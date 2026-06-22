Ciencia

Las 8 causas más frecuentes de picazón en el cuero cabelludo, según expertos

Especialistas recomiendan distinguir síntomas como bultos, escamas o caída de cabello para identificar el origen y saber cuándo conviene consultar

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Una persona se toca la cabeza con expresión de malestar, rodeada de iconos que representan descamación de la piel, una señal de advertencia, estornudos, hongos y cabello cayendo.
La picazón en el cuero cabelludo puede deberse a ocho causas frecuentes y los síntomas asociados orientan el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La picazón en el cuero cabelludo no responde a una sola causa. Puede aparecer junto con escamas, bultos, sarpullido, dolor o caída del pelo, señales que ayudan a orientar el diagnóstico y a diferenciar cuadros que, a simple vista, pueden parecer similares.

Según Cleveland Clinic, existen ocho causas frecuentes detrás de esta molestia. La dermatóloga Melissa Piliang advierte que reconocer los síntomas asociados es clave para elegir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

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Las 8 causas más frecuentes

1. Dermatitis seborreica

Es una de las causas más habituales de picazón en el cuero cabelludo. Se trata de un trastorno cutáneo que provoca caspa, descamación, enrojecimiento e irritación.

Piliang explicó que aparece cuando el organismo desarrolla una respuesta inflamatoria ante el crecimiento excesivo de una levadura que vive normalmente en el cuero cabelludo y en otras zonas con vello. Esa reacción irrita la piel, acelera la descamación y favorece la aparición de escamas visibles, sensación grasosa y picazón.

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2. Reacción a productos para el cabello

La dermatitis de contacto puede aparecer cuando el cuero cabelludo entra en contacto con una sustancia irritante o con un alérgeno.

Infografía sobre picazón en el cuero cabelludo. Muestra ocho causas con iconos y texto, y tres paneles con iconos y texto sobre tratamientos y consejos.
La dermatitis seborreica causa picazón en el cuero cabelludo con caspa, descamación, enrojecimiento e irritación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los desencadenantes frecuentes se encuentra la tintura para el pelo, especialmente el que contiene parafenilendiamina, conocida como PPD. También pueden influir los shampoos, acondicionadores, geles, sprays o productos de peinado.

3. Piojos

Los piojos son insectos diminutos que viven en el cuero cabelludo y se alimentan de pequeñas cantidades de sangre. Sus picaduras pueden causar picazón intensa.

Piliang remarcó que, pese a una idea extendida, no se asocian con mala higiene. De hecho, también pueden aparecer en personas con el cabello limpio.

4. Acné del cuero cabelludo

El acné puede presentarse en esta zona del mismo modo que en la cara, el pecho o la espalda.

La transpiración, el exceso de grasa y ciertos productos capilares pueden contribuir a la aparición de granos. En algunos casos, además de picazón, provocan sensibilidad, dolor o inflamación.

5. Eccema o dermatitis atópica

El eccema provoca piel seca, inflamada y con picazón intensa. Puede afectar distintas partes del cuerpo, incluido el cuero cabelludo.

Una mujer con cabello castaño y suéter beige se rasca el cuero cabelludo con la mano derecha, mientras frunce el ceño.
Los piojos provocan picazón intensa en el cuero cabelludo y no se relacionan con mala higiene (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La picazón puede ser tan intensa que interfiere con la escuela, el trabajo y el sueño”, afirmó Piliang a Cleveland Clinic. La dermatóloga añadió que se trata de una afección crónica que suele comenzar en la infancia, aunque también puede aparecer más tarde.

6. Urticaria

La urticaria puede desarrollarse en cualquier zona del cuerpo, incluido el cuero cabelludo. Se manifiesta con ronchas elevadas que producen picazón. Puede relacionarse con una reacción alérgica, estrés, sudor u otros desencadenantes.

7. Psoriasis del cuero cabelludo

La psoriasis es una enfermedad autoinmunitaria crónica que puede afectar el cuero cabelludo y producir placas elevadas, rojizas y cubiertas por escamas plateadas.

La fuente señala que los expertos no comprenden por completo su causa, aunque la genética parece influir. Además de picazón, puede generar ardor, descamación intensa y molestias persistentes.

8. Tiña del cuero cabelludo

La tiña capitis es una infección por hongos que invade los folículos pilosos, las estructuras de la piel de las que nace el cabello.

Primer plano de un cuero cabelludo con cabello oscuro y escamas blancas y amarillentas visibles en la raíz y la piel. La piel del cuero cabelludo se ve seca.
La dermatitis de contacto en el cuero cabelludo puede desencadenarse por tintura para el pelo, shampoo, acondicionador o productos de peinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede causar zonas con picazón, descamación y áreas de caída del cabello que se agrandan de forma gradual. A diferencia de otros cuadros, suele requerir tratamiento médico específico.

Qué tratamientos se usan

El tratamiento depende del origen del problema. Cleveland Clinic menciona distintas opciones, como shampoos medicinales de venta libre, shampoos con receta, medicamentos tópicos, fármacos por vía oral, productos contra piojos y la evitación de sustancias desencadenantes.

Los shampoos con sulfuro de selenio o piritionato de zinc pueden ayudar a controlar la dermatitis seborreica. Para la psoriasis del cuero cabelludo, la institución menciona productos con alquitrán de hulla o ácido salicílico.

Si esas alternativas no alcanzan, un dermatólogo puede indicar fórmulas más fuertes para controlar la inflamación, el crecimiento excesivo de levadura u otras causas de fondo.

Algunas afecciones requieren medicación por vía oral. La tiña del cuero cabelludo, por ejemplo, suele necesitar antifúngicos orales. Piliang advirtió que “estos son medicamentos potentes” y que el profesional debe verificar primero qué está causando el problema antes de recetarlos.

Qué hacer si hay piojos o reacción a productos

En el caso de los piojos, el abordaje habitual incluye shampoos medicinales diseñados para eliminar piojos y liendres. “Cada fórmula de shampoo para piojos tiene su propio protocolo de tratamiento” y “debe seguir exactamente las instrucciones de la caja para deshacerse de los piojos”, señaló la dermatóloga.

Mujer médica examina el cuero cabelludo de una mujer paciente con un dermatoscopio en un consultorio con ventanales, plantas y equipo médico.
El tratamiento de la picazón en el cuero cabelludo depende de la causa y conviene consultar al dermatólogo si hay lesiones, dolor o pérdida de cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la causa es una dermatitis de contacto, evitar el ingrediente que provoca la reacción suele ser la medida principal. Sin embargo, identificarlo por cuenta propia puede ser difícil. En algunos casos, hacen falta pruebas especializadas en la consulta dermatológica.

Piliang también llamó a actuar con cautela ante remedios caseros o recomendaciones que circulan en internet, ya que no siempre funcionan y, en ocasiones, pueden empeorar la irritación.

Cuándo conviene consultar

La picazón ocasional puede aparecer por irritación, sudor, resequedad o productos capilares. Pero si no mejora, reaparece con frecuencia o se acompaña de caída del cabello, sarpullido, costras, dolor, heridas o zonas inflamadas, conviene consultar a un dermatólogo.

Cleveland Clinic recomienda buscar orientación médica para precisar el origen y definir el tratamiento más seguro y eficaz. La clave está en no tratar todas las picazones como si fueran iguales: escamas, bultos, ronchas o pérdida de pelo pueden indicar causas diferentes y requerir abordajes distintos.

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