Agredió a su padre de 69 años y mutiló a un policía de Chaco durante un procedimiento: quedó detenido

El joven quedó detenido a la espera de ser llamado a declarar (Gentileza: Diario Norte)

Un suboficial de la Policía del Chaco sufrió la pérdida de un fragmento de su dedo medio de la mano derecha luego de haber sido mordido por un joven de 26 años durante un procedimiento realizado en la madrugada del sábado en la localidad de Capitán Solari. Previo a ser detenido, el agresor también había lesionado a su padre, un hombre de 69 años.

El incidente se produjo alrededor de las 02:35 horas del sábado, cuando una mujer de 69 años acudió a la guardia policial para solicitar ayuda. Según explicó, su hijo presentaba un cuadro de alteración relacionado con el consumo de estupefacientes, por lo que había causado destrozos en la vivienda familiar y había lesionado a su esposo, también de 69 años.

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Ante la denuncia, una comisión policial se trasladó al domicilio, ubicado en la calle 2 de Abril, cerca del acceso a la localidad. En el momento en el que los efectivos se presentaron en el lugar, el joven escapó por la puerta principal, se trepó al techo e intentó volver a entrar a la casa por la puerta trasera.

Según la información obtenida por Diario Norte, los uniformados evitaron que se escabullera, pero comenzaron a forcejar con él. Aunque lograron reducirlo, en esos instantes de violencia, el sargento ayudante Andrés Eloy Vera, de 40 años, recibió una mordedura en el dedo medio de la mano derecha. A raíz de esto, perdió una parte cercana a la zona de la yema.

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Así quedó la mano del oficial herido (Gentileza: Diario Norte)

Luego de que el personal policial lograra controlar al joven y concretara su detención, este fue trasladado hacia la dependencia policial. Asimismo, indicaron que el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de General San Martín, bajo la dirección del fiscal de feria Guillermo Codutti.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía dispuso la inmediata detención del acusado, quien enfrenta cargos por supuestas lesiones graves, resistencia y atentado contra la autoridad, daños y lesiones. Además, se ordenó la inspección ocular del domicilio, la recepción de testimonios del personal actuante y la incorporación de los informes médicos correspondientes.

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Mientras que el suboficial Vera relató que el detenido se resistió en todo momento a la intervención de los efectivos, el padre del agresor confirmó en su declaración que su hijo actuó con extrema violencia, dañando elementos de la vivienda y agrediéndolo físicamente.

No obstante, las autoridades indicaron que se encuentran a la espera del parte médico definitivo para determinar el alcance de las lesiones sufridas por el efectivo policial.

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Dos menores fueron acusados del crimen de un policía en Loma Hermosa: así fue la fuga y su detención

El crimen del cabo Cristian Alberto Gerez ocurrió en la noche del lunes, poco después de las 20, en Loma Hermosa. Con 36 años, el agente era miembro de la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal Argentina.

Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa

Todo ocurrió cuando el efectivo circulaba en moto por la calle Mariquita Sánchez de Thompson cuando fue interceptado por dos adolescentes de 14 y 15 años. Los menores lo amenazaron con un arma y lo obligaron a descender del vehículo.

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En respuesta, Gerez levantó las manos, pero los agresores dispararon al aire y le exigieron entregar sus pertenencias. Al descubrir la pistola reglamentaria que portaba el cabo, intentaron arrebatársela. El policía retrocedió y trató de reaccionar, pero no llegó a desenfundar su arma.

A raíz de esto, la víctima recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el codo, que le provocaron la muerte en el lugar. Tras concretar el crimen, los atacantes escaparon llevándose tanto la moto de la víctima como la propia. Se habían escapado hacia el asentamiento conocido como Villa Curita, a unos cinco kilómetros de la escena, y continuaron su recorrido hasta Costa Esperanza, ubicada en el partido de General San Martín.

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Allí, quemaron parte de la ropa y una de las motos empleadas en el asalto con el objetivo de eliminar pruebas, según se informó. La Policía Bonaerense, mediante el análisis de imágenes de veinte cámaras de seguridad ubicadas en Tres de Febrero y General San Martín, reconstruyó el trayecto de fuga.

Una pieza clave para identificar a los adolescentes fueron videos publicados en TikTok, en los que aparecían con la ropa y la moto utilizadas durante el asalto, además de exhibir varias armas de fuego. Se estableció que el menor de 14 años habría sido quien efectuó los disparos, mientras que el de 15 conducía la moto en la que interceptaron a la víctima.

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Durante la investigación, se constató que el adolescente de 15 años tenía un pedido de captura previo por robo agravado por uso de arma y tentativa de homicidio, en el marco de una causa vinculada a hechos similares. Por esto, la policía realizó cinco allanamientos en busca de los sospechosos: tres en José León Suárez y dos en Loma Hermosa, todos sin resultados positivos.

No obstante, un testigo fue quien finalmente indicó la ubicación del menor de 14 años, que estaba escondido en una vivienda de Costa Esperanza. Allí fue detenido junto a parte de la ropa utilizada en el crimen y un teléfono celular.

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Ambos adolescentes quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de San Martín, a cargo de Silvia Sorrentino, imputados por robo agravado por uso de arma de fuego y homicidio agravado criminis causa. Dado que por su edad no pueden ser juzgados penalmente, los acusados fueron trasladados a un centro de recepción para menores.