Cómo la humedad y la temperatura en casa prolongan la vida de las garrapatas

La presencia de garrapatas en alfombras representa un riesgo sanitario por su capacidad de transmitir enfermedades como la enfermedad de Lyme y la fiebre botonosa mediterránea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrir garrapatas en la alfombra puede generar alarma en cualquier hogar. Según expertos, estos parásitos poseen la capacidad para sobrevivir en las fibras de una alfombra durante periodos que van desde varias semanas hasta más de dos meses, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales.

Estos arácnidos pueden permanecer ocultos durante largos lapsos, esperando la oportunidad de alimentarse, lo que dificulta su erradicación mediante métodos de limpieza convencionales. La resistencia de las garrapatas adultas hace que las alfombras sean un refugio persistente para estos parásitos, lo que incrementa el riesgo de infestación recurrente en el hogar.

La longevidad de las garrapatas en interiores se debe a que ciertas especies logran soportar estas condiciones durante semanas y hasta más de dos meses sin alimentarse, especialmente si el ambiente les resulta favorable.

El control de humedad ambiental por debajo del 50% y temperaturas bajas reduce significativamente la supervivencia de garrapatas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en la supervivencia de las garrapatas en ambientes domésticos

La supervivencia de las garrapatas depende críticamente de la humedad relativa y la temperatura del ambiente. Estudios muestran que la mortalidad de las garrapatas aumenta en condiciones de baja humedad y temperaturas elevadas, mientras que ambientes con más de 80% de humedad relativa favorecen su longevidad. Las garrapatas pueden sobrevivir a bajas temperaturas si la humedad ambiental es elevada, pero se deshidratan y mueren más rápido cuando la humedad es baja, especialmente si la exposición es prolongada

El acceso a un huésped —ya sea una mascota o una persona— es indispensable para que estos arácnidos puedan alimentarse, crecer y reproducirse. En ausencia de alimento, la garrapata puede entrar en una especie de letargo, resistiendo varios meses hasta encontrar la oportunidad de prenderse a un cuerpo.

Por otro lado, el tipo de alfombra también influye en la capacidad de ocultamiento y protección. Las alfombras de fibras densas o de pelo largo ofrecen mejores escondites, mientras que las de pelo corto o materiales sintéticos dificultan su permanencia y aumentan la eficacia de la limpieza.

La actividad en la vivienda también afecta la supervivencia. Un entorno transitado, donde se realizan tareas de limpieza frecuentes, disminuye las posibilidades de que la garrapata permanezca sin ser detectada. Sin embargo, en habitaciones poco usadas o rincones olvidados, las condiciones pueden volverse ideales para su persistencia.

La actividad frecuente y la limpieza exhaustiva con aspiradoras potentes disminuyen el riesgo de infestación de garrapatas en las viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos asociados a la presencia de garrapatas en el hogar

La presencia de garrapatas en alfombras y otras superficies del hogar conlleva riesgos sanitarios. Estos parásitos son conocidos vectores de enfermedades como la enfermedad de Lyme, la fiebre botonosa mediterránea y la babesiosis. La transmisión ocurre cuando la garrapata, tras alimentarse de un animal infectado, pica a una persona, facilitando el traspaso de agentes patógenos.

Las mascotas, en especial perros y gatos, son las principales víctimas domésticas. Las mordeduras pueden causar desde irritaciones cutáneas hasta infecciones y cuadros más graves si el parásito permanece adherido durante varias horas. La reincidencia de infestaciones suele estar vinculada a la dificultad para eliminar completamente estos arácnidos, ya que las garrapatas pueden reproducirse en el ambiente y volver a colonizar a los habitantes del hogar.

El riesgo para las personas aumenta si hay niños pequeños, adultos mayores o personas inmunodeprimidas en la casa, ya que pueden ser más susceptibles a las enfermedades transmitidas por estos parásitos. La convivencia con animales domésticos sin un adecuado control veterinario incrementa la posibilidad de que la infestación se convierta en un problema recurrente.

Las inspecciones periódicas en mascotas y el empleo de tratamientos preventivos son claves para eliminar garrapatas y evitar su introducción en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas para eliminar garrapatas de alfombras y prevenir infestaciones

Para erradicar garrapatas de las alfombras, la limpieza exhaustiva es imprescindible. El uso de aspiradoras potentes permite eliminar tanto ejemplares adultos como huevos y larvas escondidos en las fibras. Es fundamental vaciar la bolsa o depósito de la aspiradora inmediatamente después de cada uso para evitar que los parásitos regresen al ambiente. El lavado frecuente de alfombras, tapizados y camas de mascotas contribuye a eliminar posibles focos de infestación.

El empleo de productos acaricidas autorizados es una medida complementaria que puede aplicarse bajo indicación profesional. Además, se recomienda realizar inspecciones periódicas en mascotas, prestando atención a zonas como orejas, cuello y axilas, donde las garrapatas tienden a alojarse. Los tratamientos preventivos para animales, como pipetas o collares específicos, ayudan a reducir el riesgo de que los parásitos ingresen al hogar.

Mantener la vivienda bien ventilada y controlar los niveles de humedad interior dificulta la supervivencia de estos arácnidos. Limpiar frecuentemente rincones poco transitados o de difícil acceso, así como reparar grietas y eliminar restos orgánicos, son medidas adicionales para limitar las posibilidades de infestación. En casos de infestaciones persistentes, puede ser necesario recurrir a servicios profesionales de control de plagas.