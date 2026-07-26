Crimen y Justicia

Detuvieron al hijo de un ex intendente de Santiago del Estero por violencia de género, amenazas y extorsión a una menor

Luego de que se abriera una investigación por los hechos denunciados, las autoridades ordenaron la detención del acusado. Tras secuestrarse su celular, se espera que sea citado a declarar en las próximas horas

Guardar
Google icon
Se espera que el acusado sea llamado a declarar en las próximas horas (Gentileza: El Litoral)
Se espera que el acusado sea llamado a declarar en las próximas horas (Gentileza: El Litoral)

El hijo de un ex intendente de la provincia de Santiago del Estero fue detenido en las últimas horas por una orden judicial, luego de que fuera denunciado por presunta violencia de género, amenazas y extorsión a una adolescente de 17 años, quien había sido su pareja. El acusado, identificado como J. F. A., tiene 35 años y antecedentes penales de la misma índole.

La intervención fue realizada por la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, después de que la denuncia fuera presentada por la joven en compañía de su madre. Según trascendió, el vínculo entre el acusado y la víctima comenzó en 2025 y, con el paso de los meses, la relación derivó en episodios de violencia física, conductas de control y reiteradas amenazas.

PUBLICIDAD

En línea con esto, la adolescente acusó a su ex pareja por presuntamente ejercer hostigamiento constante y reaccionar con agresividad ante discusiones. De hecho, contó que había intentado ponerle un fin al noviazgo en varias ocasiones, pero le era imposible por estas actitudes.

A pesar de esto, la joven logró separarse de forma definitiva, lo que incrementó los episodios de violencia que sufrió en el último tiempo. De acuerdo con la información obtenida por Diario Panorama, la víctima aseguró haber sido agredida físicamente y hasta expulsada de la vivienda del imputado.

PUBLICIDAD

La menor aseguró que las amenazas habían aumentado luego de que le pusiera un fin a la relación
La menor aseguró que las amenazas habían aumentado luego de que le pusiera un fin a la relación

No contento con esto, el hombre habría amenazado con divulgar imágenes y videos íntimos grabados durante la relación para presionar a la víctima y obligarla a que retomaran la relación. Según la Fiscalía, el acusado habría utilizado el material como mecanismo de presión.

Incluso, remarcaron que, al ser bloqueado en redes sociales y aplicaciones de mensajería, intentó contactar a la adolescente mediante transferencias de dinero de bajo monto a través de una billetera virtual. A partir de este método, el acusado acompañaba esas operaciones con diferentes mensajes dirigidos hacia ella.

Por otro lado, los investigadores también analizaron contactos efectuados desde diferentes números telefónicos y perfiles en redes sociales, que presuntamente habrían sido utilizados con la finalidad de intimidar a la joven y desalentar la intervención judicial.

A raíz de esto, la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar ordenó la detención del denunciado. De esta manera, la captura se concretó en un operativo policial realizado en un domicilio ubicado en la localidad de El Zanjón, en el sector oeste de la provincia.

Además, como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a pericias. En el caso del imputado, este permanecerá alojado en una dependencia policial y está previsto que sea indagado por la fiscal interviniente en las próximas horas.

Según el expediente de la causa bajo investigación, esta no se trataría de la primera vez que el acusado enfrenta una situación de este tipo. En este sentido, revelaron que contaba con antecedentes vinculados a otros hechos de violencia de género.

En 2021, el hijo del ex intendente había sido condenado a una pena de ejecución condicional por lesiones que ejerció contra una ex pareja y quedó sujeto a cumplir con varias reglas de conducta. Posteriormente, volvió a ser investigado en otra causa por presunta violencia y desobediencia judicial.

Detuvieron a un adolescente por agredir y amenazar a su ex pareja en una reunión familiar

Una mujer de 26 años denunció haber sido agredida y amenazada por su ex pareja, un adolescente de 17 años, durante una reunión familiar realizada la noche del 21 de junio en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero. El hecho motivó la intervención judicial y la detención del acusado.

patrullero de la policia de santiago del estero
La mujer denunció a su ex pareja tras haber sido brutalmente agredida y amenazada por teléfono (Fuente: Prensa Santiago del Estero)

Según la denuncia radicada ante la Policía de Santiago del Estero, las agresiones físicas y amenazas ocurrieron delante de familiares en la vivienda del abuelo del adolescente. La joven relató que, tras una discusión entre el acusado y uno de sus hermanos, la situación se tornó violenta.

La víctima fue golpeada en el rostro y las piernas, lo que la hizo caer al piso. A raíz de esta primera agresión, el acusado impidió que abandonara el domicilio hasta que los familiares intervinieron para resguardar su integridad.

Luego del incidente, la joven recibió mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, presuntamente enviados por el padre del adolescente. Estos elementos fueron incorporados a la causa que tramita en el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo.

Más tarde, la mujer manifestó que los episodios de violencia no serían aislados, ya que durante los seis meses previos de relación habría sufrido situaciones similares. Tras la denuncia, la fiscal de turno Daiana Pérez Vicens dispuso la activación del Botón Antipánico para la víctima y ordenó la detención del menor.

El procedimiento fue realizado por la Comisaría Comunitaria N° 53, que localizó al adolescente y lo puso a disposición judicial bajo acusación de lesiones y amenazas. Las actuaciones fueron remitidas al Centro Judicial de Las Termas, donde se gestionó su traslado al Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente (CATRA).

La investigación continuará en los próximos días con la toma de nuevos testimonios y la incorporación de otras pruebas para determinar la mecánica de los hechos y posibles responsabilidades penales. Al mismo tiempo que la causa fue caratulada como lesiones y amenazas, esta permanece bajo la supervisión de la fiscalía interviniente.

Temas Relacionados

Santiago del EsteroEl ZanjónViolencia de géneroAmenazasExtorsionesMenor de edadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Revelaron que el padre de la nena que murió en un accidente en Neuquén continúa en shock y solo pregunta por su hija

El conductor de la camioneta que despistó en la Ruta Nacional 237 permanece internado en Bariloche. Cómo continuará la investigación del siniestro vial

Revelaron que el padre de la nena que murió en un accidente en Neuquén continúa en shock y solo pregunta por su hija

“No quiero ser una menos”: una argentina pide ayuda para volver de Marruecos tras sufrir violencia de género y un accidente

María Aguilar Halak es bailarina, tiene 35 años y había llegado al país africano con un contrato de trabajo. Sin embargo, quedó desamparada por sus empleadores cuando sufrió una lesión laboral y su vida se transformó en un calvario

“No quiero ser una menos”: una argentina pide ayuda para volver de Marruecos tras sufrir violencia de género y un accidente

Un hombre abusó sexualmente a sus dos hijas y las amenazó para que mantuvieran silencio

La causa avanzó luego de que las víctimas relataran los hechos ante profesionales de la salud en Mar Chiquita. El hombre habría cometido los ataques en la vivienda familiar y utilizó amenazas para evitar ser denunciado

Un hombre abusó sexualmente a sus dos hijas y las amenazó para que mantuvieran silencio

Se reanuda el juicio por Loan: qué dejaron las primeras audiencias y lo que viene

Diecinueve testigos pasaron por el tribunal antes del receso por la feria judicial. En medio de escenas de tensión con la familia del niño, los acusados optaron por no hablar. Quiénes declararán este martes

Se reanuda el juicio por Loan: qué dejaron las primeras audiencias y lo que viene

Eran primos, se pusieron en pareja y él la mató tras una pelea: el caso de Rocío, la joven asesinada en Córdoba

A una semana del crimen, la tía de la víctima y el agresor, Beatriz Palacios, habló sobre el impacto que dejó el asesinato en la familia y volvió a pedir justicia. En lo que va del año, la provincia registra seis femicidios

Eran primos, se pusieron en pareja y él la mató tras una pelea: el caso de Rocío, la joven asesinada en Córdoba

DEPORTES

Múnich 1958: la tragedia aérea que marcó para siempre la historia del Manchester United

Múnich 1958: la tragedia aérea que marcó para siempre la historia del Manchester United

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

“Quería reivindicar a Messi por lo que hizo en el Mundial”, la serie fotográfica de Víctor Bugge que reinterpreta al ídolo

El estremecedor golpe en la cabeza del argentino del Inter Miami Germán Berterame que lo obligó a salir en ambulancia

Un ayudante de Scaloni habló de las sospechas que crecieron en las redes tras la final del Mundial entre Argentina y España

TELESHOW

Silvina Garré vuelve a sus recuerdos y reflexiona sobre su carrera: “Buenos Aires me dio todo”

Silvina Garré vuelve a sus recuerdos y reflexiona sobre su carrera: “Buenos Aires me dio todo”

Pablo Flores Torres, el admirador de Ángel Mahler que cumple el sueño de reinventar Drácula: “Es una gran responsabilidad”

Darío Grandinetti, a 50 años de su debut y el regreso a Rosario que cierra un círculo: “El teatro siempre fue trinchera”

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo con sus exparejas: “Es lo que me tocó”

INFOBAE AMÉRICA

La fiscal general de Uruguay alertó sobre el avance del crimen organizado: “Todos podemos ser víctimas colaterales”

La fiscal general de Uruguay alertó sobre el avance del crimen organizado: “Todos podemos ser víctimas colaterales”

Guerra en Medio Oriente en VIVO | La Guardia Revolucionaria de Irán forzó la detención de seis buques en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán buscan retomar el alto el fuego mientras se discute un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

Detuvieron en Chile al último ex militar condenado por el crimen del cantautor Víctor Jara durante la dictadura de Pinochet

Zelensky aseguró que Rusia pidió 30.000 soldados adicionales al régimen norcoreano para respaldar la invasión a Ucrania