos, constituyendo un mecanismo de protección que emerge solo cuando las defensas sociales de la colmena quedan sobrepasadas. Este estudio, publicado en Current Biology, revela —por primera vez con detalle cuantitativo— cómo el equilibrio social que protege a la reina puede romperse, comprometiendo de manera invisible el futuro reproductivo del enjambre.

La investigación cobra especial importancia porque las colonias de abeja melífera sostienen la polinización de alrededor de un tercio de los cultivos alimentarios globales. La caída de estos polinizadores, asociada en parte al uso de pesticidas, preocupa desde hace años a la agricultura y la seguridad alimentaria mundiales.

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Detrás del escudo colectivo: cómo la colmena amortigua el veneno

El estudio utilizó la aceleración de masa biológica (BioAMS), una tecnología radiotrazadora de altísima sensibilidad, para rastrear microgramos de metil paratión radiomarcado en minicolmenas bajo condiciones controladas. El punto de partida fue una hipótesis central: la “amortiguación social” —la capacidad de la colmena completa para proteger a individuos clave, como la reina y la cría— puede limitar la acumulación tóxica. Sin embargo, bajo exposición crónica, esta protección se erosiona.

La investigación sobre abeja melífera advierte que los pesticidas amenazan a polinizadores clave para la polinización de un tercio de los cultivos alimentarios globales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados permiten seguir el destino real de una molécula de pesticida desde que una abeja obrera la ingiere, pasando por el procesamiento en el panal, hasta alcanzar a la reina y sus huevos. En los primeros días, las obreras lograron reducir en un 95 % la concentración dietaria del pesticida almacenado en celdas de cera, gracias a su “función filtrante”. No obstante, tras diez días de exposición continua, esa eficiencia cayó al 86 %, y los residuos en el panal aumentaron en un 40 %.

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En palabras del artículo, “la concentración de metil paratión en las celdas de cera bajó un 95 % en el segundo día respecto a la dieta fuente, pero la eficiencia de filtración descendió notoriamente hasta 86 % al décimo día”.

La carga tóxica se concentra en las obreras, pero el peligro se traslada al futuro

La protección colectiva depende de que las obreras, con sus enzimas de desintoxicación y comportamiento social, sean capaces de procesar y almacenar los tóxicos lejos de la reina y de la cría. De hecho, a los diez días, el contenido corporal de pesticidas en obreras era unas 55 veces mayor que en reinas, explicitando una diferenciación de castas en la carga química.

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Sin embargo, la investigación detectó un giro inquietante cuando el filtro social empieza a saturarse. Aunque la reina mantiene valores mucho más bajos en su cuerpo, los pesticidas comienzan a acumularse selectivamente en sus ovarios y, sobre todo, en los huevos. Al décimo día, la concentración en los huevos era de cinco a diez veces mayor que en el cuerpo de la propia reina, alcanzando niveles entre 81 y 141 partes por mil millones (ppb), valores cercanos o superiores al umbral letal para larvas reportado para organofosforados.

Las abejas obreras redujeron un 95 % la concentración de metil paratión en las celdas de cera al segundo día, pero la eficiencia de filtración cayó al 86 % tras diez días de exposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno, denominado “descarga materna”, se evidencia en la siguiente cita: “los huevos alcanzaron concentraciones de 81–141 ppb, superando por amplio margen la carga del cuerpo total de la reina”.

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Los regímenes sociales modifican el mapa del veneno

El estudio comparó minicolmenas “con reina” y “sin reina”, detectando que la sola presencia de la reina modifica el destino químico del pesticida. En las colmenas con reina, los trabajadores mostraron cargas tóxicas corporales más homogéneas y elevadas, y hubo mayor depósito de pesticidas en la cera. Esto sugiere que las feromonas y necesidades sociales que impone la reina intensifican la construcción de panal y la asignación de tareas, promoviendo rutas específicas de exposición y almacenamiento de tóxicos.

Pese a que la cantidad total de pesticida ingerido no variaba significativamente, la “presencia de la reina redirige el flujo químico, abriendo una nueva vía de salida: la descarga a los huevos”.

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Cuando la defensa social se agota, la reina prioriza su supervivencia

El análisis estadístico, sustentado en mediciones precisas hasta el nivel de partes por trillón, reveló que la estrategia última de la reina frente a la saturación de la barrera social es protegerse descargando contaminantes a la progenie. Se observó un efecto de dilución: las reinas que pusieron más huevos repartieron su carga corporal entre más descendencia, resultando en menores concentraciones por huevo, aunque el costo es un aumento global del envenenamiento embrionario.

El artículo concluye que si bien este offloading maternal puede entenderse como un “último escudo” evolutivo, en sistemas sociales como las abejas tiene un alto precio: huevos y larvas muy contaminados pueden no desarrollarse, limitando la reposición de obreras y amenazando la viabilidad futura de la colonia. Esta vía tóxica queda completamente oculta a los métodos convencionales de toxicidad que sólo observan la supervivencia de adultas.

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El estudio detectó que la presencia de la reina modifica el destino del pesticida en la colmena y abre una vía de descarga materna hacia los huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las autoras resume el hallazgo: “Los huevos se convierten en el destino final del pesticida cuando las defensas sociales fallan, exponiendo a los embriones a dosis potencialmente letales”.

La amenaza invisible de los pesticidas: consecuencias para la salud y el manejo apícola

El descubrimiento de la descarga materna obliga a replantear los esquemas clásicos de evaluación del impacto de pesticidas en polinizadores. Los tests adultos subestiman los efectos subletales e intergeneracionales. Las colmenas pueden parecer tolerantes a exposiciones bajas y crónicas, pero en el tiempo el veneno se concentra en los miembros más vulnerables.

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En brotes de colapso de colonias, la publicación advierte que se han observado pérdidas retrasadas, con colmenas que declinan meses después de la aplicación inicial de pesticidas. La dinámica observada en laboratorio aporta una posible explicación: el sacrificio embrionario y larval es una barrera invisible hasta que ya es tarde para la colonia.

El equipo enfatiza la urgencia de estudiar la apicultura con una mirada “de superorganismo”, donde lo que ocurre en la estructura social puede camuflar riesgos letales para el conjunto.

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