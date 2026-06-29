Hallazgo científico en Perú: identifican una nueva especie de pez y otra de rana en la Amazonía

Un pez y una rana se muestran en un entorno de selva amazónica, representando el hallazgo de nuevas especies en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Amazonía peruana suma dos posibles nuevas especies para la ciencia tras una expedición del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) en la Reserva Comunal Yanesha, en Pasco.

Según el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el equipo identificó una posible rana del género Chiasmocleis y un posible pez del género Ancistrus durante trabajos de campo realizados del 28 de abril al 30 de mayo de 2026. El hallazgo es preliminar y formó parte de una evaluación de fauna, flora y conocimientos tradicionales de comunidades nativas yanesha asentadas en la zona de amortiguamiento.

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La nota del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana precisa que ambos registros surgieron durante una expedición científica en esa reserva protegida. El trabajo también incluyó la revisión del estado de la biodiversidad y de los saberes de las comunidades.

Cómo son los ejemplares de rana hallados en la reserva

El herpetólogo Omar Rojas detectó la posible nueva especie de rana durante muestreos nocturnos. Según explicó, estos anfibios son miniaturizados y presentan modificaciones externas, como reducción de falanges en los dedos de manos y pies, además de fusiones vertebrales.

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Los ejemplares hallados en la reserva miden menos de dos centímetros. Su coloración marrón oscura también dificultó su ubicación durante el trabajo de campo.

Rojas mantuvo la cautela sobre el alcance del hallazgo, según declaraciones recogidas por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana: “Debido a algunas características externas y a su distribución, intuimos que esta especie es nueva; sin embargo, serán necesarios estudios genéticos más detallados para confirmar esta hipótesis”.

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El posible nuevo pez y la diversidad registrada en ríos y quebradas

El ictiólogo Morgan Ruiz evaluó 10 puntos estratégicos en ríos y quebradas de aguas rápidas. En esa revisión recolectó más de 37 especies ícticas y detectó un ejemplar que podría ser desconocido para la ciencia, del género Ancistrus.

El posible nuevo pez presenta franjas laterales oscuras de baja intensidad en los flancos. También muestra manchas blancas limitadas a la cabeza y a la región dorsal.

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Ruiz situó ese registro dentro de una diversidad mayor observada en la evaluación fluvial, según la nota del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana: “La evaluación fluvial en la zona no solo arrojó este potencial descubrimiento, sino que también identificó especies clave para la alimentación local, como el boquichico, la corvina y la carachama, junto a variedades de alto interés ornamental entre las que destaca la mojarra de líneas rojas y la carachama barbuda”.

Rana del género Chiasmocleis - Mianam

La expedición también documentó biodiversidad y saberes yanesha

La expedición también registró bandadas mixtas con hasta diez especies de tangaras y cerca de 50 ejemplares agrupados. El ornitólogo Francisco Vásquez además observó un Gallito de las Rocas Andino o Tunki (Rupicola peruvianus), con un nido activo y una hembra en incubación.

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El entomólogo Julio Grandez recolectó 31 especies de escarabajos coprófagos, con registros inéditos para la Selva Central. La mastozoóloga Claudia Ramos capturó 120 murciélagos de 26 especies, de los cuales el 70% dispersa semillas en los bosques premontanos.

Un pez del género Ancistrus - Mianam

El investigador Elvis Valderrama levantó un inventario de más de 300 especies de plantas, con posibles reportes nuevos para el departamento de Pasco. En paralelo, Margarita del Águila y Pedro Pérez catalogaron más de 120 plantas medicinales y de uso ritual en tres comunidades nativas y sus sectores.

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Durante ese componente social, pobladores yanesha alertaron sobre efectos de la deforestación, como el aumento de la temperatura y la escasez de fauna mayor. La expedición contó con respaldo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la jefatura de la reserva, el Parque Nacional Yanachaga Chemillén y la Asociación para el Manejo y Conservación de la Reserva Comunal Yanesha.

La Reserva Comunal Yanesha fue creada en 1988 y es la primera de su categoría en Perú. En sus más de 34.000 hectáreas de bosques de selva alta, estos registros refuerzan el valor biológico de un área que aún requiere estudios especializados para confirmar si ambos ejemplares corresponden a especies nuevas.

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