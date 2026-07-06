A tres días del vencimiento, Caputo detalló de dónde saldrán los dólares para pagar USD 4.200 millones el 9 de julio

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó los lineamientos del programa financiero para los próximos dos años

Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el programa financiero para lo que resta del 2026 y 2027. Además de detallar cada una de las fuentes de financiamiento para los vencimientos en moneda extranjera, aseguró que para el pago de USD 4.200 millones a bonistas del 9 de julio habrá un “exceso de dólares” por el lanzamiento del nuevo Bonar 2029 y el ingreso de los prestamos.

“Para el pago de ahora hay USD 3.900 millones en la cuenta del Tesoro en el Banco Central y va a entrar la plata de las garantías antes del pago. Va a haber exceso de reservas”, sostuvo el ministro Caputo ante la consulta de Infobae sobre cómo se va a realizar el pago a bonistas por USD 4.200 millones.

PUBLICIDAD

A las 10:30 de la mañana, en el Microcine, Caputo encabezó una conferencia de prensa junto al viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, donde expuso cómo el Tesoro afrontará los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei. En ese marco, se anuncio que para afrontar los vencimientos por USD 19.200 millones en lo que resta del 2026, entre los diversos mecanismos de financiación, se van a emitir bonos en el mercado local por USD 6.000 millones.

La Secretaría de Finanzas va a lanzar el Bonar 2029 (AO29) en la próxima licitación.

Hasta la fecha, la Secretaría de Finanzas ya completo el limite por USD 2.000 millones de Bonar 2027 (AO27) y del Bonar 2028 (AO28), por lo que a partir de la próxima licitación -el 15 de julio-, avanzarán con una nueva emisión: el Bonar 2029 (AO29), el cuál tendrá un cupo máximo de USD 2.000 millones, pero sin limites en la primera colocación.

PUBLICIDAD

Fue el secretario de Finanzas Furiase quien explicó que la diferencia principal respecto a los bonos anteriores es que en la primera licitación no se establecerá un monto máximo, aunque sí existirá un tope global de USD 2.000 millones. “En la próxima licitación inicia el Bonar 2029. La única diferencia con el Bonar 2027 y Bonar 2028, si bien tiene el monto máximo de USD 2.000 millones, en la primera licitación no le vamos a poner ese monto máximo que tenían los otros bonos de USD 150 millones en la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda vuelta. Esto de alguna manera es para aprovechar el pago del vencimiento y, obviamente, ahí podemos tener más demanda eventualmente producto de que se hizo el pago del bono”, detalló.

En esa línea, Caputo sumó que el motivo de no fijar un límite inicial responde al flujo de inversores que buscan reinvertir el capital recibido por el pago de cupones. “Esto es porque mucha gente, una vez que cobra el cupón, trata de reinvertirlo, como estamos pagando USD 4.200 millones en esta colocación, decimos: ‘No le ponemos un límite de USD 150 millones’ porque tal vez haya más gente que quiere reinvertirlo y por ahí es una colocación un poco mayor”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Las fuentes para 2026

El esquema financiero presentado por Furiase detalló que las necesidades para lo que resta de 2026 ascienden a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento suman USD 22.900 millones. Lo que genera un colchón financiero de USD 3.700 millones. Entre las fuentes principales, se encuentra la compra de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por USD 6.700 millones y el roll over intra sector público (capital e intereses) por USD 800 millones. Además, se contabilizan préstamos con garantías de organismos internacionales por USD 4.000 millones.

El programa también prevé desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.900 millones y de otros organismos internacionales, excluyendo al FMI, por USD 2.800 millones. El Tesoro contempla la emisión de deuda local por un total de USD 6.000 millones para lo que resta del año, de los cuales USD 4.000 millones ya se emitieron a través de los bonos Bonar 2027 y Bonar 2028.

PUBLICIDAD

Además de las emisiones locales, el esquema presentado por Economía contempla ingresos por privatizaciones por USD 800 millones para lo que resta de 2026. Furiase también informó que el programa incorpora la posibilidad de realizar emisiones en el mercado internacional, aunque sin una cifra predefinida. “En emisiones internacionales pusimos un guion y no cero. Es una opción el mercado internacional en función de cómo evolucione el mercado nacional, internacional y las tasas”, indicó el secretario de Finanzas.

Reacción del mercado

Ahora la clave esta en cual es la reacción del mercado que al viernes pasado cerró en 415 puntos básicos (p.b), lo que implicó un nuevo mínimo en lo que va de gestión de Javier Milei y desde 2018. ”Nosotros trabajamos para que el riesgo país baje, claramente no controlamos los mercados. Tratamos de dar las mayores certezas posibles para que entiendan que vamos a seguir siempre por esta línea de ir reduciendo riesgos y de no salir de la ortodoxia fiscal y monetaria. La reacción la veremos", sostuvo Caputo ante la consulta de Infobae.

PUBLICIDAD

Pero el equipo económico no solo esta mirando la evolución del riesgo país sino también que es lo que sucede con la tasa de interés global. “El otro día hablábamos con el ministro y con el equipo de que hace mucho no tenemos un riesgo país donde esa composición del costo argentino es menor aún a la tasa libre de riesgo global, la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que hoy esta en zona de 4,5%”, afirmó Furiase.