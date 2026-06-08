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Activar el nervio vago puede aliviar el estrés: qué se sabe y cómo hacerlo de forma segura

Se trata de una vía central del sistema nervioso parasimpático, asociado con funciones como respiración y frecuencia cardíaca

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La respiración lenta y controlada puede modular señales fisiológicas vinculadas con la respuesta al estrés a través del nervio vago - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nervio vago es una vía clave del sistema nervioso parasimpático, vinculada con funciones involuntarias como frecuencia cardíaca, respiración y digestión. Por eso, algunas prácticas cotidianas asociadas con la calma —en especial la respiración lenta y controlada— pueden modular señales fisiológicas relacionadas con la respuesta al estrés.

La evidencia, sin embargo, distingue entre maniobras simples de autorregulación y la estimulación del nervio vago como tratamiento médico, que se reserva para indicaciones específicas.

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Según la Cleveland Clinic, el nervio vago es el principal componente del sistema parasimpático, el circuito de “descanso y digestión”, y participa en funciones como digestión, frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración e inmunidad, además de influir en aspectos del estado de ánimo. La institución también subraya que, aunque muchas funciones son automáticas, el sistema nervioso autónomo puede responder a cambios voluntarios en el patrón respiratorio.

En el ámbito clínico, la Mayo Clinic explicó que la estimulación del nervio vago (VNS) es una terapia neuromoduladora con dispositivos (implantables o externos) y que cuenta con aprobaciones regulatorias para condiciones como epilepsia y depresión resistente al tratamiento, además de otras indicaciones en contextos específicos. No es un “truco” de bienestar: es una intervención médica con selección de pacientes, seguimiento y riesgos.

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Qué es el nervio vago y por qué se lo asocia con la calma

Infografía detallada con diagramas del nervio vago en el cuerpo humano, explicando su función y mostrando personas practicando técnicas de respiración.
El nervio vago conecta el cerebro con órganos del cuello, el tórax y el abdomen y se asocia con el paso de la activación al descanso y digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nervio vago conecta el cerebro con órganos del cuello, el tórax y el abdomen. Por su papel en la regulación del ritmo cardíaco y de la respiración, se lo asocia con el cambio de un estado de activación (“lucha o huida”) a uno de recuperación (“descanso y digestión”). En ese marco, la respiración se vuelve una herramienta relevante porque es una función automática, pero también voluntaria: se puede modificar a propósito.

La Cleveland Clinic describió al nervio vago como una pieza central de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, y detalló su participación en funciones fisiológicas que suelen alterarse durante el estrés: frecuencia cardíaca, respiración y digestión. Esa relación explica por qué, durante un episodio de ansiedad, muchas personas sienten palpitaciones, respiración corta o “nudo” en el estómago.

Cómo estimularlo en casa y qué prácticas tienen más respaldo

Persona sentada en el suelo con las piernas cruzadas y las manos sobre el abdomen, vestida de gris, en una habitación luminosa con sombras de ventana.
La estimulación del nervio vago con dispositivos es una terapia médica aprobada para epilepsia y depresión resistente al tratamiento en casos específicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vía más consistente y accesible es la respiración lenta, con énfasis en una exhalación más larga y controlada. No requiere equipamiento y, bien hecha, suele ser segura para la mayoría de las personas.

La evidencia fisiológica sobre respiración y actividad vagal suele medirse con parámetros como la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), una señal relacionada con la modulación parasimpática del corazón.

Una revisión de acceso abierto propuso el modelo de “estimulación vagal respiratoria”, que describe cómo estilos respiratorios específicos (respiración lenta y exhalaciones prolongadas) pueden favorecer el predominio parasimpático y apoyar estados de relajación en prácticas contemplativas.

En paralelo, la Mayo Clinic remarcó una distinción clave: la VNS médica (con dispositivos) se indica para cuadros concretos y no debe confundirse con recomendaciones generales de estilo de vida. En epilepsia o depresión resistente, por ejemplo, se trata de una terapia que se suma a otras y cuyos resultados pueden tardar meses.

Aplicación práctica:

  • Respiración nasal lenta: inhalar suave y exhalar más largo que la inhalación durante 2 a 5 minutos.
  • Exhalación prolongada: priorizar que la salida del aire sea continua, sin esfuerzo.
  • Pausa breve antes de responder: ante estrés agudo, frenar 10 segundos y hacer 2 o 3 respiraciones lentas puede ayudar a cortar la escalada.

Si hay mareos, sensación de falta de aire, dolor en el pecho, desmayos, arritmias, crisis de pánico severas o antecedentes cardíacos/respiratorios, conviene suspender la maniobra y consultar a un profesional. Está prohibido presentar estas prácticas como sustituto de tratamiento médico.

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