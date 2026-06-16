Ciencia

Por qué el moho es uno de los problemas más incomprendidos para la salud y la medicina moderna

El médico Mark Hyman abordó en su podcast cómo la exposición en ambientes húmedos puede provocar síntomas diversos y difíciles de identificar, y explicó que el diagnóstico depende tanto del entorno como de las características biológicas de cada persona.

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Primer plano de un hombre de mediana edad, sonriente, con cabello gris y barba, camisa azul claro y un collar, frente a una estantería de madera desenfocada
Mark Hyman afirmó que los efectos del moho en la salud humana requieren un enfoque equilibrado y pidió no subestimar ni sobredimensionar sus riesgos (YouTube: @drmarkhyman)

La preocupación por los efectos del moho en la salud humana genera numerosos debates, sobre todo frente a síntomas como fatiga, confusión mental o alteraciones hormonales que desconciertan tanto a pacientes como a expertos. El médico Mark Hyman analizó este tema en su podcast Office Hours y pidió “no subestimar ni sobredimensionar sus riesgos”.

Hyman explicó que la reacción individual ante el moho depende de la genética, el sistema inmunológico y la “carga tóxica acumulada” de cada persona. Identificar síntomas multisistémicos persistentes ayuda a orientar el cuadro, especialmente si aparecen luego de permanecer en sitios húmedos o dañados por agua.

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Durante el episodio, destacó: “el moho puede afectar tu salud, pero es uno de los aspectos más incomprendidos en la medicina y el bienestar actuales”. Añadió que “el problema es que mucha gente atribuye cada síntoma, cada dolor de cabeza o fatiga, a la exposición al moho, pero la realidad es mucho más matizada”.

Vista cercana de una esquina de pared interior blanca severamente afectada por humedad, con grandes áreas de moho negro y pintura descascarada y manchada.
La reacción al moho depende de la genética, el sistema inmunológico y la carga tóxica acumulada de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre exposición, alergia y enfermedad por moho

Hyman destacó que es fundamental diferenciar entre exposición, alergia y enfermedad por moho. La exposición implica solo el contacto frecuente con esporas, lo cual no causa enfermedad en la mayoría de los casos. La alergia al moho genera síntomas inmunológicos como estornudos, congestión nasal o brotes asmáticos, remarcó.

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La enfermedad crónica por moho representa el cuadro más grave, ya que puede aparecer tras una exposición prolongada en ambientes interiores dañados por agua. En estos casos, surgen problemas inflamatorios multisistémicos, alteraciones cerebrales, inmunológicas y hormonales. También aclaró que “no todos desarrollan este cuadro, pero en algunas personas puede producir síntomas persistentes y difíciles de clasificar”.

Una persona en casa, a punto de estornudar, se cubre la nariz con un pañuelo, mientras la luz del sol entra por una ventana e ilumina el polvo en el aire.
Hyman diferenció la exposición al moho, la alergia al moho y la enfermedad crónica por moho, que puede surgir tras una exposición prolongada en ambientes dañados por agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas y manifestaciones de la enfermedad por moho

Hyman advirtió sobre la dificultad de reconocer patrones claros en los síntomas asociados al moho. “Mucha gente asume que el moho solo causa problemas respiratorios, pero puede expresarse de maneras mucho más variadas”, sostuvo. Entre los síntomas neurológicos más frecuentes mencionó la “confusión mental”, dificultades para concentrarse, pérdida de memoria, mareos y dolores de cabeza.

“La gente no siempre asocia estos síntomas a su entorno”, subrayó. Muchos los atribuyen al estrés, la edad o desequilibrios hormonales, cuando la inflamación crónica por moho puede afectar el sistema nervioso. Se agregan fatiga persistente, trastornos del sueño y una sensación de agotamiento constante. “No es raro que un paciente diga ‘mi cerebro dejó de funcionar’”, relató.

Entre los síntomas respiratorios clásicos se encuentran la congestión, sinusitis repetitiva, tos crónica y empeoramiento del asma, especialmente en lugares cerrados o en épocas húmedas. También advirtió sobre manifestaciones como alteraciones del ánimo, ansiedad, ataques de pánico, irritabilidad y cambios de humor. Además, pueden surgir erupciones cutáneas, mayor sensibilidad a alimentos, brotes autoinmunes e irregularidades menstruales.

Mujer con suéter gris se suena la nariz con un pañuelo de papel, recostada en un sillón. Un vaso de agua y pañuelos están en una mesa cercana.
Los síntomas respiratorios del moho incluyen congestión, sinusitis repetitiva, tos crónica y empeoramiento del asma en lugares cerrados o húmedos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo y susceptibilidad individual

Resaltó que la gravedad de los síntomas por moho depende de la interacción entre el ambiente y la biología individual. Existen variantes genéticas que afectan la eliminación de toxinas, pero aclaró que “los genes no son tu destino”. También influyen factores como el estrés, la mala alimentación y la carga tóxica previa, que pueden volver a ciertas personas más vulnerables.

El sistema inmunológico interviene en la respuesta al moho. “Las personas con enfermedades autoinmunes, inflamatorias, Lyme o COVID persistente tienden a reaccionar mucho más ante el moho”, afirmó. Hyman desmintió que solo las grandes exposiciones sean peligrosas y advirtió sobre el riesgo de la exposición crónica en ambientes húmedos o mal ventilados.

Moho en paredes, humedad en casa, deterioro interior, problemas estructurales – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mark Hyman advirtió que el moho también puede asociarse con ansiedad, irritabilidad, erupciones cutáneas, sensibilidad a alimentos e irregularidades menstruales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detección y límites del diagnóstico

Diagnosticar la enfermedad crónica por moho representa un reto, según explicó en el podcast. “Casi nunca hay una prueba decisiva o un solo síntoma infalible; buscamos patrones y contexto”, señaló. El relato ambiental del paciente —por ejemplo, mudanzas, síntomas tras una inundación o mejora tras salir de cierto sitio— ayuda a orientar el diagnóstico.

El médico recomendó observar el entorno físico y detectar filtraciones, presencia de humedad, daños por agua o malos olores. “A veces, el propio olfato es el mejor detector”, afirmó.

Sobre los exámenes de laboratorio, planteó que pueden medirse biomarcadores relacionados con inflamación, histamina, hormonas y anticuerpos frente a micotoxinas, aunque advierte que ninguna prueba resulta definitiva. “No hay una sola prueba concluyente... Lo importante es mirar el conjunto: síntomas, historia ambiental, salud inmunológica general y fisiología”, recalcó Hyman.

Manchas de moho créditos; Freepik
Hyman recomendó eliminar la humedad, reparar fugas y consultar especialistas en detección ambiental porque la exposición crónica al moho no se compensa con suplementos

La identificación de marcadores elevados, como los asociados al síndrome de respuesta inflamatoria crónica (CIRS), puede aportar información, pero enfatizó que “nunca se debe depender de un solo resultado”.

Recomendaciones ante la exposición al moho

En el cierre del episodio, pidió un enfoque equilibrado frente al moho: “No hay que entrar en pánico, pero tampoco ignorar la exposición crónica”. Recomendó eliminar fuentes de humedad, reparar fugas y consultar especialistas en detección ambiental y advirtió que “ningún suplemento ni protocolo de detoxificación puede compensar la exposición continua”.

Sugirió fortalecer el organismo con descanso, alimentación adecuada, hidratación y cuidado intestinal, además de actividad física y manejo del estrés. Insistió en evitar los extremos y personalizar cada tratamiento según el entorno y la biología individual.

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