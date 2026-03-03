Increíble hallazgo en el río Tigre: científicos peruanos y brasileños revelan nueva especie de pez amazónico en Loreto

La Pyrrhulina punctata, una nueva especie de pez confirmada por el IIAP y universidades brasileñas, habita el río Tigre en la región Loreto, Perú. (Foto: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana )

Un equipo internacional de investigadores, liderado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y especialistas de universidades brasileñas, ha confirmado la existencia de una nueva especie de pez, denominada Pyrrhulina punctata, en las aguas del río Tigre, cuenca del Marañón, en la región Loreto.

Este hallazgo, publicado recientemente en la revista científica internacional Journal of Fish Biology, subraya el valor de las áreas protegidas amazónicas: la Pyrrhulina punctata habita en quebradas de la Reserva Nacional Pucacuro, un espacio con excelente estado de conservación y alto endemismo que contribuye a proteger la supervivencia de especies aún no documentadas. De acuerdo con el biólogo Morgan Ruiz-Tafur, investigador del IIAP y coautor del estudio, el descubrimiento demuestra que los ríos de Loreto todavía ocultan una biodiversidad asombrosa, según informaron la Agencia Andina y el propio IIAP.

En el proceso de identificación, los ejemplares recolectados corresponden a ambientes cuidadosamente conservados y, aunque no son abundantes, todos los sitios muestreados se encuentran dentro de esta área natural protegida. La investigación concluye que Pyrrhulina punctata es una especie endémica del Perú y, conforme a los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), su condición es de preocupación menor (LC) gracias al entorno protegido en el que se distribuye (Journal of Fish Biology).

Vista aérea del río Tigre en la cuenca del Marañón, Loreto, Perú, donde un equipo de investigadores confirmó la existencia de la nueva especie de pez Pyrrhulina punctata. (Foto: Agencia Andina )

Datos genéticos específicos fundamentan su distinción del resto de especies del género. El análisis del marcador mitocondrial COI reveló una distancia genética de 5,40 % entre Pyrrhulina punctata y su pariente más cercano, Pyrrhulina spilota, un valor elevado para los estándares de delimitación de especies y confirmado mediante tres algoritmos independientes de partición molecular: ASAP, PTP y GMYC (Journal of Fish Biology).

Cooperación científica internacional en el hallazgo de nueva especie en río Tigre

El hallazgo de Pyrrhulina punctata es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el IIAP —institución adscrita al Ministerio del Ambiente del Perú— y especialistas de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, la Universidade Federal de Mato Grosso y el Instituto de Biociências de Botucatu (UNESP) en Brasil, quienes llevaron adelante un protocolo de taxonomía integrativa.

Publicada en Journal of Fish Biology, la descripción formal de la especie se basó tanto en caracteres morfológicos como en secuencias de ADN mitocondrial. Las muestras provinieron de quebradas del río Tigre, incluyendo Playa Mabumdi, Quebrada Brashico y Quebrada Monterriguillo, entre otras. Los investigadores aplicaron análisis moleculares y morfológicos simultáneos para asegurar una delimitación taxonómica precisa.

Un equipo internacional de investigadores ha confirmado la existencia de Pyrrhulina punctata, una nueva especie de pez en el río Tigre de la cuenca del Marañón, Loreto. (Foto: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana )

El ADN fue extraído de tejidos musculares o de aleta preservados en etanol y se amplificó la región COI mediante PCR, siguiendo protocolos internacionales para la identificación de peces neotropicales. El alineamiento final del gen COI abarcó 627 pares de bases; no se detectaron pseudogenes, inserciones ni deleciones, y la calidad de los datos fue verificada mediante pruebas de saturación nucleotídica.

La secuenciación fue fundamental para separar genéticamente a Pyrrhulina punctata de otras especies del género, en especial de Pyrrhulina spilota y Pyrrhulina vittata, con las que comparte ciertos rasgos de coloración, pero difiere por un mayor número y disposición de manchas laterales y diferencias en la morfología dental y las aletas.

Este estudio constituye la primera aproximación de taxonomía integrativa para el género Pyrrhulina, utilizando simultáneamente evidencia molecular, morfológica y algoritmos de delimitación de especies, según detallaron los investigadores en su artículo científico.

Características físicas y distintivas de Pyrrhulina punctata

La característica más notable de Pyrrhulina punctata es una hilera de siete a dieciséis manchas negras irregulares que se extienden a lo largo de los costados, visibles desde la etapa juvenil hasta la adultez, a diferencia de otras especies que pierden o modifican estas marcas con la edad.

En su descripción original, se precisa: “Pyrrhulina punctata se distingue por el número mayor de manchas, generalmente de un solo ancho de escama, a lo largo de los flancos”, lo que permite diferenciarla claramente de Pyrrhulina spilota —que posee solo dos a cinco manchas— y de Pyrrhulina vittata, con diferencias adicionales en el número de escamas laterales y piezas dentarias (Journal of Fish Biology).

La recién identificada Pyrrhulina punctata, una nueva especie de pez encontrada en el río Tigre de la cuenca del Marañón, Loreto, Perú, es un hallazgo significativo para la biodiversidad amazónica. (Foto: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana )

El dimorfismo sexual está fuertemente expresado. Los machos adultos exhiben aletas dorsal, anal y pélvicas sensiblemente más largas y con márgenes oscuros, formando bandas que constituyen una “huella de identidad” propia de la especie. El informe también indica que la especie tiene potencial ornamental debido a la intensidad y visibilidad permanente de su coloración, una rareza entre peces amazónicos de pequeño porte.

La variabilidad en la disposición y la coalescencia de las manchas, junto con el estudio detallado de las aletas (donde pueden observarse oscuros manchas adicionales en el extremo de los radios dorsales), apuntalan la singularidad morfológica de la Pyrrhulina punctata frente al resto de congenéricos.

Entorno natural y protección de Pyrrhulina punctata en la Amazonía peruana

La nueva especie solo está documentada en el río Tigre y sus afluentes dentro del departamento de Loreto, al noreste del Perú. Todas las colectas formales se realizaron en límites de la Reserva Nacional Pucacuro, área reconocida por su diversidad excepcional y alto grado de endemismo biológico.

Los especímenes estudiados no fueron recolectados específicamente para esta investigación, sino que provenían de colecciones ictiológicas previas, lo que agrega valor al uso de colecciones biológicas regionales para estudios científicos avanzados.

Mapa ilustrativo que resalta la región de Loreto en la Amazonía peruana, donde investigadores confirmaron el descubrimiento de la nueva especie de pez Pyrrhulina punctata en el río Tigre. (Foto: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana )

Los autores sugieren que Pyrrhulina punctata debe ser considerada de “preocupación menor” según los criterios de la UICN, gracias a la protección efectiva que ofrece su hábitat de bosque tropical húmedo, fondos arenosos y aguas de baja velocidad (Journal of Fish Biology).

El hallazgo resulta relevante para la biodiversidad y el concepto de endemismo en el Perú, resaltando la existencia de especies restringidas a microhábitats que pueden pasar desapercibidas aún en reservas naturales ampliamente monitoreadas. Especialistas confirman que la delimitación molecular, en combinación con la tradicional, se consolida como método efectivo ante la presencia de diversidad críptica y grupos taxonómicamente complejos, como el género Pyrrhulina.