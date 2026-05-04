Economía

Las exportaciones del sector agropecuario dejaron casi USD 2.500 millones en abril

La cifra implica una suba en relación a marzo pero indica una baja de 1% si se compara con igual mes de 2025. Los cultivos que están impulsando la campaña

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La BCR proyectó que la liquidación de divisas del agro en 2026 alcanzará los USD 35.375 millones. REUTERS/Martin Cossarini
La BCR proyectó que la liquidación de divisas del agro en 2026 alcanzará los USD 35.375 millones. REUTERS/Martin Cossarini

De cara a la cosecha gruesa, los exportadores del sector agropecuario liquidaron USD 2.495 millones durante abril. Este monto representa un incremento del 23% en relación a marzo, pero una caída del 1% respecto a igual mes de 2025.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el sector liquidó un total de USD 7.667 millones. Esa cifra implica una caída del 11% en relación a lo liquidado en el mismo período de 2025.

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Así surge del último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

“El mes de abril se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y girasol y la llegada de los primeros camiones de soja para procesamiento industrial y posterior exportación”, detalló CIARA-CEC.

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Vale mencionar que la campaña 2025/26 constituye un punto de inflexión en la historia reciente del girasol. Con 3,1 millones de hectáreas sembradas —la mayor superficie desde la campaña 1999/00— y rendimientos superiores al promedio, favorecidos por condiciones climáticas óptimas, la producción se estima en 6,6 millones de toneladas. Este volumen representaría la cosecha más alta de los últimos 27 años (desde 1998/99) y la segunda mayor registrada para el cultivo.

Cultivo de girasol
El mes de abril se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y girasol

No obstante, proyecciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) la ubican incluso por encima de los 7 millones de toneladas, lo que implicaría un nuevo récord histórico oficial para el país.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Argentina concentra el 13% de la producción mundial de semillas de girasol, el mayor nivel de participación de los últimos cinco años.

En paralelo, el precio FOB promedio del aceite de girasol se ubicó en USD 1.300 por tonelada entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, por encima de los USD 1.100 registrados en el período previo.

El maíz también tiene protagonismo: las exportaciones marcaron un récord por segundo mes consecutivo. Entre marzo y abril, los embarques programados superaron los 10,3 millones de toneladas, un 54% más que el mismo período del año anterior y 3,7 millones por encima del promedio de los últimos 5 años, precisó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Las exportaciones de maíz marcaron un récord por segundo mes consecutivo. REUTERS/Adriano Machado/Archivo
Las exportaciones de maíz marcaron un récord por segundo mes consecutivo. REUTERS/Adriano Machado/Archivo

De acuerdo a la entidad, el ciclo de soja y maíz cerrará con una producción récord en la región, al alcanzar un volumen conjunto de 36,5 millones de toneladas. De esta manera, se superará la marca histórica de la campaña 2017/18, cuando se habían registrado 34,7 millones de toneladas.

El resultado se da en un contexto climático desafiante. Durante el verano, el déficit hídrico afectó de manera significativa a la soja, que atravesó momentos críticos, mientras que el maíz vio limitado su potencial productivo, quedando por debajo de las expectativas iniciales.

Así, y con precios internacionales más favorables, la BCR proyectó que la liquidación de divisas del agro en 2026 alcanzará los USD 35.375 millones. Esta cifra representa un incremento de cerca de USD 850 millones frente a la estimación anterior de la entidad, que era de USD 34.530 millones, y anticipa un flujo sostenido de dólares para la campaña actual.

Según el informe, entre abril y diciembre se prevé un ingreso de USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. El complejo sojero aportaría USD 16.500 millones, el maíz USD 7.500 millones, el trigo USD 2.200 millones, el girasol USD 2.400 millones, la cebada USD 500 millones, el sorgo USD 300 millones y el resto de las oleaginosas y cereales USD 600 millones.

Entre abril y diciembre se prevé un ingreso de USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Entre abril y diciembre se prevé un ingreso de USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Como referencia, en 2025, el agro liquidó unos USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior. Ese incremento se explica en gran medida por el adelantamiento de exportaciones ante la eliminación temporal de retenciones, un efecto que se extendió hasta los primeros meses de 2026.

La BCR también advirtió, no obstante, que el contexto internacional que favorece los precios de los granos está provocando un aumento considerable en los costos de producción. La suba del petróleo, motivada por las tensiones en Medio Oriente, encareció insumos clave como combustibles y fertilizantes, con alzas destacadas en productos como la urea.

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