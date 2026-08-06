Una popular aerolínea cobrará por usar los compartimentos superiores del avión: así cambiarán las reglas para el equipaje de mano

Jetstar Airways cobrará desde febrero de 2027 por llevar equipaje de mano en los compartimentos superiores en sus vuelos domésticos e internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aerolínea de bajo costo Jetstar Airways anunció un nuevo cobro para los pasajeros que deseen colocar equipaje de mano en los compartimentos superiores de sus aviones, una medida que impactará a todos quienes viajen en vuelos domésticos e internacionales de la empresa. La nueva política de equipaje entrará en vigor en febrero de 2027 y marca un cambio relevante en las condiciones de viaje para el sector aéreo australiano.

Según la información oficial proporcionada por Jetstar y reportada por agencias como Reuters y ABC News Australia, cada pasajero podrá transportar sin cargo solo un artículo personal pequeño, que debe caber bajo el asiento delantero. Para utilizar el espacio superior, será obligatorio pagar entre 25 y 52 dólares australianos (equivalentes a 18-37 dólares estadounidenses) por trayecto, dependiendo de la ruta. La compañía señala que la iniciativa busca optimizar el abordaje y mejorar la puntualidad.

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El cambio coloca a Jetstar Airways en línea con otras aerolíneas de bajo costo internacionales que ya cobran por el uso de los compartimentos superiores, como Ryanair y easyJet. De acuerdo con The New York Times, es la primera vez que una aerolínea australiana implementa este tipo de tarifa, lo que ha generado debate sobre la transparencia en la comunicación de precios y servicios a los consumidores.

¿Cuándo entra en vigor la nueva política de equipaje de mano de Jetstar?

La nueva política de equipaje de mano de Jetstar comenzará a aplicarse a partir de febrero de 2027. Según el comunicado oficial de la empresa, todos los vuelos nacionales e internacionales operados por la aerolínea estarán sujetos a los nuevos términos desde esa fecha. Las reservas realizadas antes de la entrada en vigor recibirán, sin costo adicional, la mejora a “Priority Carry-on” para los vuelos que se realicen después de febrero de 2027, según lo informado por ABC News Australia.

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La decisión de establecer la fecha responde a la necesidad de ajustar los sistemas de reserva, informar a los clientes y capacitar al personal sobre los nuevos procedimientos. La compañía afirma que la medida busca “hacer un mejor uso del espacio en los compartimentos superiores, agilizar el embarque y facilitar la salida puntual de los vuelos”, según declaraciones de Stephanie Tully, directora ejecutiva de la aerolínea, recogidas por Reuters.

La nueva política de equipaje de mano de Jetstar permitirá gratis solo un artículo personal pequeño que debe ir bajo el asiento delantero. (REUTERS/Loren Elliott)

¿Cuánto costará llevar equipaje de mano en los compartimentos superiores de Jetstar?

El costo por utilizar los compartimentos superiores para equipaje de mano en Jetstar Airways oscilará entre 25 y 52 dólares australianos (18 a 37 dólares estadounidenses) por trayecto, dependiendo de la ruta y el tipo de vuelo. Según los ejemplos proporcionados por la propia aerolínea y citados por The Guardian, la tarifa mínima corresponderá a vuelos cortos, como entre Launceston y Sídney, mientras que el monto máximo aplicará en trayectos internacionales como Cairns-Tokio.

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La opción, denominada “Priority Carry-on”, permitirá transportar una maleta de hasta 10 kilogramos (22 libras) y ofrecerá embarque prioritario. El equipaje deberá ajustarse a las dimensiones máximas de 56 x 36 x 23 centímetros. El artículo personal gratuito, que debe ir bajo el asiento, tendrá un límite de 40 x 30 x 20 centímetros.

¿Qué artículos se pueden llevar gratis en la cabina de Jetstar?

Bajo la nueva política, cada pasajero podrá llevar gratis un artículo personal pequeño, como un bolso, mochila o funda de computadora portátil, siempre que cumpla con las dimensiones permitidas (40 x 30 x 20 centímetros), según información de Jetstar reproducida por ABC News Australia. Este artículo deberá colocarse bajo el asiento delantero y no podrá ocupar los compartimentos superiores.

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No se cobrará adicionalmente por artículos para bebés, como pañaleras, siempre que cumplan con las medidas establecidas. Para quienes viajen con niños pequeños, se permitirá un artículo adicional bajo el asiento, según detalla el comunicado oficial de la compañía.

¿Por qué Jetstar cambia su política de equipaje de mano?

La decisión de Jetstar Airways de modificar las condiciones responde a los resultados de estudios internos y retroalimentación de pasajeros y personal de cabina, quienes identificaron el pesaje de equipaje y la competencia por espacio en los compartimentos superiores como fuentes de estrés y demoras en el embarque. Según explica la directora ejecutiva Stephanie Tully en declaraciones recogidas por Reuters, “dar la opción de agregar Priority Carry-on permite optimizar el espacio y agilizar el proceso de abordaje”.

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El objetivo, según la empresa, es adecuar su política a los estándares internacionales del sector de bajo costo y mantener la competitividad de las tarifas base. Estudios publicados por Bloomberg indican que los ingresos por servicios auxiliares, como la venta de espacios para equipaje y embarque prioritario, representan una proporción creciente de las ganancias de las aerolíneas de bajo costo a nivel mundial.

Las reservas hechas antes de febrero de 2027 recibirán sin cargo adicional la mejora a Priority Carry-on para vuelos posteriores a la entrada en vigor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta esta medida a los pasajeros de Jetstar?

El impacto más directo será el ajuste en el costo final del viaje para quienes requieran llevar más de un artículo en cabina. Los pasajeros deberán analizar si el artículo personal gratuito es suficiente o si deben abonar la tarifa adicional para acceder a los compartimentos superiores. Según The New York Times, quienes decidan no pagar solo podrán llevar un artículo pequeño bajo el asiento, sin posibilidad de utilizar el espacio sobre sus asientos.

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La política también elimina el pesaje obligatorio del equipaje de mano en la puerta de embarque, aunque la empresa recomienda que los pasajeros puedan elevar su maleta al compartimento sin ayuda. Las dimensiones máximas para el equipaje en el compartimento superior serán de 56 x 36 x 23 centímetros, y el peso recomendado es de hasta 10 kilogramos.

¿Qué reacciones oficiales y regulatorias generó la decisión de Jetstar?

La medida fue recibida con comentarios desde el ámbito político y regulatorio. La ministra federal de Transporte, Catherine King, declaró a Reuters que “las aerolíneas deben informar con claridad cualquier cargo adicional en el momento de la compra, para evitar sorpresas”. Además, insistió en que corresponde a Jetstar Airways demostrar que la política contribuye a mantener tarifas asequibles.

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En el Parlamento australiano, la senadora Bridget McKenzie expresó en sus canales institucionales que la política representa una “estrategia recaudatoria”, según reportó ABC News Australia. Organizaciones de consumidores solicitaron mayor transparencia y claridad en la comunicación de tarifas y condiciones de equipaje, subrayando la importancia de que los viajeros conozcan todos los cargos antes de completar la compra.

¿Jetstar modificará otras políticas de equipaje o servicios?

La política de equipaje facturado de Jetstar Airways no tendrá cambios con la implementación del nuevo sistema, según datos proporcionados por Bloomberg. Los pasajeros podrán seguir adquiriendo franquicias para maletas en bodega con un máximo de 40 kilogramos por persona. Los servicios auxiliares, como la selección de asientos, comidas a bordo y opciones de entretenimiento, continuarán bajo la modalidad de pago adicional, según los términos actuales.

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La medida de Jetstar abrió un debate en Australia sobre la transparencia de las tarifas aéreas y los cargos adicionales para los pasajeros. (REUTERS/Loren Elliott)

¿Las demás aerolíneas australianas seguirán la tendencia de Jetstar?

Especialistas del sector aéreo citados por The New York Times y The Guardian consideran que la decisión de Jetstar podría influir en la estrategia de otras compañías en Australia y Oceanía. La tendencia global en el segmento de bajo costo es segmentar los servicios y cobrar por cada opción extra, desde equipaje hasta embarque prioritario y selección de asientos.

La medida se enmarca en la evolución del mercado mundial de vuelos low cost, donde el precio base cubre solo lo esencial y cada servicio adicional se paga por separado. La reacción de los consumidores y la competencia entre aerolíneas determinarán si otras empresas australianas adoptan políticas similares en el futuro cercano.

¿Cómo planificar un viaje con Jetstar tras los cambios en la política de equipaje?

A partir de febrero de 2027, quienes viajen con Jetstar Airways deberán considerar los nuevos costos al calcular el presupuesto de su vuelo. Para evitar cargos adicionales, será necesario limitar el equipaje a un solo artículo pequeño bajo el asiento. Aquellos que precisen transportar más pertenencias en cabina deberán seleccionar y abonar la opción “Priority Carry-on” durante el proceso de compra o antes del vuelo.

La aerolínea recomienda revisar cuidadosamente las dimensiones y el peso del equipaje antes del viaje. Los pasajeros con reservas previas a la entrada en vigor de la política recibirán la mejora a “Priority Carry-on” sin costo para vuelos posteriores a febrero de 2027, según el anuncio oficial de la empresa.

¿Qué se puede esperar tras la implementación de la nueva política de Jetstar?

Con la entrada en vigor de la nueva política, Jetstar Airways busca posicionarse en línea con los estándares internacionales de aerolíneas de bajo costo. La medida afectará el costo final del viaje y el modo en que los pasajeros preparan su equipaje. Las autoridades regulatorias y las asociaciones de consumidores seguirán evaluando la transparencia, el cumplimiento de las condiciones y la experiencia de los usuarios en el proceso de aplicación del cambio.

El sector aéreo australiano observa cómo se desarrollan los primeros meses con el nuevo sistema, ante posibles ajustes por parte de otras aerolíneas. Para los pasajeros, la recomendación principal es informarse y planificar el equipaje considerando los nuevos parámetros, para evitar cargos imprevistos y optimizar la experiencia de viaje.