¿Comer rápido y distraído cambia la relación con la comida?

Comer con apuro se asocia con una mayor ingesta de energía en la misma comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Terminar el plato en pocos minutos suele parecer un detalle menor, pero la velocidad al comer puede influir en la cantidad de alimento que una persona consume y en la percepción de saciedad. La evidencia disponible indica que quienes comen más rápido tienden a ingerir más energía durante la comida, aunque los mecanismos fisiológicos y el impacto a largo plazo sobre el peso corporal todavía siguen bajo estudio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no fija un tiempo ideal para cada comida, aunque sí establece criterios para una alimentación saludable: variedad de alimentos, predominio de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, reducción de azúcares libres, grasas saturadas y sal. En ese marco, la forma de comer también empezó a recibir atención en la investigación nutricional.

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La evidencia sobre saciedad posterior muestra resultados menos consistentes entre estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la evidencia sobre la velocidad de ingesta

Una revisión científica publicada en Nutrients señaló que gran parte de la literatura coincide en que comer más rápido se asocia con una mayor ingesta de energía dentro de una misma comida, aunque los resultados son menos consistentes cuando se analiza la sensación de saciedad posterior. Ese mismo trabajo indicó que la relación entre velocidad de ingesta, hormonas digestivas y apetito no presenta un consenso uniforme.

Otra investigación experimental, también difundida en Nutrients, encontró que al reducir la velocidad de la comida un grupo de participantes reportó más sensación de plenitud y consumió menos alimentos en una ingesta posterior.

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En ese estudio, quienes comieron más despacio ingirieron cerca de 25% menos energía en la colación siguiente. Se trata de resultados obtenidos en una muestra pequeña, por lo que los autores señalaron la necesidad de más investigaciones.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health también recopiló evidencia sobre alimentación consciente y sostuvo que comer con más atención puede ayudar a reconocer señales internas de hambre y saciedad, además de reducir conductas de sobreingesta en algunas personas. En esa revisión, la universidad explicó que estas estrategias apuntan a disminuir el automatismo durante las comidas.

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Reducir distracciones durante las comidas ayuda a reconocer señales internas de hambre y plenitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer distraído también altera la relación con la comida

La velocidad no es el único factor. Comer frente a pantallas, trabajar mientras se almuerza o hacerlo en un contexto de apuro puede volver más difícil registrar cuánto se comió. El National Health Service (NHS) del Reino Unido recomienda, para favorecer la digestión, no apurarse al comer, masticar bien cada bocado y evitar excesos en las porciones.

En otra guía de autoayuda, el NHS explicó que la alimentación consciente busca llevar la atención al momento de comer y reducir las distracciones. Ese documento señala que puede tomar unos 20 minutos para que el estómago envíe señales de saciedad al cerebro, una idea extendida en materiales clínicos y educativos sobre conducta alimentaria. Esa referencia aparece con frecuencia en recomendaciones prácticas, aunque la respuesta fisiológica puede variar entre personas y contextos.

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Comer frente a pantallas dificulta registrar cuánto se ingirió y favorece el automatismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hábitos pueden ayudar a bajar el ritmo

Las recomendaciones institucionales no pasan por contar bocados ni imponer reglas rígidas, sino por crear condiciones que faciliten una comida más atenta. La Harvard T.H. Chan School of Public Health propone acciones simples como:

Comer sin distracciones

Servir porciones moderadas

Saborear bocados pequeños

Masticar bien

El NHS suma otras pautas:

Apoyar los cubiertos entre bocados

Tomar agua durante la comida

Destinar más tiempo a cada plato

Estos hábitos acompañan la calidad nutricional de la dieta, pero no reemplazan un abordaje terapéutico cuando hace falta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas no reemplazan la calidad nutricional de la dieta ni constituyen un tratamiento por sí solas. La OMS sostiene que la base sigue en el patrón general de alimentación y en el equilibrio entre energía consumida y gastada. Aun así, la evidencia disponible muestra que comer más despacio y con menos distracciones puede ayudar a algunas personas a regular mejor la ingesta y a prestar más atención a las señales del cuerpo.

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