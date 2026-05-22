Sandía de noche: mitos, efectos reales y lo que dice la ciencia

El alto contenido de agua en la sandía puede incrementar la frecuencia urinaria y afectar el descanso nocturno si se consume en grandes porciones antes de dormir - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer sandía por la noche no es “malo” por definición. En personas sanas, no hay pruebas de que esta fruta “fermente” durante el sueño ni de que, por el solo hecho del horario, sea perjudicial. Lo más probable es que su alto contenido de agua influya en la frecuencia urinaria y que, por su baja densidad energética, algunas personas sientan hambre antes.

La sandía es una fruta compuesta en gran parte por agua y con baja cantidad de grasa. La ingeniera en alimentos Mariana Zapien explicó que, por esas características, suele digerirse rápido; lo que puede ocurrir es levantarse más al baño o sentir menos saciedad si se la usa como “cena” en lugar de un alimento más completo. Además, Mayo Clinic Health System señaló que, en algunas personas, los alimentos con alto contenido de agua —entre ellos la sandía— pueden aumentar la frecuencia urinaria y la urgencia, un factor que puede notarse más si se consumen cerca de la hora de dormir.

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El impacto real depende de la cantidad, del momento (si se consume justo antes de acostarse) y de la tolerancia individual. En personas con reflujo gastroesofágico o digestiones sensibles, una porción grande de fruta (no solo sandía) cerca de la hora de dormir puede empeorar molestias.

Qué es mito y qué puede pasar en la práctica

Los beneficios observados en el estudio sobre sandía y salud cardiometabólica son válidos a corto plazo y requieren más investigaciones para confirmar efectos sostenidos en todas las poblaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito más repetido sostiene que comer sandía de noche “cae pesado” porque “se queda en el estómago” o “fermenta” mientras dormimos. En términos generales, esa afirmación no tiene sustento como regla universal: el sistema digestivo no se “apaga” por la noche y la tolerancia depende más de cada persona (cantidad, estado gastrointestinal, reflujo, sensibilidad a ciertos azúcares) que del reloj.

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Lo que sí puede ser real, y no necesariamente negativo, es el efecto práctico: por su composición, la sandía puede sumar hidratación y aportar carbohidratos de rápida disponibilidad, pero también puede dejar una sensación de saciedad más corta que una comida con proteína, grasa y fibra. Y si se consume en porciones grandes cerca de la hora de dormir, puede aumentar las ganas de orinar, interrumpir el descanso y afectar la continuidad del sueño.

La clave, entonces, no es el horario como categoría (“de noche” vs. “de día”), sino el contexto. Una porción moderada como postre después de una cena completa no suele tener el mismo efecto que un plato grande de sandía como última ingesta del día. En el primer caso, actúa como fruta dentro de una comida con otros macronutrientes; en el segundo, puede funcionar como un snack de bajo aporte proteico y graso que, en algunas personas, se traduce en hambre temprana o picoteo posterior.

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También influye el momento exacto: comer y acostarse de inmediato no es lo mismo que comer y mantenerse activo una o dos horas. En quienes tienen tendencia a la acidez, ese intervalo puede ser relevante para evitar que el contenido gástrico favorezca síntomas al recostarse. En ese sentido, la sandía no es un “detonante universal”, pero sí puede sumar volumen y líquido en el estómago si se ingiere en grandes cantidades al final del día.

Qué dice un estudio: saciedad y marcadores cardiometabólicos

En personas con reflujo gastroesofágico o sensibilidad digestiva, consumir sandía o frutas en grandes cantidades por la noche puede agravar síntomas como acidez o malestar estomacal - Imagen Ilustrativa Infobae

Más allá del mito horario, hay evidencia en humanos sobre qué ocurre cuando la sandía se incorpora como colación de manera sostenida. Un ensayo clínico publicado en Nutrients comparó durante cuatro semanas el consumo diario de sandía con un snack isocalórico (galletas bajas en grasa) en adultos con sobrepeso u obesidad y evaluó variables como saciedad y factores cardiometabólicos.

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Según el trabajo, el grupo asignado a sandía registró mayor saciedad y cambios favorables en algunas mediciones, como peso corporal, índice de masa corporal y presión arterial sistólica, además de variaciones en marcadores lipídicos frente al comparador. Los autores también consignaron limitaciones metodológicas: entre otras, el análisis de la respuesta posprandial se basó en mediciones puntuales y el seguimiento fue breve, por lo que los resultados no permiten concluir efectos sostenidos a largo plazo ni extrapolarlos a todas las poblaciones.