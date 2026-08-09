Hacer ejercicio en invierno podría ayudar a enfermarse menos, según la evidencia científica

Revisiones científicas asocian la actividad física regular con menos cuadros respiratorios y mejores marcadores inmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actividad física moderada y constante podría reducir el riesgo de infecciones respiratorias durante el invierno, ya que activa mecanismos del sistema inmunitario que mejoran la capacidad de respuesta frente a agentes infecciosos, según una revisión publicada por The Conversation y respaldada por trabajos científicos recientes.

De acuerdo con la explicación más extendida entre los especialistas, el esfuerzo muscular favorece la liberación de mioquinas, sustancias que impulsan el traslado de células defensivas hacia la sangre y distintos tejidos.

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La evidencia disponible ubicó ese beneficio sobre todo en la práctica habitual, no en esfuerzos esporádicos ni en rutinas extremas. Los estudios también aclaran que el ejercicio no evita todos los contagios y tampoco funciona como tratamiento cuando la enfermedad ya está presente.

En la misma línea, una revisión citada por el artículo periodístico indicó que las personas activas suelen reportar menos cuadros respiratorios que aquellas con niveles muy bajos de movimiento.

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El esfuerzo físico activa defensas por un período breve

Una infografía detalla cómo el ejercicio moderado en invierno fortalece el sistema inmunitario y reduce infecciones respiratorias, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores describieron que esa movilización incluye células natural killer y linfocitos T, dos componentes relevantes para la respuesta inmune. El efecto inmediato dura pocas horas, aunque la reiteración de ese estímulo podría reforzar la eficacia del sistema de defensa con el paso del tiempo y ayudar a contener procesos inflamatorios persistentes.

Una revisión publicada en la revista científica Frontiers in Immunology sostuvo que la carga total del entrenamiento es un factor decisivo para la salud inmune. Ese trabajo señaló que la actividad moderada dentro de los rangos recomendados, entre 150 y 300 minutos semanales, mejora la función de las células inmunes, fortalece la respuesta frente a infecciones y contribuye a reducir la inflamación crónica.

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La contracción muscular libera mioquinas que movilizan células de protección hacia la sangre y tejidos durante algunas horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro análisis difundido en Health Information Science and Systems examinó el efecto del entrenamiento sobre las defensas ante infecciones. Sus autores señalaron que la práctica moderada y regular mejora la vigilancia inmunitaria, favorece la producción de anticuerpos y ayuda a equilibrar las citocinas, moléculas clave en la respuesta inflamatoria.

Ese mismo trabajo advirtió que las rutinas excesivas o muy prolongadas pueden provocar una supresión inmunitaria transitoria, sobre todo por cambios hormonales ligados al estrés físico, como la elevación del cortisol. Los autores plantearon que la recomendación ideal debe ajustarse a la edad, el estado de salud y el nivel de condición física de cada persona.

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La relación existe, pero no ofrece garantías absolutas

Los estudios recientes coincidieron en que la práctica regular podría asociarse con menos cuadros respiratorios porque moviliza células de defensa, mejora ciertos marcadores biológicos y sostiene ese estímulo cuando se repite en el tiempo. Aun así, los investigadores evitaron presentar ese efecto como una protección completa frente al contagio.

Entrenar de forma regular mejora la respuesta del sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia revisada sugirió que el beneficio aparece con rutinas moderadas o vigorosas de forma habitual, no con esfuerzos aislados ni como reemplazo de la atención médica cuando ya existe enfermedad. También remarcaron que el impacto varía según la intensidad, la duración y las características de cada población analizada.

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Los síntomas ayudan a definir si conviene entrenar

En una rutina de intensidad moderada suele ser posible mantener una conversación, aunque no cantar. En cambio, cuando la exigencia es alta, incluso hablar obliga a hacer pausas para recuperar aire. Para molestias leves, muchos profesionales de la salud aplican la llamada “regla del cuello” como criterio orientador.

Si los síntomas se ubican por encima del cuello, como congestión nasal, estornudos o dolor de garganta leve, suele admitirse actividad liviana con menor duración. Si aparece fiebre, tos en el pecho, malestar gastrointestinal, dolores corporales o fatiga intensa, el descanso resulta la opción más prudente.

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Los especialistas también recuerdan que el movimiento corporal no sustituye a la vacuna antigripal, al lavado de manos ni al aislamiento cuando existe riesgo de contagio.