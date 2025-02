Basura tóxica y millones en juego, la verdad oculta detrás de los desechos mundiales

En "Waste Wars", el periodista Alexander Clapp revela cómo es el oscuro negocio global de la basura

En los últimos años, toneladas de basura cruzaron fronteras y océanos bajo la promesa del reciclaje. Plásticos, electrónicos, textiles y hasta desechos tóxicos terminaron en países en desarrollo, convertidos en un problema de salud y contaminación ambiental. Los basueros de todo el mundo están desbordados. Y nadie sabe de los negocios millonarios detrás.

Mientras los países ricos limpian sus calles y descargan sus residuos en territorios lejanos, millones de personas viven entre montañas de desperdicios que jamás generaron. El periodista Alexander Clapp expone esta crisis en su libro Waste Wars: The Wild Afterlife of Your Trash (La guerra de los residuos: la salvaje vida después de la basura), donde desmonta el mito del reciclaje y revela la oscura industria del comercio de residuos. Con una investigación de dos años y viajes por los cinco continentes, Clapp escribió el primer gran libro que expone la catastrófica realidad del multimillonario comercio mundial de basuras.

Todo comenzó en los años finales de la Guerra Fría, cuando Occidente dejó de enterrar su basura y empezó a exportarla. A cambio de dinero, hospitales o promesas de desarrollo, miles de toneladas de desechos industriales tóxicos fueron enviadas a África, el Caribe y América Latina. Lo que parecía una oportunidad económica resultó ser un desastre ambiental y sanitario.

Clapp sostiene que la basura nunca desaparece, que cada objeto desechado sigue existiendo en algún lugar del mundo contaminando tierras y océanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta, en 1992, más de 180 países firmaron el Convenio de Basilea, que prohibía la exportación de residuos peligrosos a países en desarrollo. Sin embargo, lejos de resolverse, el problema se transformó: la basura siguió viajando, ahora disfrazada de material reciclable.

La ruta oculta de la basura

Clapp recorrió el mundo durante dos años para documentar el impacto de esta industria oculta. En Accra, capital de Ghana, encontró comunidades de jóvenes migrantes conocidos como “burner boys”, quienes queman residuos electrónicos occidentales en busca de metales reutilizables.

La exposición a estas sustancias provoca enfermedades respiratorias y contaminación severa. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona que consume alimentos en Agbogbloshie, el basural electrónico más grande de África, ingiere hasta 220 veces la cantidad tolerable de dioxinas cloradas, un químico altamente tóxico.

El libro revela que países como Indonesia y Ghana reciben toneladas de plásticos y electrónicos que terminan en basurales ríos y en el aire que respiran millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la crisis no se limita a África. En Chile, el desierto de Atacama se convirtió en un cementerio de ropa usada proveniente de Estados Unidos y Europa. En Bangladesh, barcos de lujo son desguazados sin regulaciones, exponiendo a los trabajadores a químicos peligrosos. En México, baterías de autos desechadas en el extranjero se apilan en bodegas sin control. Y en Turquía, cada 15 minutos, un camión de residuos plásticos europeos cruza la frontera para terminar en vertederos o incineradoras.

Según el autor del libro, la mafia también encontró un negocio lucrativo en la basura. En Italia, la Camorra ha convertido la gestión de residuos en una industria criminal multimillonaria. En 2008, un capo napolitano lo expresó sin rodeos: “Para nosotros, la basura es oro”. Sin embargo, gran parte de este comercio ni siquiera necesita el respaldo del crimen organizado: la falta de regulación permite que empresas, e incluso gobiernos, participen sin restricciones.

El plástico, el peor enemigo

Según "Waste Wars", el plástico es el peor enemigo con millones de toneladas que viajan por el mundo, terminando en mares, ríos e incluso en los alimentos de comunidades enteras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plástico es el protagonista más alarmante de esta crisis. Millones de botellas y envases de un solo uso viajan durante meses para acabar en fábricas contaminantes en el sudeste asiático. En Indonesia, Clapp documentó cómo montañas de plásticos occidentales son quemadas como combustible en panaderías, impregnando el alimento básico de la región con sustancias tóxicas. Según estudios, cientos de miles de personas mueren cada año debido a la contaminación generada por el mal manejo de estos residuos.

Incluso países que intentaron prohibir el plástico fueron blanco de presiones internacionales. Kenia, que en 2017 vetó las bolsas plásticas, ha sido señalado como el próximo gran destino para los desechos de la industria petroquímica estadounidense. En su capital, más de la mitad del ganado urbano tiene restos de plástico en el estómago, y el 69% de los plásticos desechados terminan en fuentes de agua.

Clapp sostiene que la mafia italiana convirtió la basura en oro el tráfico ilegal de residuos es ahora un negocio más rentable que el narcotráfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los océanos también pagan el precio. Indonesia, con sus más de 17.000 islas, enfrenta una catástrofe ecológica: se estima que 365 toneladas de plástico ingresan al mar cada hora. Sin embargo, no todo es basura local. En las islas de Java, Clapp encontró pilas interminables de desechos provenientes de Estados Unidos, Australia y Europa, desde tubos de pasta dental hasta bolsas de supermercados y envases de cosméticos. Incapaces de reciclarlos, los habitantes los queman para obtener energía, liberando toxinas en el aire y en la cadena alimenticia.

Frente a este panorama, la gran pregunta es si esta industria puede ser regulada o eliminada. Clapp compara la situación con el narcotráfico: hay demasiado dinero en juego y demasiados intereses alineados en su continuidad.

Según un informe de Naciones Unidas, uno de cada veinte objetos que circulan en la economía global es algún tipo de plástico, lo que convierte a esta industria en un negocio de un billón de dólares, superando el comercio de armas, madera y trigo juntos.

Según "Waste Wars", el reciclaje es una ilusión, y lo que separamos con buenas intenciones termina en vertederos de Asia y África, contaminando comunidades y ecosistemas enteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los consumidores occidentales, el problema es casi invisible. El mito del reciclaje perpetúa la ilusión de que los residuos desaparecen mágicamente cuando se separan en distintos contenedores. Pero la realidad es otra.

Como dijo Yeo Bee Yin, exministra de Medio Ambiente de Malasia, la única forma real de detener el tráfico de basura sería cerrar por completo los puertos del país. Algo poco probable en un mundo donde la comodidad de unos pocos depende de la explotación de los más vulnerables.

La mayor revelación de Waste Wars sea que la basura nunca desaparece realmente. Cada objeto desechado sigue existiendo en algún lugar del mundo. Un teléfono viejo puede estar siendo quemado en Ghana por su cobre, una camiseta descartada puede estar enterrada en el desierto chileno, y un vaso de plástico puede estar flotando en el Pacífico.

Lo que tiramos no desaparece, simplemente se convierte en el problema de otra persona.