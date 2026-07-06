Política

El embajador de Noruega en Argentina celebró en las redes tras el triunfo ante Brasil: “Hermosa mañana, ¿verdad?”

Halvor Sætre, representante diplomático en nuestro país, recreó una de las más famosas expresiones del actor argentino Guillermo Francella. La cuenta oficial de la sede nórdica lo replicó

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Halvor Sætre celebró recreando una conocida escena del actor guillermo francella

La cuenta oficial de la Real Embajada de Noruega en Argentina despertó este lunes con una publicación futbolera y con acento argentino, luego del histórico triunfo de la selección noruega ante Brasil por los octavos de final del Mundial 2026: “¡Buen día! ¿Hermosa mañana, verdad? 🇳🇴⚽️🤩”.

La escena fue protagonizada por el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, quién recreó la famosa escena del actor argentino Guillermo Francella y es de las más populares en las redes sociales luego de un triunfo deportivo. La publicación arrobó a los perfiles @EmbNorArg y @nff_landslag —la federación noruega de fútbol—.

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Halvor Sætre, embajador extraordinario y plenipotenciario de Noruega en la Argentina desde el 29 de agosto de 2023, recreó la divertida escena. El festejo diplomático tuvo como telón de fondo una actuación histórica. Noruega venció a Brasil 2-1 en Nueva York, con dos goles de Erling Haaland en el segundo tiempo, y se clasificó por primera vez en su historia a los cuartos de final de un Mundial. El delantero del Manchester City llegó así a siete tantos en cuatro partidos del torneo, una cifra que lo consolida como el máximo artillero de la competencia.

El partido se desarrolló con los nórdicos dominando la posesión y el conjunto de Carlo Ancelotti replegado en busca del contragolpe. En el primer tiempo, el arquero Örjan Nyland le atajó un penal a Bruno Guimarães. En el complemento, Haaland abrió el marcador de cabeza a los 79 minutos, tras un centro de Andreas Schjelderup, y amplió la diferencia con un remate rasante desde la frontal del área en el minuto 89. Neymar, quien ingresó a los 67 minutos, descontó de penal en tiempo de adición tras un codazo de Leo Ostigaard sobre Casemiro, pero el resultado no se modificó.

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Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1 - ES

Para Brasil, la derrota profundizó una racha negra en Copas del Mundo que se extiende desde 2014. Tras la goleada histórica ante Alemania por 7-1 en ese torneo, la Verdeamarela no logró superar los cuartos de final en ninguna edición posterior: cayó ante Bélgica en 2018 y ante Croacia por penales en Qatar 2022. En esta ocasión, el ciclo se cortó incluso antes: la eliminación llegó en los octavos de final.

Noruega, en tanto, aguarda el resultado del cruce entre México e Inglaterra para conocer a su rival en cuartos. Ese duelo se disputará en Miami el sábado 11 de julio a las 18:00, hora argentina. En una eventual semifinal, los nórdicos podrían enfrentarse al ganador de las llaves entre Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.

La relación entre Noruega y Argentina tiene raíces que exceden lo deportivo. Según informa la propia embajada, los primeros inmigrantes noruegos llegaron al país en barcos mercantes, lo que explica la temprana apertura de la sede diplomática en 1906. En 2018, Sus Majestades el rey Harald V y la reina Sonja realizaron una visita de Estado a la Argentina —la primera en casi medio siglo— acompañados por más de 60 empresarios de 40 compañías noruegas. Cuatro años más tarde, en septiembre de 2022, la Comisión Permanente de Comercio e Industria del Storting, el parlamento noruego, visitó el país para interiorizarse sobre los sectores económico, energético y agropecuario.

En ese marco de vínculos consolidados, el tuit de la embajada funcionó como un guiño cultural preciso: una institución centenaria eligió el idioma coloquial de sus anfitriones para compartir la alegría de una noche que, para el fútbol noruego, no tenía antecedentes.

Sætre también está acreditado ante Paraguay, Uruguay y Bolivia, y conduce desde Buenos Aires una representación diplomática con más de un siglo de historia en el país: la misión noruega se estableció en Argentina en 1906, apenas un año después de que Noruega obtuviera su independencia y organizara su propio servicio exterior.

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