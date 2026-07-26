Detuvieron al hijo de un ex intendente de Santiago del Estero por violencia de género, amenazas y extorsión a una menor

Se espera que el acusado sea llamado a declarar en las próximas horas (Gentileza: El Litoral)

El hijo de un ex intendente de la provincia de Santiago del Estero fue detenido en las últimas horas por una orden judicial, luego de que fuera denunciado por presunta violencia de género, amenazas y extorsión a una adolescente de 17 años, quien había sido su pareja. El acusado, identificado como J. F. A., tiene 35 años y antecedentes penales de la misma índole.

La intervención fue realizada por la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, después de que la denuncia fuera presentada por la joven en compañía de su madre. Según trascendió, el vínculo entre el acusado y la víctima comenzó en 2025 y, con el paso de los meses, la relación derivó en episodios de violencia física, conductas de control y reiteradas amenazas.

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En línea con esto, la adolescente acusó a su ex pareja por presuntamente ejercer hostigamiento constante y reaccionar con agresividad ante discusiones. De hecho, contó que había intentado ponerle un fin al noviazgo en varias ocasiones, pero le era imposible por estas actitudes.

A pesar de esto, la joven logró separarse de forma definitiva, lo que incrementó los episodios de violencia que sufrió en el último tiempo. De acuerdo con la información obtenida por Diario Panorama, la víctima aseguró haber sido agredida físicamente y hasta expulsada de la vivienda del imputado.

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La menor aseguró que las amenazas habían aumentado luego de que le pusiera un fin a la relación

No contento con esto, el hombre habría amenazado con divulgar imágenes y videos íntimos grabados durante la relación para presionar a la víctima y obligarla a que retomaran la relación. Según la Fiscalía, el acusado habría utilizado el material como mecanismo de presión.

Incluso, remarcaron que, al ser bloqueado en redes sociales y aplicaciones de mensajería, intentó contactar a la adolescente mediante transferencias de dinero de bajo monto a través de una billetera virtual. A partir de este método, el acusado acompañaba esas operaciones con diferentes mensajes dirigidos hacia ella.

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Por otro lado, los investigadores también analizaron contactos efectuados desde diferentes números telefónicos y perfiles en redes sociales, que presuntamente habrían sido utilizados con la finalidad de intimidar a la joven y desalentar la intervención judicial.

A raíz de esto, la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar ordenó la detención del denunciado. De esta manera, la captura se concretó en un operativo policial realizado en un domicilio ubicado en la localidad de El Zanjón, en el sector oeste de la provincia.

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Además, como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a pericias. En el caso del imputado, este permanecerá alojado en una dependencia policial y está previsto que sea indagado por la fiscal interviniente en las próximas horas.

Según el expediente de la causa bajo investigación, esta no se trataría de la primera vez que el acusado enfrenta una situación de este tipo. En este sentido, revelaron que contaba con antecedentes vinculados a otros hechos de violencia de género.

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En 2021, el hijo del ex intendente había sido condenado a una pena de ejecución condicional por lesiones que ejerció contra una ex pareja y quedó sujeto a cumplir con varias reglas de conducta. Posteriormente, volvió a ser investigado en otra causa por presunta violencia y desobediencia judicial.

Detuvieron a un adolescente por agredir y amenazar a su ex pareja en una reunión familiar

Una mujer de 26 años denunció haber sido agredida y amenazada por su ex pareja, un adolescente de 17 años, durante una reunión familiar realizada la noche del 21 de junio en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero. El hecho motivó la intervención judicial y la detención del acusado.

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La mujer denunció a su ex pareja tras haber sido brutalmente agredida y amenazada por teléfono (Fuente: Prensa Santiago del Estero)

Según la denuncia radicada ante la Policía de Santiago del Estero, las agresiones físicas y amenazas ocurrieron delante de familiares en la vivienda del abuelo del adolescente. La joven relató que, tras una discusión entre el acusado y uno de sus hermanos, la situación se tornó violenta.

La víctima fue golpeada en el rostro y las piernas, lo que la hizo caer al piso. A raíz de esta primera agresión, el acusado impidió que abandonara el domicilio hasta que los familiares intervinieron para resguardar su integridad.

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Luego del incidente, la joven recibió mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, presuntamente enviados por el padre del adolescente. Estos elementos fueron incorporados a la causa que tramita en el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo.

Más tarde, la mujer manifestó que los episodios de violencia no serían aislados, ya que durante los seis meses previos de relación habría sufrido situaciones similares. Tras la denuncia, la fiscal de turno Daiana Pérez Vicens dispuso la activación del Botón Antipánico para la víctima y ordenó la detención del menor.

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El procedimiento fue realizado por la Comisaría Comunitaria N° 53, que localizó al adolescente y lo puso a disposición judicial bajo acusación de lesiones y amenazas. Las actuaciones fueron remitidas al Centro Judicial de Las Termas, donde se gestionó su traslado al Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente (CATRA).

La investigación continuará en los próximos días con la toma de nuevos testimonios y la incorporación de otras pruebas para determinar la mecánica de los hechos y posibles responsabilidades penales. Al mismo tiempo que la causa fue caratulada como lesiones y amenazas, esta permanece bajo la supervisión de la fiscalía interviniente.