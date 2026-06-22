Mordedura de garrapata: el protocolo clave que puede evitar complicaciones graves

La temporada de garrapatas en Estados Unidos registra un aumento de mordeduras y de enfermedades transmitidas por estos parásitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar una garrapata adherida a la piel genera inquietud y obliga a actuar con rapidez. Como advierte la revista Scientific American en consulta con expertos de la Universidad de Rhode Island, la respuesta inmediata puede reducir notablemente el riesgo de complicaciones.

Ante este hallazgo, los profesionales insisten en la importancia de tomar decisiones informadas para evitar la transmisión de enfermedades asociadas a estos parásitos. El conocimiento sobre los pasos a seguir, el tipo de garrapata involucrada y el tiempo de exposición resulta fundamental para un manejo adecuado y seguro.

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Qué hacer ante una picadura de garrapata

Ante la presencia de una garrapata adherida a la piel, la recomendación es retirarla lo antes posible, sin esperar a consultar con un profesional de la salud. El tiempo de exposición es clave: cuanto más tiempo permanezca el parásito, mayor es la probabilidad de transmisión de bacterias y virus. Por ejemplo, las garrapatas infectadas deben estar adheridas más de 24 horas para transmitir la enfermedad de Lyme, pero pueden transmitir el virus Powassan en solo 15 minutos. La extracción inmediata reduce el riesgo de transmisión.

Los CDC estiman que unas 31 millones de personas sufren mordeduras de garrapatas cada año en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para extraer la garrapata, se aconseja utilizar pinzas de punta fina y sujetar el parásito por la cabeza, lo más cerca posible de la piel, y tirando de manera recta y constante. No se recomienda quemar la garrapata, cubrirla con vaselina ni aplastarla, ya que estos métodos pueden aumentar el riesgo de que el parásito libere fluidos infectados.

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Una vez retirada, es útil guardar la garrapata en una bolsa plástica sellada para su eventual identificación y limpiar bien la zona de la picadura y las manos con agua y jabón o alcohol. Si quedan partes bucales incrustadas, no es motivo de alarma: el cuerpo terminará expulsándolas con la cicatrización natural.

Evaluación del riesgo y manejo posterior a la picadura

El siguiente paso tras la extracción es valorar el riesgo de transmisión de enfermedades y considerar factores como la especie de garrapata, el tiempo de adhesión y el índice de infección regional. Conocer el tipo de garrapata y las tasas de infección locales permite decidir el manejo.

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Las enfermedades transmitidas por garrapatas incluyen Lyme, fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, síndrome alfa-gal y enfermedad de Powassan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si existe sospecha de exposición a la enfermedad de Lyme —por ejemplo, si la garrapata es del tipo de patas negras y estuvo adherida 36 horas o más en una zona de alta incidencia—, se puede indicar una dosis profiláctica de doxiciclina, siempre que se administre dentro de las 72 horas posteriores a la extracción.

En algunos casos, se recomienda enviar la garrapata a un laboratorio para su análisis, lo que puede aportar tranquilidad o servir de guía en el seguimiento. Los resultados ayudan a descartar o confirmar la presencia de bacterias como Borrelia, responsable de la enfermedad de Lyme, o parásitos como Babesia.

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Sin embargo, no todos los expertos respaldan el análisis de garrapatas, ya que un resultado positivo no implica necesariamente transmisión al ser humano y uno negativo no descarta infecciones por otros parásitos.

La extracción rápida de la garrapata reduce el riesgo de transmisión, que en Lyme suele requerir más de 24 horas y en Powassan puede ocurrir en 15 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificación de especies de garrapatas y su relación con diferentes enfermedades

La identificación precisa de la especie es fundamental porque cada tipo de garrapata transmite un conjunto diferente de patógenos. En ciertas regiones, las especies predominantes son la garrapata de patas negras, la garrapata marrón del perro, la garrapata del perro americano y la garrapata estrella solitaria, todas con capacidad de transmitir enfermedades diversas. El grado de riesgo varía incluso dentro de la misma especie, dependiendo de su madurez y el lugar donde se produce la picadura.

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Algunas garrapatas pueden ser difíciles de reconocer sin ayuda profesional. Existen programas gratuitos de identificación a través de fotografías y servicios estatales de salud que ofrecen información actualizada sobre la prevalencia de infecciones. Conocer la especie y el área geográfica donde ocurrió la picadura aporta datos para orientar el diagnóstico y tratamiento.

La evaluación del riesgo tras una picadura de garrapata depende de la especie, el tiempo de adhesión y la tasa de infección de la región (FLICKER/JOHN TANN)

Prevención y vigilancia de síntomas tras la picadura

Luego de una picadura, la recomendación es observar el área y el estado general durante 30 días, atentos a la aparición de fiebre, erupciones o síntomas similares a los de la gripe. La enfermedad de Lyme es la única para la que se indica una intervención preventiva tras la picadura; para el resto, se sugiere vigilancia clínica. Las pruebas de laboratorio pueden confirmar el diagnóstico, aunque suelen requerir tiempo para arrojar resultados concluyentes.

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Algunas enfermedades transmitidas por garrapatas, como el virus Powassan, no cuentan con tratamiento curativo y pueden derivar en complicaciones neurológicas graves. El síndrome alfa-gal, por su parte, obliga a los afectados a evitar productos de origen animal.