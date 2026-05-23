Ciencia

Los últimos avances científicos y las nuevas técnicas en neuroendoscopía se presentaron en Buenos Aires

Más de 150 expertos expusieron en el Congreso IFNE + GLEN, organizado por la Fundación Garrahan. Se analizaron procedimientos para tratar patologías cerebrales complejas, alternativas para abordar la base del cráneo y la incorporación de tecnología, como simuladores 3D, realidad virtual y robótica

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Buenos Aires se consolidó como centro internacional de neuroendoscopía al albergar el Congreso IFNE + GLEN, con más de 150 especialistas presentes
Buenos Aires se consolidó como centro internacional de neuroendoscopía al albergar el Congreso IFNE + GLEN, con más de 150 especialistas presentes

Buenos Aires fue el centro internacional de la neuroendoscopía al albergar, por primera vez en Argentina, el Congreso Internacional IFNE + GLEN. El evento reunió a más de 150 especialistas que presentaron los últimos avances en tecnología médica y técnicas de cirugía mínimamente invasiva, consolidando la proyección regional en innovación neuroquirúrgica.

Las principales novedades del congreso incluyeron innovaciones en neuroendoscopía, el empleo de impresión 3D y realidad virtual para formación quirúrgica, técnicas avanzadas para lesiones cerebrales complejas, tratamientos mínimamente invasivos contra la hidrocefalia, y el uso de robótica en neurocirugía y sistemas de navegación asistida. También se presentaron nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas como la fluorescencia infrarroja y el análisis molecular en tiempo real, que mejoran la precisión clínica y los resultados de los pacientes.

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El doctor Sebastián Jaimovich, presidente del congreso, acompañado de sus pares Kenichi Nishiyama (IFNE), Adrián Cáceres Chacón (GLEN), Javier González Ramos (Comité Científico), Ramiro del Río (director general) y Victoria Tcherbbis Testa (secretaria del Comité Científico)
El doctor Sebastián Jaimovich, presidente del congreso, acompañado de sus pares Kenichi Nishiyama (IFNE), Adrián Cáceres Chacón (GLEN), Javier González Ramos (Comité Científico), Ramiro del Río (director general) y Victoria Tcherbbis Testa (secretaria del Comité Científico)

La Fundación Garrahan asumió la organización integral del congreso, en conjunto con la International Federation of Neuroendoscopy (IFNE) y el Grupo Latinoamericano de Estudios en Neuroendoscopía (GLEN). El comité organizador, presidido por el doctor Sebastián G. Jaimovich y dirigido por el doctor Ramiro del Río, diseñó una programación que se extendió más allá de las conferencias convencionales. El encuentro, desarrollado del 20 al 22 de mayo en el Hotel NH, reunió a líderes nacionales e internacionales para abordar frente a un auditorio de 300 personas el futuro de la especialidad y potenciar la formación regional.

Simulación, realidad virtual e impresión 3D en neuroendoscopía

El doctor Carlos Brusius, proveniente de Brasil, presentó un novedoso sistema de entrenamiento que combina modelos impresos en 3D, plataformas de realidad virtual y simuladores que recrean, con notable realismo, intervenciones neuroendoscópicas. Estas herramientas tecnológicas buscan acortar el tiempo de formación y brindar a los médicos la posibilidad de practicar maniobras complejas antes de ingresar al quirófano. Así, los profesionales pueden perfeccionarse y ganar confianza en entornos virtuales, lo que se traduce en mayor seguridad para los pacientes.

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Expertos expusieron sobre el uso de impresión 3D y simuladores de realidad virtual para mejorar la formación médica y la seguridad quirúrgica en neurocirugía
Expertos expusieron sobre el uso de impresión 3D y simuladores de realidad virtual para mejorar la formación médica y la seguridad quirúrgica en neurocirugía

La incorporación de simuladores y realidad aumentada está cambiando la manera en que se forman los neurocirujanos. Este salto tecnológico, que ya se utiliza en centros de referencia del mundo, fue uno de los temas centrales en los talleres y debates del congreso. Allí, especialistas destacaron cómo la digitalización de la enseñanza médica permite entrenar habilidades, reducir errores y mejorar los resultados de las cirugías, generando un impacto positivo tanto en el sistema de salud como en la vida de los pacientes.

Técnicas avanzadas para lesiones de difícil acceso

El doctor Joachim Oertel, neurocirujano alemán reconocido internacionalmente, abordó una de las zonas más desafiantes del cerebro: la región pineal, ubicada en lo profundo del cráneo. En su exposición, Oertel mostró cómo las nuevas técnicas endoscópicas permiten llegar a tumores y lesiones de difícil acceso con una precisión que hace apenas algunos años era impensada. Gracias a estos abordajes mínimamente invasivos, los especialistas logran una mejor visualización de la anatomía y pueden operar con menor riesgo de dañar áreas sensibles, lo que se traduce en menos complicaciones y una recuperación más rápida para los pacientes.

Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan, presente en el Congreso Internacional
Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan, presente en el Congreso Internacional

Este tipo de innovaciones abre nuevas posibilidades de tratamiento tanto para niños como para adultos que enfrentan patologías neuroquirúrgicas complejas. Al ampliar el abanico de opciones y reducir los riesgos, la neurocirugía da un paso adelante en la seguridad y el bienestar de quienes requieren intervenciones delicadas en el sistema nervioso central.

Robótica y navegación asistida en cirugía cerebral

El doctor Bassel Zebian, neurocirujano británico, compartió una visión sobre el futuro de la especialidad, marcada por la llegada de tecnologías como la robótica y los sistemas de navegación digital en el quirófano. Según Zebian, estas herramientas permiten planificar y ejecutar cirugías con una exactitud inédita, ayudando a los especialistas a orientarse dentro del cerebro con una precisión milimétrica. La integración de estos recursos digitales -explicó- no solo eleva la seguridad durante los procedimientos, sino que también abre nuevas oportunidades para resolver casos complejos que, hasta hace poco, representaban grandes desafíos para la neurocirugía tradicional.

Tres neurocirujanos en un quirófano moderno operan el cerebro de un paciente con brazos robóticos e instrumental. Varias pantallas muestran imágenes médicas cerebrales.
El empleo de robótica en neurocirugía y sistemas de navegación asistida potencia la precisión y la seguridad en procedimientos de alta complejidad cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Japón, el doctor Jun Muto llegó a Buenos Aires para presentar el desarrollo de plataformas robóticas de última generación, capaces de realizar intervenciones cerebrales con mínima invasión y máxima precisión. Muto explicó que la irrupción de la inteligencia artificial en la práctica neuroquirúrgica está revolucionando el trabajo en el quirófano, ya que permite analizar datos en tiempo real y asistir a los equipos médicos en la toma de decisiones, tanto durante la operación como en el seguimiento posterior de los pacientes. Esta combinación de robótica e inteligencia artificial -destacó- promete transformar la experiencia de los pacientes y mejorar los resultados de las cirugías en todo el mundo.

Terapias mínimamente invasivas para hidrocefalia y tumores pediátricos

Uno de los temas centrales del congreso fue el abordaje de la hidrocefalia asociada a la espina bífida, una condición que afecta a muchos niños desde el nacimiento. El doctor Samer Elbabaa, neurocirujano estadounidense, explicó una alternativa innovadora a las válvulas tradicionales: la combinación de la tercer ventriculostomía endoscópica con la coagulación de los plexos coroideos. Esta técnica permite restablecer el flujo normal del líquido cefalorraquídeo y, en muchos casos, evitar la colocación de dispositivos permanentes en el cerebro.

Kenichi Nishiyama, Javier González Ramos, Adrián Cáceres Chacón y Sebastián Jaimovich
Kenichi Nishiyama, Javier González Ramos, Adrián Cáceres Chacón y Sebastián Jaimovich

Elbabaa remarcó que reducir la dependencia de válvulas implica menos complicaciones, infecciones y cirugías de revisión durante la infancia, un beneficio directo para las familias y el sistema de salud. Además, al disminuir la necesidad de intervenciones repetidas y hospitalizaciones, estas nuevas soluciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos y a reducir los costos asociados al tratamiento a largo plazo.

Imagen y diagnóstico en tiempo real en neurocirugía

El congreso puso en valor innovaciones como la fluorescencia infrarroja con indocianina verde y el análisis molecular intraoperatorio, que optimizan la detección y resección de tumores y ofrecen diagnóstico instantáneo durante la cirugía. Estos avances permiten definir tratamientos personalizados y elevar la eficacia clínica en tumores cerebrales y lesiones de columna.

Una representación isométrica de tecnología médica avanzada con múltiples pantallas mostrando cerebros digitalizados y gráficos, herramientas de diagnóstico, un teclado y un cerebro 3D.
El análisis molecular en tiempo real y la fluorescencia infrarroja en neurocirugía optimizan la detección y resección de tumores para una medicina personalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conjunción de imágenes avanzadas y análisis molecular respalda el desarrollo de una neurooncología de precisión y la medicina personalizada.

Argentina y la proyección internacional de la neuroendoscopía

La realización del congreso afirmó el papel de Buenos Aires como referente internacional en cirugía mínimamente invasiva. Organizadores y participantes destacaron la relevancia de la neurocirugía argentina y la cooperación con la comunidad latinoamericana y global.

El doctor Sebastián Jaimovich, presidente del congreso, destacó a Fundación Garrahan la importancia internacional del evento: “Argentina se posiciona en la neurocirugía internacional”. Jaimovich subrayó que la realización conjunta de dos asociaciones científicas aportó visibilidad inédita a la neurocirugía latinoamericana. Para el especialista, el trabajo mancomunado con la Fundación Garrahan fue clave para el alcance logrado.

Sebastián Jaimovich, Ramiro del Río, Victoria Tcherbbis Testa y Javier González Ramos
Sebastián Jaimovich, Ramiro del Río, Victoria Tcherbbis Testa y Javier González Ramos

El doctor Javier González Ramos, director científico del encuentro, consideró la cita “uno de los eventos más importantes internacionales”, resaltando la capacidad del país para convocar a más de 150 especialistas y mostrar el potencial local. Según González Ramos, la irrupción tecnológica impulsa la evolución de la especialidad y fortalece la posición argentina en la vanguardia de la neuroendoscopía.

La cooperación entre profesionales de distintos países y la apuesta por la innovación tecnológica reforzaron el liderazgo regional de Argentina. La organización de este tipo de eventos consolidó a la región como un polo de desarrollo y transferencia de conocimiento.

De esta manera, Argentina sigue impulsando la innovación neuroquirúrgica, impulsada por la integración de nuevas tecnologías y la colaboración con referentes internacionales en el área.

Fotos: gentileza Fundación Garrahan

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