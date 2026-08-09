Un estudio revela que los cachalotes machos emiten sonidos que pueden viajar hasta 70 kilómetros

Un estudio sobre cachalotes machos identificó una señal acústica que podría viajar hasta 70 kilómetros en el océano profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el océano profundo, donde ver a otro animal puede resultar imposible a pocos metros, los cachalotes machos dependen del sonido para mantener contacto a gran distancia. En ese escenario, un trabajo reciente identificó una señal acústica que podría viajar hasta 70 kilómetros y aportar una nueva pista sobre la vida social de esta especie.

La pregunta no era menor. La ciencia ya había descrito distintos clics en los cachalotes, pero seguía abierta la función de unos chasquidos lentos, graves y extremadamente intensos que solo emiten los machos.

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Ese punto importa más allá de la curiosidad biológica: entender cómo se comunican estos cetáceos ayuda a reconstruir vínculos y comportamientos en un ambiente donde el sonido ordena buena parte de la interacción.

Los slow clicks de los cachalotes machos combinan más de 200 decibeles con un patrón rítmico estable, según el estudio publicado en Annals of the New York Academy of Sciences (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, un estudio publicado en la revista Annals of the New York Academy of Sciences concluyó que esos clics lentos combinan una potencia superior a 200 decibeles con un patrón rítmico muy estable, dos rasgos que podrían permitir una comunicación de largo alcance en mar abierto. El trabajo no resuelve por completo qué mensaje transmiten, pero sí delimita mejor para qué podrían servir.

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Qué cambia con este hallazgo

El punto central del estudio no radica solo en que los cachalotes produzcan sonidos intensos. La novedad consiste en que esos llamados, conocidos como slow clicks, aparecen como una señal de comunicación y no como una herramienta de ecolocalización, el sistema que usan muchos cetáceos para detectar objetos y presas a partir del eco.

Los cetáceos usan la ecolocalización para detectar objetos a partir del eco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en el estudio, los slow clicks de los machos superan los 200 decibeles re 1 µPa en la fuente. En términos generales, eso ubica a esta señal entre las más potentes medidas en mamíferos cuando se analiza su función comunicativa.

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A partir de registros cercanos a los animales y de modelos de propagación acústica en aguas profundas, el paper estima un alcance de hasta 70 kilómetros, aunque esa distancia puede variar según la temperatura, la salinidad, la profundidad, el fondo marino y el ruido ambiental.

Ese dato reordena lo que se sabía sobre el repertorio sonoro de los cachalotes. Hasta ahora, buena parte de la atención se concentraba en los clics rápidos asociados con la búsqueda de alimento.

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La investigación plantea que los slow clicks de los cachalotes funcionan como comunicación de largo alcance y no como una herramienta de ecolocalización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este trabajo desplaza el foco hacia una señal social que, por su intensidad y por su alcance potencial, encaja con una necesidad concreta de los machos adultos: sostener intercambio acústico en áreas oceánicas extensas.

Por qué el ritmo también importa

La otra clave del hallazgo está en la cadencia. El estudio indica que estos clics aparecen con repeticiones de entre 0,1 y 0,3 hercios, una frecuencia muy baja para señales rítmicas de comunicación en mamíferos y aves. Traducido a un lenguaje más llano, eso significa que los sonidos se emiten con un pulso lento y regular.

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Esa regularidad no sería un detalle secundario. Según se detalla en el estudio, el mantenimiento preciso del ritmo podría ayudar a conservar información temporal a grandes distancias.

El estudio indica que los clics aparecen con repeticiones de entre 0,1 y 0,3 hercios (Crédito: Amanda Cotton y Proyecto CETI)

En otras palabras, la utilidad de la señal no dependería solamente de sonar fuerte, sino también de mantener una secuencia reconocible después de atravesar grandes masas de agua.

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El trabajo propone, además, que esa estabilidad rítmica podría funcionar como una forma de señal fiable entre machos alejados entre sí.

Cuando el paper habla de baja entropía, alude a un mensaje simple y ordenado, cuya estructura resiste mejor la degradación que provoca el medio marino en trayectos largos. Esa hipótesis aporta una explicación más concreta que la mera idea de un sonido “muy fuerte”.

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El alcance potencial de los slow clicks en cachalotes varía según la temperatura, la salinidad, la profundidad, el fondo marino y el ruido ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se sabe y qué sigue abierto

El estudio ofrece una base más firme para interpretar estos sonidos, pero mantiene varios límites. No demuestra de manera definitiva qué información exacta transmite cada clic lento ni cómo responden otros cachalotes cuando lo reciben. Tampoco establece que esta función comunicativa ya esté cerrada como consenso.

Esa cautela es parte del valor del hallazgo. Según se detalla en el trabajo, la evidencia respalda la idea de una comunicación de largo alcance basada en potencia y ritmo, pero no autoriza a presentar esa hipótesis como una certeza completa.

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La investigación avanza sobre el mecanismo físico de la señal y sobre su posible utilidad biológica, dos planos distintos que conviene no confundir.

La estabilidad rítmica de los slow clicks podría conservar información temporal a grandes distancias y sostener una señal fiable entre cachalotes machos alejados (Imagen Ilustrativa Infobae)

También ofrece un marco más preciso para futuras investigaciones sobre comportamiento, vínculos entre machos y uso del espacio en el océano profundo, un entorno donde el sonido define buena parte de lo que ocurre aunque casi nunca sea visible desde la superficie.