Activar el nervio vago puede aliviar el estrés: qué se sabe y cómo hacerlo de forma segura

La respiración lenta y controlada puede modular señales fisiológicas vinculadas con la respuesta al estrés a través del nervio vago - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nervio vago es una vía clave del sistema nervioso parasimpático, vinculada con funciones involuntarias como frecuencia cardíaca, respiración y digestión. Por eso, algunas prácticas cotidianas asociadas con la calma —en especial la respiración lenta y controlada— pueden modular señales fisiológicas relacionadas con la respuesta al estrés.

La evidencia, sin embargo, distingue entre maniobras simples de autorregulación y la estimulación del nervio vago como tratamiento médico, que se reserva para indicaciones específicas.

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Según la Cleveland Clinic, el nervio vago es el principal componente del sistema parasimpático, el circuito de “descanso y digestión”, y participa en funciones como digestión, frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración e inmunidad, además de influir en aspectos del estado de ánimo. La institución también subraya que, aunque muchas funciones son automáticas, el sistema nervioso autónomo puede responder a cambios voluntarios en el patrón respiratorio.

En el ámbito clínico, la Mayo Clinic explicó que la estimulación del nervio vago (VNS) es una terapia neuromoduladora con dispositivos (implantables o externos) y que cuenta con aprobaciones regulatorias para condiciones como epilepsia y depresión resistente al tratamiento, además de otras indicaciones en contextos específicos. No es un “truco” de bienestar: es una intervención médica con selección de pacientes, seguimiento y riesgos.

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Qué es el nervio vago y por qué se lo asocia con la calma

El nervio vago conecta el cerebro con órganos del cuello, el tórax y el abdomen y se asocia con el paso de la activación al descanso y digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nervio vago conecta el cerebro con órganos del cuello, el tórax y el abdomen. Por su papel en la regulación del ritmo cardíaco y de la respiración, se lo asocia con el cambio de un estado de activación (“lucha o huida”) a uno de recuperación (“descanso y digestión”). En ese marco, la respiración se vuelve una herramienta relevante porque es una función automática, pero también voluntaria: se puede modificar a propósito.

La Cleveland Clinic describió al nervio vago como una pieza central de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, y detalló su participación en funciones fisiológicas que suelen alterarse durante el estrés: frecuencia cardíaca, respiración y digestión. Esa relación explica por qué, durante un episodio de ansiedad, muchas personas sienten palpitaciones, respiración corta o “nudo” en el estómago.

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Cómo estimularlo en casa y qué prácticas tienen más respaldo

La estimulación del nervio vago con dispositivos es una terapia médica aprobada para epilepsia y depresión resistente al tratamiento en casos específicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vía más consistente y accesible es la respiración lenta, con énfasis en una exhalación más larga y controlada. No requiere equipamiento y, bien hecha, suele ser segura para la mayoría de las personas.

La evidencia fisiológica sobre respiración y actividad vagal suele medirse con parámetros como la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), una señal relacionada con la modulación parasimpática del corazón.

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Una revisión de acceso abierto propuso el modelo de “estimulación vagal respiratoria”, que describe cómo estilos respiratorios específicos (respiración lenta y exhalaciones prolongadas) pueden favorecer el predominio parasimpático y apoyar estados de relajación en prácticas contemplativas.

En paralelo, la Mayo Clinic remarcó una distinción clave: la VNS médica (con dispositivos) se indica para cuadros concretos y no debe confundirse con recomendaciones generales de estilo de vida. En epilepsia o depresión resistente, por ejemplo, se trata de una terapia que se suma a otras y cuyos resultados pueden tardar meses.

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Aplicación práctica:

Respiración nasal lenta : inhalar suave y exhalar más largo que la inhalación durante 2 a 5 minutos.

Exhalación prolongada : priorizar que la salida del aire sea continua, sin esfuerzo.

Pausa breve antes de responder: ante estrés agudo, frenar 10 segundos y hacer 2 o 3 respiraciones lentas puede ayudar a cortar la escalada.

Si hay mareos, sensación de falta de aire, dolor en el pecho, desmayos, arritmias, crisis de pánico severas o antecedentes cardíacos/respiratorios, conviene suspender la maniobra y consultar a un profesional. Está prohibido presentar estas prácticas como sustituto de tratamiento médico.

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