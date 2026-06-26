Prótesis robóticas: cómo el cerebro interpreta la sensación de movimiento en una mano artificial

Un estudio de Sant’Anna de Pisa y Cleveland Clinic concluyó que el cerebro procesa la sensación de movimiento en prótesis como patrones coordinados de agarre y no como señales independientes

El cerebro procesa la sensación de movimiento en prótesis como un patrón coordinado, similar a los gestos integrados de una mano natural, y no como señales independientes dedo por dedo. Esa es la principal conclusión de un estudio encabezado por la Escuela Superior Sant’Anna de Pisa en colaboración con Cleveland Clinic, con resultados publicados en Science Advances.

El trabajo describió que, cuando una persona recibe información “sensorial” desde una prótesis de miembro superior, el cerebro tiende a organizarla como sinergias de agarre: combinaciones habituales de movimiento (por ejemplo, abrir la mano, cerrar la mano o sostener un objeto) que en la vida cotidiana se ejecutan como un todo.

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Según Cleveland Clinic, este hallazgo podría facilitar el desarrollo de prótesis con un manejo más intuitivo y, en el futuro, aportar ideas para la rehabilitación tras un accidente cerebrovascular (ACV), para el estudio de la epilepsia y para el tratamiento del dolor.

La investigación se centró en la cinestesia, es decir, la capacidad de sentir el movimiento muscular. Esa sensación —que en una mano intacta permite ajustar fuerza y posición sin mirar— es esencial para el control motor natural. Después de una amputación, esa referencia interna se pierde y, por eso, usar una mano robótica de forma “instintiva” resulta más difícil: el usuario puede moverla, pero le falta parte del “retorno” que normalmente guía el gesto.

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Cleveland Clinic indicó que este hallazgo puede impulsar prótesis con control motor más intuitivo y aportar conocimientos para rehabilitación tras un ACV, epilepsia y tratamiento del dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores combinaron datos de lo que Cleveland Clinic describió como las dos únicas interfaces neurales del mundo diseñadas para restaurar la sensación cinestésica en prótesis de miembro superior. Al comparar ambos enfoques, concluyeron que el cerebro parecía interpretar esa información como patrones coordinados de agarre y no como impulsos aislados.

Una clave del problema es que ciertas técnicas, como las vibraciones musculares, pueden generar percepción de movimiento, pero a menudo estimulan al mismo tiempo piel y músculo. Ese solapamiento puede “mezclar” la información y confundir al cerebro durante el uso de una prótesis: como si el sistema nervioso recibiera dos mensajes superpuestos a la vez, uno táctil y otro de movimiento.

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Cómo se probó la nueva interfaz en un paciente amputado

Para abordar ese límite, Sant’Anna desarrolló la interfaz mioquinética cinestésica, un sistema bidireccional para prótesis de mano. La tecnología usa vibraciones generadas por pequeños imanes implantados en los músculos residuales del antebrazo para intentar reconstruir sensaciones naturales de movimiento.

El sistema se integró con la mano robótica Mia Hand, desarrollada por Prensilia, empresa derivada de Sant’Anna. Luego, el equipo evaluó la conexión entre la mano y el cerebro durante seis semanas en un paciente italiano de 34 años.

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La investigación sobre prótesis de miembro superior señaló que el cerebro organiza la información sensorial en gestos integrados como abrir, cerrar o sostener un objeto (Cleveland Clinic)

Durante el ensayo, el paciente percibió la apertura y el cierre de la mano como movimientos coordinados, muy parecidos a los reales. Esa respuesta coincidió con la hipótesis central del estudio: el cerebro no “lee” el movimiento protésico como piezas sueltas, sino como gestos completos, del mismo modo en que una persona reconoce una palabra sin analizar letra por letra.

Federico Masiero, primer autor del estudio, exdoctorando de Sant’Anna y ahora investigador posdoctoral en el Instituto de Robótica e Inteligencia de Máquinas de Múnich, dijo a Cleveland Clinic que la interfaz “usa un implante simple y mínimamente invasivo para estimular músculos sin tocar la piel”.

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Masiero añadió que “este enfoque puede ser la clave para entender mejor cómo funciona el control motor humano, pero también cómo restaurar la sensación de movimiento tras una amputación”.

Dos tecnologías distintas con resultados perceptivos similares

Las sensaciones coordinadas percibidas por el paciente se parecieron a las descritas por participantes que utilizaron otro sistema de retroalimentación cinestésica desarrollado por Cleveland Clinic, aunque ambos dispositivos tenían diseños diferentes.

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La interfaz de Sant’Anna se basó en imanes implantados. La de Cleveland Clinic recurrió a redirección quirúrgica de nervios y robótica. Sin embargo, en los dos casos el mecanismo central fue la vibración específica de músculos profundos. Y el resultado perceptivo también coincidió: las sensaciones inducidas aparecieron como movimientos coordinados de los dedos y no como señales separadas.

Las pruebas mostraron que dos tecnologías distintas de retroalimentación cinestésica, una de Sant’Anna y otra de Cleveland Clinic, produjeron sensaciones de movimiento coordinado semejantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, ambos equipos observaron otro fenómeno: parte de las sensaciones transmitidas por sus interfaces fue percibida por los usuarios sin conciencia inmediata. En otras palabras, el cuerpo “registraba” información útil antes de que la persona pudiera identificarla de manera explícita.

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Por su parte, Paul Marasco, coordinador del estudio en Cleveland Clinic, dijo en declaraciones difundidas por la institución que la comparación entre datos generados de forma independiente con dos interfaces muy distintas refuerza los hallazgos. Añadió que eso aporta una base más sólida para diseñar terapias y dispositivos que trabajen de manera más natural con el sistema nervioso.

El siguiente objetivo: un implante permanente

En conjunto, los resultados sugieren que el cerebro podría organizar la sensación de movimiento procedente de los músculos de una forma más coordinada y más subconsciente de lo que se entendía hasta ahora. Según Cleveland Clinic, ese aprendizaje puede allanar el camino hacia un uso más intuitivo de las prótesis.

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El próximo objetivo del equipo es desarrollar un implante permanente que combine lectura de imanes, vibración y sensación natural de agarre para mejorar el uso intuitivo de prótesis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso del equipo es aprovechar trabajos previos que permiten leer la posición de los imanes implantados para controlar la prótesis. En paralelo, busca superponer vibración sobre esos imanes para devolver percepciones sensoriales naturales. El objetivo final es desarrollar un implante permanente que permita estudiar la interfaz durante periodos más largos y con más participantes.

El prototipo actual se diseñó como una prueba preliminar y se usó durante seis semanas. Según Cleveland Clinic, los resultados de esa prueba impulsaron al equipo a explorar una versión implantable permanente para avanzar hacia la combinación de sensación natural de agarre y control motor intuitivo en personas con pérdida de una mano.