Científicos descifran cómo las bacterias del cólera se ocultan del sistema inmunitario

Un avance en microscopía atómica reveló cómo la vaina protectora del flagelo hace al cólera resistente al sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos del King’s College London descifraron la estructura microscópica que permite a las bacterias del género Vibrio causar infecciones potencialmente mortales y resistentes a los antibióticos, según informó el portal de divulgación científica Phys.org. El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, revela una vulnerabilidad nunca antes explotada en estas bacterias y abre la posibilidad de frenar enfermedades como la vibriosis y el cólera mediante intervenciones moleculares dirigidas.

El género Vibrio incluye patógenos responsables de dos enfermedades de alta mortalidad: la vibriosis, infección grave que afecta piel, sistema digestivo y torrente sanguíneo, y el cólera, enfermedad diarreica aguda que causa decenas de miles de muertes anuales según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la última década, las infecciones asociadas a este patógeno han experimentado un marcado aumento en el sur de Europa y en las costas meridionales de Estados Unidos, impulsado por la proliferación de estas bacterias en aguas cálidas y costeras, junto con una creciente resistencia a los antibióticos disponibles.

PUBLICIDAD

El estudio describió, por primera vez a nivel atómico, la arquitectura del flagelo bacteriano revestido por una vaina: un escudo de membrana que protege a Vibrio de la detección y el ataque del sistema inmunitario humano. Según la investigación, atacar esa vaina desde el plano molecular podría convertirse en una alternativa terapéutica eficaz frente al uso tradicional de antibióticos, con la ventaja adicional de reducir la presión evolutiva que genera resistencias en las bacterias.

El aumento de infecciones por bacterias Vibrio en aguas cálidas y la resistencia a antibióticos elevan la preocupación sanitaria global (imagen SEM).

La vaina del flagelo como escudo inmunitario

Los flagelos bacterianos, estructuras que funcionan como hélices propulsoras, son esenciales para que Vibrio nade y colonice tejidos humanos. En este género, la presencia de una vaina alrededor del flagelo constituye una defensa activa frente a la respuesta inmunológica del huésped, lo que hace que estas infecciones sean especialmente difíciles de combatir.

PUBLICIDAD

Julien Bergeron, investigador principal y docente en el King’s College London, explicó: “Comprender estos patógenos peligrosos con este nivel de detalle nos brinda la mejor oportunidad de desarrollar intervenciones específicas que los detengan antes de causar infecciones graves”. Bergeron añadió que, al revelar la arquitectura del sistema a resolución atómica, el equipo puede ahora visualizar cómo el flagelo rota dentro de la vaina y cómo se ensambla esa capa protectora.

El investigador subrayó que bloquear la función del flagelo o desestabilizar la vaina “no mata directamente a la bacteria, pero le impide causar la infección”. Este enfoque, precisó, evitaría contribuir al ciclo de generación de resistencias, ya que no ejerce la misma presión selectiva que los antimicrobianos clásicos.

PUBLICIDAD

El mapa atómico del flagelo envainado

El equipo empleó uno de los criomicroscopios electrónicos más avanzados del mundo para observar el flagelo de Vibrio en su contexto natural con un grado de precisión sin precedentes. La herramienta permitió documentar en detalle el mecanismo de ensamblaje de la vaina, lo que sienta las bases para nuevas estrategias terapéuticas.

Esta infografía explica el hallazgo científico que reveló el mecanismo de defensa de las bacterias Vibrio y abrió vías innovadoras para combatir el cólera y la vibriosis sin depender solo de antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación original describe además un mecanismo físico que explica cómo el flagelo logra rotar a alta velocidad dentro de la vaina sin generar fricción destructiva: la superficie del filamento es altamente electronegativa, lo que produce una repulsión electrostática natural entre el filamento y la membrana que lo recubre. Esa fuerza de repulsión actúa como una capa de separación que permite el giro continuo sin contacto directo entre ambas estructuras, un hallazgo que el equipo considera clave para entender —y eventualmente interrumpir— el movimiento de la bacteria.

PUBLICIDAD

Kailin Qin, doctoranda y coautora del estudio, señaló que interferir en la vaina o en los mecanismos que permiten la rotación de alta velocidad podría impedir que Vibrio colonice al huésped, o exponer el flagelo a un ataque exitoso del sistema inmunitario.

El análisis estructural identificó también un elemento molecular puntual: la proteína FliD, ubicada en el extremo del filamento, posee en los flagelos envainados de Vibrio un dominio exclusivo que no aparece en otras bacterias. Según la publicación original, ese dominio coordina el ensamblaje de la vaina con el crecimiento del filamento, lo que convierte a FliD en otro blanco potencial para intervenciones que interrumpan la formación del escudo protector antes de que la bacteria complete su capacidad de infección.

PUBLICIDAD

Para Qin, “estos hallazgos representan un paso fundamental hacia el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cólera y la vibriosis, incluyendo las cepas más peligrosas resistentes a antibióticos”.