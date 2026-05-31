Ciencia

Nuevas evidencias vinculan el ayuno intermitente con beneficios neurológicos a través del intestino

Investigadores destacan que esta estrategia nutricional potencia la diversidad microbiana y activa mecanismos biológicos clave para prevenir deterioro cognitivo y trastornos mentales

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Modelos anatómicos de cerebro e intestino humanos conectados por fibras y tubos translúcidos. Hay frascos con cultivos bacterianos y probetas con líquidos de colores.
Una revisión científica reciente describe que este abordaje nutricional induce cambios en la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ayuno intermitente se consolidó como una alternativa para quienes buscan mejorar su salud metabólica y cerebral. Según una revisión de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (PMC), esta modalidad desencadena mecanismos que benefician tanto al cerebro como al sistema digestivo.

De acuerdo con la publicación, el eje intestino-cerebro constituye una red de comunicación bidireccional donde la microbiota intestinal cumple un rol central. El ayuno intermitente aumenta la diversidad microbiana, estimula la producción de ácidos grasos de cadena corta y reduce la inflamación sistémica, factores que inciden directamente en la función cerebral y el bienestar mental.

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Efectos en la función cerebral y mental

Infografía del cuerpo humano con cerebro, corazón, estómago e intestinos, rodeado de relojes y células microbianas, mostrando conexiones intestino-cerebro.
Investigadores destacan que el ayuno intermitente potencia la diversidad microbiana y activa mecanismos clave para prevenir deterioro cognitivo y trastornos mentales a través del eje intestino-cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de 2026 indica que el ayuno intermitente ayuda a restaurar la integridad de la barrera intestinal, mitigar procesos inflamatorios y fortalecer la plasticidad sináptica. Además, promueve la síntesis de neurotransmisores y reduce el estrés oxidativo, mecanismos clave para la prevención del deterioro cognitivo y de diversas enfermedades neurológicas.

Los resultados muestran que este tipo de dieta mejora la eficiencia mitocondrial y la energía cerebral. Los investigadores subrayan que la práctica regular de ayuno intermitente puede retrasar procesos neurodegenerativos y favorecer la neuroprotección.

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Según la revisión, se asocia con una menor carga de beta-amiloide en modelos de enfermedad de Alzheimer y con mejor rendimiento motor en pacientes con Parkinson.

Además, la proporción de bacterias beneficiosas como Firmicutes y Bacteroidetes se regula, lo que se vincula a la remisión de síntomas de ansiedad y depresión. Estas adaptaciones microbianas estimulan la síntesis de serotonina y reducen la inflamación cerebral.

Desafíos, perspectivas y nuevas fuentes científicas

Un joven con sudadera azul y cabello desordenado sostiene una taza de café en una mesa de madera, con un cuaderno y un teléfono celular a su lado
Según revisiones recientes, la alternancia de periodos de alimentación y ayuno modula la diversidad microbiana (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Según el análisis, el ayuno intermitente activa procesos de autofagia, aumenta los niveles de factores neurotróficos como BDNF, relacionados con la plasticidad y la supervivencia neuronal, y puede potenciar sus efectos cuando los ciclos de ayuno y alimentación se sincronizan con los ritmos circadianos microbianos.

El butirato, un ácido graso producido por la microbiota, cruza la barrera hematoencefálica y ejerce efectos neuroprotectores, modulando la inflamación y optimizando la comunicación entre intestino y cerebro.

Otra revisión publicada en Frontiers in Nutrition coincide en que el ayuno intermitente favorece la riqueza y diversidad de la microbiota intestinal y puede contribuir a una mejor salud mental y metabólica, aunque advierte que los efectos pueden variar según el protocolo y las características individuales de cada persona.

Los autores sugieren que la personalización de los protocolos representa un campo de investigación prometedor para tratar y prevenir enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

El ayuno intermitente y el rendimiento deportivo

Diversos estudios recientes analizaron el impacto del ayuno intermitente en personas activas y deportistas. Según una revisión publicada en Nutrients, la práctica puede favorecer la pérdida de grasa corporal sin afectar negativamente la masa muscular cuando se acompaña de una ingesta adecuada de proteínas y un entrenamiento de fuerza regular.

Una imagen dividida muestra a una mujer corriendo en cinta de correr a la izquierda y a la misma mujer exhausta con capucha en un sofá a la derecha.
Estudios publicados destacan que los cambios microbianos producidos por el ayuno intermitente regulan la producción de neurotransmisores y la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la evidencia, la estrategia resulta segura para adultos sanos, siempre que se adapte a las necesidades energéticas y no genere déficits nutricionales.

Consideraciones sobre el entrenamiento en ayunas

El entrenamiento físico durante periodos de ayuno obtuvo resultados variables según la intensidad y el tipo de ejercicio. Investigaciones realizadas por la Universidad de Birmingham en 2025 indican que el ejercicio aeróbico moderado practicado en ayunas puede aumentar la oxidación de grasas y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Sin embargo, para actividades de alta intensidad o resistencia prolongada, se recomienda planificar la alimentación y la hidratación para prevenir fatiga y mantener el rendimiento. Los expertos coinciden en que la supervisión profesional resulta fundamental para quienes combinan ayuno intermitente y deporte.

Si bien los beneficios de esta práctica sobre el eje intestino-cerebro resultan prometedores, la revisión actual advierte que se requieren estudios clínicos a largo plazo para definir las mejores prácticas y los efectos de distintos tipos de ayuno en poblaciones diversas.

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