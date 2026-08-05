En medio de la crisis diplomática, cómo están las relaciones económicas entre la Argentina y Brasil

El inicio formal de relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil hace más de 200 años abrió paso a múltiples campos de cooperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La decisión de Brasil de reducir su representación diplomática en la Argentina al nivel de encargado de negocios marca el momento de mayor tensión política entre ambos países en décadas. Sin embargo, el deterioro del vínculo entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva contrasta con una realidad económica muy distinta: Brasil sigue siendo, por amplio margen, un actor clave para la Argentina en términos de exportaciones, importaciones e inversiones.

Brasil es ininterrumpidamente el principal socio comercial de la Argentina desde 1991. Es decir, no hay otro país en el mundo que mantenga con la Argentina una relación comercial bilateral tan estrecha como la que existe con Brasil.

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Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó: “El inicio formal de relaciones diplomáticas hace más de 200 años abrió paso a múltiples campos de cooperación. El proyecto más destacado de ellos en tiempos recientes ha sido el Mercosur, la unión aduanera que forman ambos países, junto con Uruguay y Paraguay. Esta unión implica, entre otras políticas, el establecimiento de arancel externo común (AEC) para bienes que provengan desde países no miembros del bloque, fomentando el comercio intrarregional”.

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil registró en 2025 su mayor nivel desde 2013, consolidando un año de fuerte expansión en el intercambio entre ambos países. De acuerdo con datos del INDEC, el flujo comercial totalizó USD 31.195 millones, un 12% más que en 2024 y un 23% por encima del promedio de los últimos cinco años.

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El comercio bilateral entre Argentina y Brasil registró en 2025 su mayor nivel desde 2013 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al crecimiento del intercambio, la balanza comercial volvió a mostrar un saldo desfavorable para Argentina, una característica estructural de la relación comercial entre ambas economías, aunque con períodos en los que el déficit se atenúa.

En 2025, las exportaciones locales hacia Brasil alcanzaron USD 12.771 millones, mientras que las importaciones sumaron USD 18.424 millones. Como resultado, el déficit comercial para la Argentina se ubicó en USD 5.653 millones.

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En el primer semestre de 2026, de acuerdo al Indec, las exportaciones argentinas a Brasil ascendieron a USD 6.254 millones, lo que representó casi el 13% del total exportado. Por su parte, las importaciones desde Brasil alcanzaron los USD 7.650 millones, equivalentes al 21,53% del total.

Así, el saldo fue negativo en USD 1.396 millones para Argentina, un rojo significativamente inferior al observado en igual período de 2025, cuando el saldo negativo había ascendido a USD 3.297 millones.

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En junio pasado, según el informe de comercio bilateral de Abeceb, las exportaciones a Brasil alcanzaron USD 1.285 millones, lo que representó una suba de 16,9% contra igual mes de 2025. La mayor suba se observó en el sector petrolero, con un incremento de 4.285% interanual en los envíos de aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos.

Por su parte, las importaciones desde Brasil totalizaron USD 1.325 millones en junio, y mostraron una baja de 18,1% interanual, marcando su octava baja consecutiva y un guarismo menos negativo que el del mes previo.

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La baja en las compras al país vecino estuvo protagonizada por el sector automotriz. Esto ocurre en un contexto de sobre stocks acumulados en la Argentina, menores niveles de demanda interna por bajas en los patentamientos, y una diversificación de proveedores en curso desde Brasil hacia China y otros países fuera del Mercosur.

La caída de importaciones desde Brasil en junio estuvo protagonizada por el sector automotriz

Es importante mencionar que, promediando la última década, el complejo automotriz fue el principal exportador a Brasil, representando el 40% del intercambio con el vecino país. La tendencia podría revertirse, al menos parcialmente, si se considera que Brasil acumula anuncios de inversiones en los sectores automotor y autopartista por alrededor de USD 34.000 millones hasta 2033, mientras que en Argentina los proyectos anunciados alcanzan aproximadamente USD 2.000 millones.

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La Cámara Argentina de Comercio (CAC) precisó que la Argentina se posicionó en el cuarto lugar entre los principales proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (USD 7.801 millones), Estados Unidos (USD 3.471 millones) y Alemania (USD 1.445 millones).

A su vez, entre los principales destinos de las exportaciones brasileñas, la Argentina se ubicó en el tercer lugar, detrás de China, Hong Kong y Macao (USD 12.291 millones) y Estados Unidos (USD 3.472 millones).

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Desde Abeceb aseguraron que la depreciación del peso (5,2% mensual en junio), junto con una desaceleración prevista de la actividad económica y del consumo, así como el estancamiento de la industria manufacturera, contribuirán a moderar el crecimiento de las importaciones provenientes de Brasil.

A ello se suma la apertura comercial parcial hacia países extrazona del Mercosur, que permitió reducir el déficit estructural del sector automotriz mediante una diversificación de proveedores.

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“Las exportaciones mantendrían su dinámica robusta, con una cosecha récord, y los mayores precios y cantidades de la energía que mantendrían su aporte en los próximos meses”, anticipó Abeceb.

“La economía brasileña seguirá mostrándose deslucida en un año de altas tasas, salarios comprimidos, e incertidumbre electoral, por lo que Argentina dependerá de otros socios para traccionar su sector externo durante este año”, agregó.

Por otro lado, Brasil mantuvo al cierre de 2025 un stock de inversiones en Argentina de USD 11.626,9 millones, lo que lo ubica entre los principales países inversores en el país. Ese monto representa el 6,4% del stock total de Inversión Extranjera Directa, que ascendió a USD 181.036,9 millones el año pasado.