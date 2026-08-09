Un metaanálisis vincula la cafeína con más potencia en ejercicios de fuerza

Una revisión de 12 estudios con 230 participantes halló que una toma puntual del estimulante se vinculó con mayor velocidad media y potencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cafeína ocupa desde hace años un lugar central en el debate sobre suplementos y rendimiento físico. Un análisis publicado en la revista científica Frontiers in Nutrition encontró que su ingesta aguda mejora la velocidad media de ejecución y la potencia en ejercicios de fuerza, con datos extraídos de 12 estudios y 230 participantes, aunque los efectos varían según el sexo, la dosis y el consumo habitual.

Ese respaldo científico coincide con lo señalado por el Dr. Sebastián La Rosa, médico especializado en medicina preventiva, funcional y longevidad, en declaraciones citadas por la revista Men’s Health, donde planteó que el aporte de la cafeína no pasa por una construcción muscular directa, sino por su capacidad para elevar la calidad de la sesión. También advierte sobre el horario de consumo, la dosis y el descanso previo son factores que modifican su utilidad real.

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Qué dice el experto sobre fuerza y desarrollo muscular

Una infografía detalla la dosis recomendada de cafeína para el entrenamiento, sus beneficios en la velocidad y potencia, y la importancia del horario y el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el especialista, “la cafeína no construye el músculo directo, lo que hace en general es subir la calidad de tu entrenamiento”. La definición apunta a un punto preciso: el suplemento no genera masa muscular por sí mismo, pero puede ayudar a sostener mejores sesiones.

Según detalló Men’s Health, el médico explicó que esa mejora se traduce en una percepción de mayor fuerza, más tolerancia al esfuerzo y menor sensación de pesadez durante una rutina exigente. En esa línea, agregó que “te sientes con más fuerza, aguantas más, la sesión pesada se siente menos pesada”.

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El artículo señala que el beneficio aparecería cuando ese mejor rendimiento se repite en el tiempo. Para La Rosa, el resultado no está en una acción directa sobre el músculo, sino en el efecto acumulado de entrenamientos de mayor calidad. Por eso, vinculó el posible desarrollo muscular con la repetición sostenida de sesiones más efectivas.

La evidencia reciente y los límites de su efecto

La cafeína se relaciona con más velocidad de ejecución durante el entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el médico, la cafeína es una de las sustancias más investigadas en el ámbito deportivo. Su acción se relaciona principalmente con efectos sobre el sistema nervioso central, especialmente por su capacidad para antagonizar los receptores de adenosina, un mecanismo que se asocia con una menor percepción de la fatiga.

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La literatura científica reciente respalda esta perspectiva. El metaanálisis publicado en la revista Frontiers in Nutrition señala que esta infusión incrementa la velocidad media de movimiento, con un tamaño de efecto de 0,42, y la potencia media, con un tamaño de efecto de 0,21, durante ejercicios de resistencia.

Dosis, horario y sueño, las variables que cambian todo

En la nota publicada por Men’s Health, el doctor también fijó una referencia práctica sobre el consumo al señalar que “la dosis realmente útil para cafeína para que mejore el entrenamiento está entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso” y suele tomarse entre 30 y 60 minutos antes de entrenar.

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Un análisis vincula la cafeína antes de entrenar con menor sensación de fatiga (REUTERS/Luisa González)

Ese rango coincide con buena parte de la bibliografía deportiva, aunque el uso concreto depende de la tolerancia individual. El artículo subraya que el médico puso el foco en el horario, ya que una toma tardía puede afectar el sueño y, con eso, anular cualquier mejora conseguida en el gimnasio.

En ese sentido, el especialista fue categórico: “Si entrenas tarde no deberías usarla porque va a afectar claramente a tu calidad de sueño y es más importante la calidad de sueño que la cafeína”. La observación instala un criterio de prioridad: rendir más en una sesión no compensa una noche de descanso alterada.

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La advertencia final del médico apunta al uso de la cafeína como parche frente al cansancio crónico. Señaló que muchas personas la usan para disimular un mal descanso sostenido y sentir más energía, aunque ese recurso no resuelve el problema de fondo. La discusión, entonces, no pasa solo por cuánto tomar, sino por si el contexto de sueño y recuperación justifica su uso.