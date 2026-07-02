Ciencia

¿Las redes sociales están reescribiendo los recuerdos? Qué dice la ciencia

La exposición continua a contenidos de alto impacto emocional tiene efectos que especialistas citados por medios internacionales de referencia ya comenzaron a documentar

Guardar
Google icon
Primer plano de una mujer con el ceño fruncido que mira la pantalla de un teléfono móvil que sostiene en su mano.
The New York Times advirtió que las imágenes, relatos y opiniones en plataformas digitales pueden llevar a reinterpretar experiencias propias e incorporar detalles ajenos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de las redes sociales ha transformado la forma en que las personas almacenan y evocan sus recuerdos, introduciendo dinámicas que modifican tanto la percepción personal como la reconstrucción colectiva del pasado.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, la exposición constante a imágenes, relatos y opiniones en plataformas digitales puede alterar la memoria autobiográfica, ya que los usuarios tienden a incorporar detalles ajenos o reinterpretar experiencias propias a partir de lo que ven y leen en línea. El medio subraya que la repetición de contenidos y la presión por compartir vivencias generan un proceso de edición constante de los recuerdos, en el que las versiones digitales pueden desplazar o distorsionar los hechos originales.

PUBLICIDAD

Un estudio reciente realizado por la Universidad de Bayreuth y publicado en la revista European Child & Adolescent Psychiatry, reveló que el consumo excesivo de vídeos cortos en redes sociales afecta la capacidad de concentración y la memoria operativa, especialmente en adolescentes y jóvenes adultos.

Los investigadores identificaron que la velocidad de los contenidos, el scroll infinito y la personalización de los algoritmos favorecen el apego emocional y dificultan el procesamiento profundo de la información. De acuerdo con los autores, la sobreexposición a estímulos digitales fragmenta la atención y merma la habilidad para consolidar recuerdos duraderos, incrementando la tendencia a la distracción y la impulsividad.

PUBLICIDAD

El cerebro, la emoción y la manipulación digital

Libros abiertos, fotos impresas desordenadas, un álbum de fotos, un teléfono móvil, un portátil, dos tabletas, iconos de redes sociales y varias imágenes digitales.
La repetición de contenidos en redes sociales y la presión por compartir vivencias impulsan una edición constante de los recuerdos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias del uso intensivo de redes sociales no se limitan a la memoria factual. Según el análisis publicado por The Times of India, la interacción continua con noticias e imágenes de alto contenido emocional puede producir lo que especialistas denominan “trauma secundario”.

El cerebro responde ante lo que observa en pantalla como si fuera una experiencia propia, y con el tiempo puede desarrollar fatiga emocional, ansiedad o incluso insensibilidad ante estímulos que antes generaban reacción. “El cerebro no siempre distingue entre lo vivido y lo repetidamente presenciado”, explicó la psicóloga clínica Munia Bhattacharya en declaraciones recogidas por el medio.

Los expertos advierten que el hábito de compartir, reaccionar y comentar en redes sociales refuerza la inmediatez y superficialidad en el procesamiento de información, haciendo menos probable que los usuarios dediquen tiempo a reflexionar o integrar nuevos datos en su memoria de largo plazo.

Esta dinámica, según la investigación de la Universidad de Bayreuth, puede modificar la manera en que las personas recuerdan, al incorporar fragmentos ajenos y reconstruir el pasado bajo la influencia de tendencias, opiniones o narrativas dominantes en el entorno digital.

Cómo proteger la memoria en la era digital

Una adolescente con cabello largo mira fijamente un teléfono móvil que ilumina su rostro en una habitación oscura, mientras burbujas de texto y símbolos de preocupación flotan a su alrededor.
El scroll infinito y los algoritmos de redes sociales favorecen el apego emocional y dificultan el procesamiento profundo de la información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, The New York Times destaca la importancia de establecer límites claros al uso de dispositivos y redes sociales, alentando a los usuarios a reservar momentos libres de pantallas para fomentar la desconexión digital.

El medio subraya que dedicar tiempo a experiencias fuera del entorno virtual —como practicar deportes, participar en actividades artísticas o compartir momentos familiares sin la mediación de la tecnología— puede ayudar a reforzar la memoria autobiográfica y a generar recuerdos menos influenciados por narrativas externas.

Entre las estrategias recomendadas por especialistas, se encuentran la escritura manual de diarios, la conversación cara a cara y la selección consciente de contenidos en línea, prácticas que contribuyen a fortalecer la consolidación de recuerdos propios y a favorecer un procesamiento reflexivo de la información que se consume.

Por su parte, el estudio de la Universidad de Bayreuth subraya la relevancia de crear entornos sociales de apoyo y de regular los horarios de consumo digital para proteger el desarrollo neurológico y emocional, sobre todo en adolescentes y jóvenes, quienes son especialmente sensibles a la sobrecarga informativa. Los investigadores sugieren que la participación activa y crítica en redes sociales, junto con la toma de conciencia sobre los mecanismos de manipulación algorítmica, pueden transformarse en herramientas fundamentales para preservar la autonomía y la autenticidad de la memoria personal.

Temas Relacionados

redes socialesMemoriaConcentraciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican por qué la esclerosis múltiple avanza distinto en cada persona

Un estudio del Instituto de Neurociencias de los Países Bajos analizó 287 cerebros donados y cruzó datos clínicos, patológicos y genéticos. Los resultados abren nuevas preguntas sobre esta enfermedad neurodegenerativa

Identifican por qué la esclerosis múltiple avanza distinto en cada persona

Cómo el círculo de amigos en la escuela impacta la salud mental adolescente

Una investigación siguió a adolescentes durante 11 años y encontró que el grupo del aula pesa más que el vecindario, incluso al considerar antecedentes familiares y nivel socioeconómico. Los detalles

Cómo el círculo de amigos en la escuela impacta la salud mental adolescente

El VIH podría ocultarse en más tipos de células: qué implica para la búsqueda de la cura

Científicos hallaron que el virus responsable del sida es capaz de transformar su escondite dentro del organismo, complicando los intentos de eliminarlo mediante los tratamientos actuales y abriendo nuevas preguntas para la medicina

El VIH podría ocultarse en más tipos de células: qué implica para la búsqueda de la cura

Nació el primer cerdo modificado genéticamente en Argentina para trasplantes de órganos humanos

El proyecto, desarrollado por especialistas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA junto al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM, representa un paso clave para enfrentar la escasez de órganos y avanzar en terapias innovadoras en América Latina

Nació el primer cerdo modificado genéticamente en Argentina para trasplantes de órganos humanos

Un estudio afirma que 1 de cada 8 adultos sanos puede presentar un riesgo genético grave: qué significa

La investigación realizada por expertos de Mayo Clinic y publicada en Genetics in Medicine encontró predisposiciones no detectadas a cáncer hereditario, miocardiopatía y otras afecciones. Cuándo una mutación puede convertirse en enfermedad

Un estudio afirma que 1 de cada 8 adultos sanos puede presentar un riesgo genético grave: qué significa

DEPORTES

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: comenzó este duelo de potencias en Canadá

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: comenzó este duelo de potencias en Canadá

Horacio Zeballos debutó con una victoria y se ilusiona con saldar su deuda en Wimbledon

La última práctica de Argentina antes del duelo ante Cabo Verde: la única duda de Scaloni y un juego que tuvo “víctimas”

Video: el conmovedor gesto de Dzeko con su familia tras la eliminación de Bosnia ante Estados Unidos en el Mundial

La increíble predicción de Diego Maradona sobre los partidos del Mundial 2026

TELESHOW

Yanina Latorre arremetió contra Mauro Icardi: “¿No te da vergüenza que tu papá no tenga para comer?”

Yanina Latorre arremetió contra Mauro Icardi: “¿No te da vergüenza que tu papá no tenga para comer?”

El emotivo recuerdo de Marta González con Ernestina Pais: “Gracias por regalarme tu amistad”

El encuentro de Thelma Fardin y Nico Riera con Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso: “Hermosa cena rosarina”

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mauro Icardi le declaró la guerra a Yanina Latorre y ella salió al cruce: “Con razón nadie te contrata; fuiste muy cornudo”

INFOBAE AMÉRICA

La docencia, la carrera más elegida por los universitarios dominicanos

La docencia, la carrera más elegida por los universitarios dominicanos

Costa Rica en alerta verde por aumento de lluvias y vientos: la CNE insta a la población a extremar precauciones

La tasa de participación laboral de Costa Rica baja al 54.3% entre marzo y mayo, según el INEC

Honduras: Consejero interino del CNE, anuncia propuestas de reformas técnicas para mejorar operatividad

Estados Unidos e Irán se enfrentaron en el Consejo de Seguridad por los ataques en el Golfo: “La paciencia de Trump no es ilimitada”