Crimen y Justicia

Nueva pista en el caso de Micaela Albornoz: se la registró sobre la ruta 34 en Santa Fe y la familia pide intensificar la búsqueda

El registro fílmico orientó la búsqueda hacia el centro-oeste santafesino. La familia pidió máxima difusión de la imagen y alertó que no está claro si la joven iba sola o acompañada

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La mujer fue denunciada como persona desaparecida en Rosario y su familia aseguró haberla reconocido en un video (Facebook: Andy Vaz)

La investigación sobre el paradero de Micaela Albornoz, la mujer de 32 años que permanece desaparecida desde el 24 de junio en Rosario, sumó una nueva pista: la aparición de una imagen captada por una cámara de seguridad sobre la ruta nacional 34, cerca de Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe. Este hallazgo llevó a que la Policía de Córdoba diera por finalizadas las tareas investigativas en su jurisdicción y que la causa volviera a quedar bajo la órbita de la Fiscalía Regional N° 2 de Rosario.

El giro fue comunicado a la familia durante la madrugada del viernes, lo que motivó el inmediato regreso de los allegados de Micaela Albornoz a Rosario para reorganizar la búsqueda y solicitar mayores medidas en territorio santafesino. La imagen obtenida en la zona de Cañada Rosquín abre nuevas preguntas en torno a la desaparición y no permite determinar con certeza si la joven se encontraba sola o acompañada. “Esta imagen abre nuevos interrogantes y nos deja más dudas que respuestas”, señalaron los familiares en un comunicado.

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La imagen de la cámara de seguridad en la ruta 34, cerca de Cañada Rosquín, es el último registro conocido de Micaela Albornoz
La imagen de la cámara de seguridad en la ruta 34, cerca de Cañada Rosquín, es el último registro conocido de Micaela Albornoz

Por este motivo, la familia pidió la máxima difusión de la fotografía en esa localidad y en toda la provincia de Santa Fe, e instó a quienes crean haberla visto a no llamarla por su nombre ni intentar intervenir, sino comunicarse de inmediato al 911 y con la familia. Los allegados reiteraron que Micaela Albornoz “jamás abandonaría a su hija por decisión propia” y manifestaron que podría estar siendo “retenida contra su voluntad”. También expresaron dudas sobre cómo pudo desplazarse entre distintas provincias sin ser detectada en controles viales.

La familia de la joven rosarina solicita máxima difusión y colaboración ciudadana para dar con su paradero
La familia de la joven rosarina solicita máxima difusión y colaboración ciudadana para dar con su paradero

La Policía de Córdoba confirmó este viernes que concluyó las diligencias investigativas en esa provincia tras descartar la presencia de la mujer en su jurisdicción. El comunicado oficial comunicaron: “A partir de las diligencias practicadas y del análisis de los distintos elementos reunidos en torno al caso, se obtuvieron pruebas objetivas que permiten establecer que la joven no se encontraría en territorio cordobés”.

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El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos útiles que permitan localizar a la mujer. Según la descripción oficial, Micaela Albornoz mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello castaño con reflejos rubios y ojos marrones. Al momento de la desaparición vestía campera negra, jean y zapatillas negras. Toda persona que posea información sobre su paradero puede comunicarse con el 911 o con la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación de Rosario al teléfono (341) 486-1200.

La desaparición de Micaela Albornoz

El caso se inició el 24 de junio, día en que Micaela Albornoz salió de su vivienda ubicada en Pasaje Becquer al 500 bis, en el barrio Villa Manuelita, Rosario. La mujer se dirigia a una plaza cercana, sin embargo, nunca más regresó a su domicilio -donde residía junto a su hija de dos años y sus dos hermanos-. Días después, cámaras de seguridad la registraron en la Terminal de Ómnibus de Córdoba, donde fue vista el 29 de junio.

La mujer fue reconocida por sus familiares en la terminal de ómnibus de Córdoba
La mujer fue reconocida por sus familiares en la terminal de ómnibus de Córdoba

Durante la investigación, se determinó que su tarjeta de débito fue utilizada en la capital cordobesa por un hombre que luego fue detenido. Este individuo reconoció haber estado con la mujer y haberle robado la tarjeta, aunque aseguró que ella no se encontraba con él y no aportó datos sobre su paradero.

A lo largo de las últimas semanas, las tareas de búsqueda incluyeron rastrillajes en distintos puntos de Rosario, especialmente en el Parque de la Independencia, luego de que se encontraran prendas y objetos personales de la joven en la intersección de bulevar Oroño y avenida Leopoldo Lugones. La familia de Micaela no descarta ninguna hipótesis.

Eliana, la hermana de la desaparecida, relató que recibió reportes de personas que afirmaron haberla visto en distintas áreas de la ciudad: “Si ven a alguien pidiendo comida, vendiendo pañuelitos, que mire su cara dos segundos; puede ser mi hermana”. La familia señaló que Micaela Albornoz padece problemas de salud mental y necesita medicación permanente, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud.

Además, la madre denunció haber recibido llamadas extorsivas en las que le exigieron dinero a cambio de la supuesta liberación de su hija, junto con amenazas de muerte. Por esa razón, solicitó mayores controles en las fronteras ante el temor de que la joven pudiera ser víctima de una red de trata de personas.

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