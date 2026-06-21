El consumo de electrolitos por la mañana es recomendado por la ciencia: los efectos en la memoria y concentración

Los electrolitos como sodio, potasio, calcio y magnesio regulan el equilibrio de líquidos, la señalización nerviosa y el funcionamiento muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los electrolitos son minerales que, al disolverse en agua, adquieren una carga eléctrica natural positiva o negativa. Estas sustancias se encuentran de manera abundante en los fluidos corporales y en la sangre de los adultos, ya que el cuerpo humano está compuesto en torno a un 60% de agua. Los electrolitos más comunes incluyen sodio, potasio, cloruro, calcio, magnesio, fosfato y bicarbonato.

Cada uno de estos minerales cumple funciones específicas y esenciales para el funcionamiento del organismo, como regular el equilibrio de líquidos, transmitir impulsos nerviosos y mantener la estabilidad del pH sanguíneo. Según la Cleveland Clinic y Mayo Clinic, se obtienen principalmente a través de la alimentación y las bebidas. Por ejemplo, el potasio y el magnesio están presentes en frutas como la banana y la sandía, mientras que el calcio en lácteos. Verduras, frutos secos y semillas también son fuentes ricas en electrolitos.

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El aporte resulta positivo para la salud porque participan en procesos vitales: ayudan a mantener el equilibrio hídrico interno y externo en las células, soportan la transmisión de señales nerviosas y aseguran el correcto funcionamiento de músculos y órganos. Unos niveles adecuados previenen problemas como calambres musculares, debilidad, arritmias cardíacas y alteraciones del pH sanguíneo. Mantener una dieta variada y suficiente en líquidos suele ser suficiente para conservar este equilibrio.

¿Son positivos los electrolitos en la mañana?

Este hábito puede ayudar a reponer líquidos y minerales perdidos durante la noche y, según un estudio de Medline Plus, también se asocia con apoyo a la concentración, la energía y la función muscular. Tomarlos al despertar puede favorecer la rehidratación tras el ayuno nocturno y aportar sodio, potasio y otros minerales. Asimismo, una investigación publicada en Nutrients, recalca que también pueden ser útiles antes, durante o después del ejercicio, o cuando hay señales de deshidratación o pérdida de líquidos por enfermedad, aunque no existe una sola hora ideal para todo el mundo.

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El consumo de electrolitos por la mañana apoya la hidratación, la función cerebral y la reposición de minerales tras el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Verywell Health, los electrolitos ayudan a mantener el equilibrio del agua en el cuerpo y la función celular, por lo que una bebida con minerales por la mañana puede reponer lo perdido al dormir. En tanto, tras pérdidas importantes de líquidos o electrolitos, pueden resultar más útiles que el agua sola para mejorar la hidratación y recuperar energía.

Un metaanálisis también relaciona el consumo matutino de sodio, potasio y magnesio con menos confusión mental al despertar y mejor concentración, sobre todo cuando la deshidratación afecta la señalización neuronal. Según los autores, también aparecen vinculados con la contracción y relajación muscular, así como con el metabolismo energético que ayuda a sostener la actividad diaria.

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Tomar electrolitos al despertar puede favorecer la rehidratación después del ayuno nocturno y ayudar a la concentración y la energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, una de las ventanas más útiles llega al levantarse, cuando las reservas de líquidos son menores por la pérdida natural que ocurre al dormir, respirar y sudar. Kelly Jones, nutricionista deportiva citada por Eating Well, planteó una utilidad concreta para quienes no suelen beber suficiente. “Si se intenta aumentar la ingesta total de líquidos, pero no suele haber sed ni tener antojo de agua, los electrolitos matutinos pueden ser útiles”.

Jones añadió que el sodio puede empujar ese hábito desde temprano. “Dado que el sodio puede estimular la sed, incluir un producto con electrolitos por la mañana puede ayudar a recordar beber agua con más frecuencia a lo largo del día”.

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Cuándo conviene tomar electrolitos fuera de la mañana

Fuera de las primeras horas del día, los expertos sitúan otro uso frecuente alrededor del ejercicio, sobre todo si es prolongado, intenso o se realiza con calor y humedad. Amy Goodson, citada por Eating Well, recomienda beberlos antes de entrenar si la persona suele sudar mucho o va a ejercitarse en clima cálido y húmedo. Jeanne Hendricks, al mismo medio, precisó: “Se recomienda la ingesta durante el ejercicio prolongado que dure más de una o dos horas, sobre todo en condiciones de calor y humedad o cuando se prevé una gran pérdida de sudor”.

Especialistas también los vinculan con la rehidratación cuando hay señales claras de deshidratación o pérdida de líquidos. Leslie Bonci, profesional de la salud, menciona la orina oscura como una alerta y recoge que la diarrea, los vómitos o la fiebre alta pueden deshidratar con rapidez. Asimismo, resumió el papel de estas bebidas durante una enfermedad con pérdida de líquidos. “Cuando uno está enfermo, es decir, cuando se pierde líquido por ambos extremos, los electrolitos pueden ayudar al cuerpo a reponerlos para contrarrestar la pérdida”.

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Los expertos recomiendan electrolitos antes, durante o después del ejercicio prolongado, intenso o realizado con calor y humedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los expertos también marcan límites alrededor del consumo. Eating Well explica que el agua debe ser la primera opción frente a la deshidratación y que muchas personas obtienen sodio, potasio, magnesio y otros minerales a través de la alimentación.

Al elegir un producto, profesionales recomiendan revisar la etiqueta y buscar minerales como calcio, magnesio y potasio, además de evitar azúcares añadidos, saborizantes artificiales y aditivos. El sodio es clave para la rehidratación y que los carbohidratos pueden ser útiles tras el ejercicio o una enfermedad, porque ayudan a absorber mejor los líquidos.

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