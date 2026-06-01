La transición menopáusica modifica la densidad de receptores de estrógeno en el cerebro

El 17β-estradiol, la forma activa del estrógeno, regula funciones clave del sistema nervioso central y afecta síntomas neurológicos en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niveles de estrógeno cambian a lo largo de la vida de las mujeres: suben con la pubertad, fluctúan durante el ciclo menstrual y caen de forma sostenida en la transición a la menopausia. La evidencia científica asoció esas variaciones con efectos medibles en el cerebro, desde síntomas de sueño, ánimo y cognición hasta cambios en redes reguladas por receptores de estrógeno, según estudios con neuroimagen y cohortes seguidas durante años.

En ese marco, investigadores advirtieron que parte de las quejas cognitivas en mediana edad se solapan con el envejecimiento normal y con los síntomas propios de la transición reproductiva, lo que lo que exige interpretar los hallazgos con controles estadísticos y clínicos.

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Los datos más recientes sumaron una pieza clave: no todo depende del nivel “en sangre” de estradiol. Un estudio con PET en mujeres de mediana edad describió que la densidad de receptores de estrógeno en el cerebro aumentó de manera progresiva durante la transición menopáusica y que ese patrón permitió clasificar con precisión el estado pre o posmenopáusico de las participantes.

Además, los autores vincularon una mayor densidad de receptores en regiones específicas con desempeño de memoria y con la presencia de síntomas cognitivos y de ánimo reportados tras la menopausia, incluso cuando los resultados se analizaron de forma independiente de variables como la edad y niveles plasmáticos de estradiol.

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Del ciclo menstrual a la perimenopausia: qué cambia y por qué

El uso de aplicaciones de sueño resulta más frecuente en mujeres y personas menores de 50 años, con efectos negativos en quienes padecen insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 17beta-estradiol, la forma biológicamente más activa del estrógeno, actúa en el sistema nervioso central a través de receptores de estrógeno distribuidos en múltiples regiones cerebrales. Investigadores describieron que estos receptores participan en funciones como el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo energético, la inflamación y procesos oxidativos, variables que se relacionan con el rendimiento cognitivo y con síntomas neurológicos frecuentes en la transición menopáusica (alteraciones del sueño, cambios de ánimo y quejas cognitivas).

En paralelo, estudios poblacionales mostraron que parte de lo que se percibe como “niebla mental” en mediana edad convive con dos fenómenos que se solapan: el envejecimiento normal y la transición reproductiva.

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En el estudio longitudinal SWAN, con 2.124 participantes y seguimiento mediano de 6,5 años, los autores ajustaron por efectos de práctica en test repetidos y por síntomas asociados a la menopausia. Aun con esos controles, observaron descensos en velocidad de procesamiento y en memoria episódica verbal (recuerdo diferido) en un tramo de vida donde muchas mujeres todavía no llegaron a la séptima década.

Lo que muestran los estudios sobre cerebro, síntomas y “feedback” de salud

Investigaciones longitudinales como el estudio SWAN detectaron descensos en velocidad de procesamiento y memoria episódica durante la mediana edad femenina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En investigación con neuroimagen, un trabajo publicado en Scientific Reports y disponible en PubMed Central analizó mujeres sanas de mediana edad con PET usando 18F-fluoroestradiol (18F-FES), un trazador que permite estimar señal vinculada a receptores de estrógeno.

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El estudio halló mayor densidad de receptores a lo largo de la transición menopáusica en redes reguladas por estrógeno, con asociaciones con peor desempeño de memoria y con la presencia de síntomas cognitivos y de ánimo reportados después de la menopausia.

En un plano distinto —pero conectado con la salud cerebral por el rol del sueño—, un estudio con 1.002 adultos en Noruega evaluó el uso de aplicaciones de sueño y sus efectos percibidos. Reportó que era más frecuente en mujeres y en menores de 50 años, y que las personas con insomnio informaron más efectos negativos asociados a ese tipo de herramientas (por ejemplo, mayor sensibilidad al “feedback” del monitoreo).

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Aunque no se trata de un estudio sobre estrógeno, sí aporta contexto para una etapa de la vida donde el sueño suele volverse un problema central y donde la autoevaluación digital puede intensificar preocupaciones.