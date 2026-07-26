Crimen y Justicia

Balacera en Ringuelet: un hombre disparó 30 veces contra casas de mujeres

Un vecino abrió fuego sobre tres viviendas, lanzó amenazas y fue detenido tras una persecución policial. La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y las víctimas aseguraron no conocerlo

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Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el agresor dispara repetidas veces contra las viviendas en Ringuelet

El barrio de Ringuelet, La Plata, vivió una tarde de máxima tensión este viernes luego de que un hombre efectuara cerca de 30 disparos contra tres viviendas habitadas por mujeres, generando alarma entre los vecinos y desencadenando un rápido operativo policial. El hecho, que ocurrió en inmediaciones de la calle 516, fue registrado por cámaras de seguridad y provocó alarma entre los residentes, quienes dieron aviso inmediato a la policía.

Más tarde, el relato de los vecinos y lo registrado en la cámara, permitió esclarecer lo sucedido. El agresor fue detenido poco después del ataque y continúa bajo investigación. Las imágenes tomadas por los sistemas de vigilancia de la zona muestran el momento en que el hombre, armado con una pistola, efectúa disparos contra los frentes de las viviendas.

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En el audio de esos registros se oye la frase: “Justicia por mano propia”. Además, el hombre lanza una amenaza directa: “Las voy a matar yo”. Ninguna de las víctimas resultó herida y, de acuerdo con sus declaraciones, no conocían al atacante ni los motivos que lo llevaron a disparar contra sus domicilios.

De acuerdo a 0221, la secuencia se inició en la intersección de 115 y 516. Allí, una mujer de 52 años fue la primera en dar testimonio ante las autoridades. Según relató, el agresor llegó a su domicilio del Barrio Nuevo, detrás del Mercado Regional, y disparó varias veces antes de huir. El registro de esa secuencia quedó grabado solo en audio, donde se distingue el paso del hombre con el arma en la mano y más de diez detonaciones consecutivas.

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El sospechoso, captado por las cámaras con un arma en la mano (Fuente: 0221)
El sospechoso, captado por las cámaras con un arma en la mano (Fuente: 0221)

Minutos después, otras dos mujeres, de 21 y 30 años, denunciaron ataques similares en viviendas situadas en 9 y 516 y en 2 bis y 516. Ambas aportaron videos en los que se observa al sospechoso estacionado en un Nissan Tiida negro, disparando desde el vehículo antes de marcharse y regresar a pie para continuar con los tiros desde distintos ángulos. En un momento de la grabación, intercambia palabras con un testigo ocasional.

La rápida intervención de la policía bonaerense, puntualmente de la comisaría Sexta de Tolosa, permitió ubicar el vehículo en las cercanías del último ataque. Cuando el agresor advirtió la llegada de los agentes, intentó escapar portando la pistola, pero fue reducido a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento, los efectivos incautaron: un arma Bersa calibre .380, dos cargadores vacíos, un proyectil intacto, el automóvil y un teléfono celular.

La policía incautó una pistola Bersa calibre .380, dos cargadores, un proyectil, el automóvil utilizado en el ataque y un teléfono celular durante el operativo de detención
La policía incautó una pistola Bersa calibre .380, dos cargadores, un proyectil, el automóvil utilizado en el ataque y un teléfono celular durante el operativo de detención

Tanto las víctimas como los vecinos de Ringuelet manifestaron desconocer al atacante y carecer de cualquier vínculo previo con él, según 0221. Tampoco se identificaron conflictos recientes ni situaciones que pudieran explicar la agresión. El hecho provocó conmoción en la comunidad y reavivó el reclamo por mayor seguridad en la zona.

La causa quedó caratulada como tenencia ilegal de arma de guerra y abuso de arma, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata. La escena fue preservada para el trabajo de peritos, quienes buscan establecer la cantidad exacta de disparos y los trayectos de las balas.

Tras el ataque, vecinos convocaron a un cacerolazo y un apagón en protesta por la inseguridad, denunciando que la zona “está liberada” y que temen salir de sus casas. La sensación de desprotección se ha incrementado en las últimas semanas a raíz de otros episodios delictivos registrados en el sector.

En paralelo a la balacera, los residentes de Ringuelet denuncian una escalada de hechos de inseguridad en el barrio, especialmente en las inmediaciones de la estación de trenes. Según testimonios recogidos por 0221, los robos a mano armada y los asaltos a comercios se han vuelto cotidianos en el último mes, y afirmaron que “ya no pueden salir de sus casas después de las 18”.

Entre los casos recientes, destacan el robo de una moto en la cuadra de 510 entre 6 y 7, asaltos a locales comerciales y una entradera frustrada en la que un vecino logró retener a un delincuente. Pese a que las cámaras de seguridad registran con frecuencia las acciones de los asaltantes y los patrulleros suelen llegar tras los llamados al 911, los habitantes aseguran que los responsables circulan con impunidad y reclaman una respuesta más efectiva de las autoridades.

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