Un estudio revela que una dieta específica reduce la edad biológica en adultos mayores

Un estudio de la Universidad de Sídney demuestra que una dieta específica puede reducir la edad biológica en adultos mayores sanos tras un mes de seguimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de la Universidad de Sídney ha evidenciado que una alimentación concreta puede favorecer la reducción de la edad biológica y contribuir a rejuvenecer el metabolismo en adultos mayores sanos en apenas un mes. Este hallazgo, divulgado por GQ, sugiere que ajustar los hábitos alimenticios impacta en el envejecimiento interno de manera más eficaz de lo previsto.

La dieta identificada por la Universidad de Sídney como la más eficaz para verse más joven combina una proporción equilibrada de proteínas animales y vegetales, un elevado consumo de hidratos de carbono y un bajo contenido graso. Aplicada en adultos mayores durante cuatro semanas, logró reducir de forma significativa la edad biológica y mejorar marcadores metabólicos, siempre en personas sin enfermedades previas y bajo condiciones controladas.

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La edad cronológica corresponde a los años vividos desde el nacimiento, pero la edad biológica refleja el estado real del organismo y puede medirse mediante marcadores como la presión arterial, el colesterol o el funcionamiento metabólico. Según detalla GQ, ambos conceptos pueden diferir sensiblemente y su evolución puede ser influida por factores modificables.

El consumo equilibrado de proteínas animales y vegetales, junto con carbohidratos altos y bajo contenido graso, favorece el rejuvenecimiento metabólico según la investigación australiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación, junto al descanso, el manejo del estrés y la genética, intervienen directamente en el proceso de envejecimiento biológico. Aunque el paso del tiempo no puede revertirse, es posible optimizar el metabolismo mediante la adopción de hábitos saludables, incluso después de los 40 años.

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Cómo se realizó el estudio sobre dieta y envejecimiento

La investigación fue dirigida por la doctora Caitlin Andrews en la Universidad de Sídney e incluyó a 100 adultos de entre 60 y 75 años, todos no fumadores y sin enfermedades destacables, cuyo índice de masa corporal oscilaba entre 20 y 35.

Los participantes se dividieron en grupos y recibieron distintos regímenes alimenticios. El seguimiento duró un mes. GQ enfatiza que las personas con condiciones médicas que pudieran afectar los resultados no fueron incluidas en el estudio.

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Algunos grupos siguieron una dieta omnívora con partes iguales de proteínas animales y vegetales, mientras otros adoptaron un esquema semivegetariano (70% de proteínas vegetales). Cada uno de estos grupos, a su vez, se subdividió para consumir dietas altas en grasas o con predominio de hidratos de carbono y bajo contenido graso.

La Universidad de Sídney realizó un estudio sobre alimentación en adultos mayores para analizar los efectos de diferentes dietas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta variedad permitió comparar cómo la composición de los macronutrientes influía en la edad biológica y en los marcadores metabólicos.

Qué tipo de dieta ayuda a rejuvenecer el metabolismo

Las dietas analizadas incluyeron la omnívora (mitad proteína animal, mitad vegetal), la semivegetariana (mayor presencia de proteína vegetal), así como variantes altas en grasas y otras ricas en hidratos de carbono y bajas en grasas.

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Tal como detalla GQ, quienes mantuvieron una dieta omnívora alta en grasas, similar a sus hábitos previos, no evidenciaron cambios apreciables en rejuvenecimiento metabólico.

En cambio, los grupos que incrementaron el consumo de hidratos de carbono y redujeron las grasas mostraron mejoras en la edad biológica. El aporte extra de proteínas vegetales fue también ventajoso. Según la publicación, “aumentar el consumo de proteínas vegetales realmente podría rejuvenecer el metabolismo”.

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Resultados del estudio y cuál fue la mejor dieta

El mayor descenso en la edad biológica se logra con una dieta omnívora equilibrada alta en carbohidratos y baja en grasas (Freepik)

El mayor descenso en los marcadores de la edad biológica se observó en los participantes que siguieron una dieta omnívora —equilibrada entre proteínas animales y vegetales— con predominio de hidratos de carbono y bajo contenido graso. Tras solo un mes, este grupo evidenció una reducción significativa de su edad biológica respecto al inicio del experimento, bajo supervisión y sin enfermedades preexistentes.

De acuerdo con GQ, “quienes mantuvieron una dieta omnívora alta en carbohidratos y baja en grasas mostraron la mayor reducción en su edad biológica al finalizar el estudio”. El estudio confirma que pequeños ajustes cotidianos en la dieta pueden tener repercusiones favorables en el proceso de envejecimiento.

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La mejora se produjo en apenas cuatro semanas, demostrando que modificar los hábitos alimenticios puede generar beneficios inmediatos en la calidad de vida y en marcadores metabólicos relevantes. “Modificar los hábitos alimenticios incluso en una etapa avanzada de la vida puede mejorar rápidamente la calidad de vida”, afirma la revista.

Limitaciones y próxima etapa de la investigación

A pesar del carácter novedoso de los resultados, la investigación presenta limitaciones importantes. La observación tuvo una duración poco extensa: solo cuatro semanas, lo que impide determinar si los efectos positivos se sostienen en el tiempo.

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La investigación destaca resultados novedosos pese a sus limitaciones temporales en la observación científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ destaca que los voluntarios eran adultos mayores sin enfermedades, por lo que los hallazgos no pueden generalizarse a otros grupos etarios o a personas con problemas de salud. “Todavía no es posible sacar conclusiones sobre los efectos a largo plazo”, advierte la publicación.

Los autores subrayan la necesidad de estudios más amplios y prolongados para confirmar la persistencia de los resultados y explorar beneficios preventivos frente a enfermedades asociadas al envejecimiento.

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Antes de extender recomendaciones a la población general, los especialistas insisten en que se requieren más investigaciones y seguimientos a largo plazo. El equipo de la Universidad de Sídney continuará evaluando a los participantes para determinar si los beneficios de una dieta elevada en hidratos de carbono y proteínas vegetales se mantienen a lo largo del tiempo.