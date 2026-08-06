Estos son los 10 mercados inmobiliarios más caros de Estados Unidos en 2026 y el precio que cuesta comprar una vivienda en cada uno

El mercado inmobiliario de Estados Unidos registró subas en los precios de la vivienda en 188 de las 235 áreas metropolitanas durante el segundo trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado inmobiliario de Estados Unidos reportó un incremento en los precios de la vivienda en ocho de cada diez áreas metropolitanas entre abril y junio de 2026, de acuerdo con la National Association of Realtors (NAR). Esta tendencia afecta a compradores, vendedores y familias en todo el país, y refleja la continuidad de las presiones sobre la oferta y la demanda en el sector residencial.

Según el último informe trimestral publicado por la NAR el 4 de agosto de 2026, el precio mediano nacional de las viviendas unifamiliares existentes llegó a 434.900 dólares, lo que representa un crecimiento interanual de 1,5%. El avance supera el incremento registrado en el primer trimestre, cuando el aumento anual fue de 0,5%, según confirmó la misma entidad.

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Tras la pandemia, el mercado de vivienda en Estados Unidos experimentó transformaciones estructurales, con cambios en la demanda, un inventario reducido y variaciones en las condiciones de financiamiento. Estas circunstancias han sostenido subidas en los precios, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado respecto a los picos alcanzados en los años más críticos de la emergencia sanitaria, según la NAR.

¿Cómo evolucionaron los precios de la vivienda en Estados Unidos en 2026?

Durante el segundo trimestre de 2026, el 80% de los mercados metropolitanos estadounidenses registró subidas en los precios de la vivienda, según el reporte de la National Association of Realtors. El documento indica que, de las 235 áreas metropolitanas analizadas, 188 experimentaron incrementos en el valor de las casas respecto al mismo periodo del año anterior.

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El precio medio nacional de una vivienda unifamiliar existente se ubicó en 434.900 dólares, un aumento del 1,5% frente a 2025. El informe detalla que solo el 5% de los mercados metropolitanos presentaron incrementos de dos dígitos, proporción que era común durante los años de la pandemia.

En el primer trimestre de 2026, el 71% de los mercados metropolitanos reportó alzas de precios, lo que muestra un crecimiento en la proporción de áreas afectadas por el encarecimiento de la vivienda durante el segundo trimestre, según la NAR.

La National Association of Realtors informó que el precio mediano nacional de las viviendas unifamiliares existentes llegó a 434.900 dólares, con un alza interanual de 1,5%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las regiones donde más subieron los precios de la vivienda?

La evolución de los precios de la vivienda en Estados Unidos mostró diferencias marcadas por región. Según la National Association of Realtors, el Noreste registró el mayor incremento interanual, con un alza del 3,8% y un precio medio de 547.200 dólares. El Medio Oeste reportó un incremento del 3,6% y un valor mediano de 340.800 dólares.

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En el Sur, el precio medio aumentó 1% hasta llegar a 380.000 dólares, mientras que en el Oeste los precios bajaron 0,8%, situándose en 637.900 dólares. Esta caída se atribuye a una menor asequibilidad y a una oferta que supera la demanda en ciertos segmentos, según la NAR.

El informe sostiene que la escasez de inventario sigue siendo un factor relevante en el Noreste y el Medio Oeste, donde la demanda supera la cantidad de viviendas disponibles. En el Sur, el auge de la construcción y una demanda más moderada limitaron el ritmo de los aumentos, mientras que en el Oeste el alto precio y la menor accesibilidad frenaron el avance.

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¿Cuáles son las ciudades con los mayores aumentos de precios de vivienda en 2026?

De acuerdo con el informe publicado por la NAR, solo tres áreas metropolitanas superaron el 10% de crecimiento interanual durante el segundo trimestre de 2026:

Beaumont-Port Arthur, Texas: +11,0% Naples-Immokalee-Marco Island, Florida: +10,5% Gulfport-Biloxi-Pascagoula, Misisipi: +10,3%

Además, otras ciudades con incrementos destacados incluyeron:

Syracuse, Nueva York : +9,6%

Hartford-West Hartford-East Hartford, Connecticut : +8,0%

Lansing-East Lansing, Míchigan : +7,8%

Canton-Massillon, Ohio : +7,7%

Providence-Warwick, Rhode Island-Massachusetts : +7,4%

York-Hanover, Pensilvania : +7,4%

Milwaukee-Waukesha-West Allis, Wisconsin: +6,8%

Estas cifras reflejan una dispersión de los aumentos fuera de los mercados tradicionales de alta demanda, según los datos oficiales de la NAR.

El mercado de vivienda en Estados Unidos mostró una mayor proporción de áreas con aumentos de precios en 2026, al pasar de 71% en el primer trimestre a 80% entre abril y junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se encuentran los mercados inmobiliarios más caros de Estados Unidos en 2026?

Según el reporte de la National Association of Realtors, los mercados con los precios más altos en el segundo trimestre de 2026 se concentran principalmente en California y el Oeste del país. Las diez áreas metropolitanas con mayores precios medios fueron:

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, California: 2.050.000 dólares (-4,2%) San Francisco-Oakland-Hayward, California: 1.500.000 dólares (+5,2%) Anaheim-Santa Ana-Irvine, California: 1.485.000 dólares (+3,7%) Urban Honolulu, Hawái: 1.183.000 dólares (+3,0%) San Diego-Carlsbad, California: 1.075.000 dólares (+4,9%) Salinas, California: 982.600 dólares (+0,4%) Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, California: 961.800 dólares (+0,4%) San Luis Obispo-Paso Robles, California: 954.400 dólares (+2,8%) Bridgeport-Stamford-Norwalk, Connecticut: 885.100 dólares (+4,7%) Los Ángeles-Long Beach-Glendale, California: 879.900 dólares (0,0%)

El informe destaca que estos mercados mantienen precios elevados debido a una combinación de alta demanda, escasez de inventario y dinámicas laborales favorables, según la NAR.

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¿Por qué siguen subiendo los precios de la vivienda en Estados Unidos?

El alza de precios en la vivienda estadounidense responde a varios factores estructurales. Según la National Association of Realtors, la escasez de inventario en regiones clave, como el Noreste y el Medio Oeste, genera presión sobre los precios. En estas áreas, la oferta no cubre la demanda, lo que eleva el valor de las propiedades.

En el Sur, el aumento de la construcción y una demanda menos intensa limitaron la subida de precios, mientras que en el Oeste el alto costo de la vivienda ha frenado las transacciones y prolongado el tiempo en que las unidades permanecen en el mercado.

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Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, afirmó: “Las ventas de viviendas aumentaron pese al alza de las tasas hipotecarias. Esto demuestra el potencial de demanda acumulada gracias a los avances en empleo e ingresos”. Yun agregó que el crecimiento fue más notorio en el Sur debido a la creación de empleo, mientras que el Noreste se vio restringido por una menor generación de puestos de trabajo y una apreciación de precios que afecta la asequibilidad.

La tasa hipotecaria a 30 años se ubicó en 6,66% a fines de julio de 2026, mientras la National Association of Realtors advirtió que el costo del financiamiento sigue siendo el principal desafío para comprar vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta la evolución de las tasas hipotecarias a la compra de vivienda?

El informe de la NAR señala que la tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años se ubicó en 6,66% al cierre de julio de 2026, levemente por debajo del 6,72% registrado un año antes, pero aún muy por encima de los niveles de la pandemia, cuando las tasas oscilaron entre 2% y 3%.

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El pago mensual promedio de una hipoteca típica con una entrada del 20% fue de 2.199 dólares, un descenso de 52 dólares frente al año pasado, aunque supone 219 dólares más que en el trimestre anterior, según la NAR.

El porcentaje promedio de ingreso familiar dedicado al pago hipotecario alcanzó el 23,8%, frente al 21,8% del trimestre previo y al 25,5% de hace un año. La NAR destaca que los ingresos crecieron más rápido que los precios de la vivienda, lo que mejoró la asequibilidad, aunque el principal desafío sigue siendo el costo del financiamiento.

¿Cuántos mercados experimentaron caídas en el precio de la vivienda?

El estudio de la NAR indica que el 20% de los mercados metropolitanos registró descensos en el precio mediano de venta durante el segundo trimestre de 2026. Esta proporción fue menor que el 27% observado en el trimestre anterior y que el 24% de un año atrás, mostrando cierta estabilización en la evolución de los precios.

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¿Qué pueden esperar compradores y vendedores en el futuro cercano?

De acuerdo con la National Association of Realtors, no se prevé una reducción significativa de los precios de la vivienda a corto plazo. La persistente escasez de inventario en varios mercados clave y la demanda asociada a la mejora de los ingresos y el empleo mantienen la presión sobre los precios. Los compradores enfrentan desafíos por el nivel de las tasas de interés y el costo de la vivienda, mientras que los vendedores encuentran condiciones favorables en la mayor parte de los mercados metropolitanos.

Para quienes buscan comprar una vivienda, las condiciones varían ampliamente según la región y el segmento de mercado. La disponibilidad de opciones y la asequibilidad son determinantes en la toma de decisiones, según la NAR.

El informe trimestral de la National Association of Realtors se mantiene como la referencia principal para el análisis del mercado residencial en Estados Unidos, ya que entrega datos comparativos sobre precios, asequibilidad y tendencias regionales.