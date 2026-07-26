Sufrió nueve robos, vive con su hijo con discapacidad y pide mayor seguridad en Paraná: “Que las pague”

La vecina del barrio Padre Kolbe denuncia que la reiteración de asaltos la obliga a vivir en alerta junto a su hijo (Fuente: El Once)

Una mujer vive bajo amenaza constante tras haber sufrido nueve robos y un décimo intento de intrusión en su vivienda y comercio, ubicado en el barrio Padre Kolbe, provincia de Entre Ríos. Marta Brión, jubilada y comerciante, reside desde hace 29 años en la calle Montiel al 1996 junto a su hijo con discapacidad, y asegura que la situación la mantiene en alerta permanente.

En diálogo con Elonce, la mujer relató el episodio más reciente el cual ocurrió durante la madrugada. Los delincuentes intentaron forzar el ingreso al domicilio cuando la propietaria logró escuchar los ruidos y constató daños en los accesos. Aunque en esta ocasión los intrusos no lograron su objetivo: “Pude escuchar porque era un ruido espantoso. Mis vecinos también se alertaron porque estaban barreteando y rompiendo la cerradura para poder entrar. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Matarnos?”.

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La vecina denunció que los ataques se repiten desde hace años y que los responsables serían conocidos en el barrio. “Del kiosco nueve veces me robaron. He hecho denuncias. Saben quiénes son y hasta ahora nada”, afirmó. Ante la reiteración de los hechos, la mujer exige respuestas de las autoridades judiciales y policiales. “Yo requiero de la autoridad, del jefe de Policía, de los fiscales, que revean esta causa. ¿Qué quieren? ¿Que después sea tarde? Que esté la vida de mi hijo o la mía en juego”, reclamó.

Las cerraduras que debió instalar la vecina en su vivienda para protegerse de nuevos robos (Fuente: El Once)

La vivienda y el local comercial han sido reforzados en varias oportunidades. Brion incorporó múltiples trancas y cerraduras, lo que impidió que el último intento de robo se concretara. “Tengo mi casa bien asegurada y ahora tuve que asegurarla más aún”, explicó la dueña. El costo de estas medidas resulta cada vez más difícil de afrontar: “La herrería es carísima. La cerradura ya no sirvió más y tuve que poner más trancas con candados. Nadie quiere vivir así”.

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En los robos anteriores, los delincuentes se llevaron bebidas alcohólicas, cigarrillos y mercadería del kiosco. La comerciante recordó que en una ocasión observó cómo retiraban las botellas a través de la reja y pudo fotografiar a los responsables. En otro episodio, uno de los atacantes resultó herido tras romper una ventana.

La imposibilidad de abandonar el barrio responde a la situación de su hijo, que tiene una discapacidad y depende de los servicios médicos, la escuela y las actividades que realiza en la zona. “Por mí me iría, pero mi hijo tiene toda su vida acá. No le puedo cambiar la vida porque estos cambios lo afectarían”, explicó la mujer, quien trabajó como enfermera en el Hospital de Niños.

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Brión reconoce el esfuerzo de la Policía, especialmente de la Comisaría Novena, aunque recalca que la solución depende del ámbito judicial. “La Policía hace lo que puede. Yo les agradezco a la Comisaría Novena y a las otras que han venido. Pero los que tienen que actuar son los fiscales y los jueces”, señaló. El temor a nuevos ataques altera la vida cotidiana de la familia, que ha debido modificar sus rutinas y limitar las salidas por miedo a dejar la vivienda sola. La situación afecta la tranquilidad y el bienestar de quienes habitan la casa.

Frente al domicilio existía una cámara del sistema 911, que fue robada. La vecina solicita que se reinstale el dispositivo para reforzar la seguridad del barrio. Según comentó Brión, conserva toda la documentación de las denuncias realizadas y permanece a la espera de novedades judiciales. Insiste en que la intervención de las autoridades es fundamental para evitar una tragedia y proteger la integridad de su familia. “Espero que algún día me citen del tribunal y me digan: ‘Señora, ahora vamos a actuar’. El que las hizo, que las pague”, concluyó.

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