Ciencia

Científicos descifran cómo las bacterias del cólera se ocultan del sistema inmunitario

Investigadores del King’s College London mapearon a escala atómica el escudo molecular del patógeno, una estructura que le permite evadir las defensas del organismo humano y resistir los antibióticos

Guardar
Primer plano del torso de una persona con camiseta gris claro, sosteniendo su abdomen. Una lupa grande en el centro amplía la bacteria Vibrio, de forma curva y roja con filamentos amarillos.
Un avance en microscopía atómica reveló cómo la vaina protectora del flagelo hace al cólera resistente al sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos del King’s College London descifraron la estructura microscópica que permite a las bacterias del género Vibrio causar infecciones potencialmente mortales y resistentes a los antibióticos, según informó el portal de divulgación científica Phys.org. El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, revela una vulnerabilidad nunca antes explotada en estas bacterias y abre la posibilidad de frenar enfermedades como la vibriosis y el cólera mediante intervenciones moleculares dirigidas.

El género Vibrio incluye patógenos responsables de dos enfermedades de alta mortalidad: la vibriosis, infección grave que afecta piel, sistema digestivo y torrente sanguíneo, y el cólera, enfermedad diarreica aguda que causa decenas de miles de muertes anuales según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la última década, las infecciones asociadas a este patógeno han experimentado un marcado aumento en el sur de Europa y en las costas meridionales de Estados Unidos, impulsado por la proliferación de estas bacterias en aguas cálidas y costeras, junto con una creciente resistencia a los antibióticos disponibles.

PUBLICIDAD

El estudio describió, por primera vez a nivel atómico, la arquitectura del flagelo bacteriano revestido por una vaina: un escudo de membrana que protege a Vibrio de la detección y el ataque del sistema inmunitario humano. Según la investigación, atacar esa vaina desde el plano molecular podría convertirse en una alternativa terapéutica eficaz frente al uso tradicional de antibióticos, con la ventaja adicional de reducir la presión evolutiva que genera resistencias en las bacterias.

El aumento de infecciones por bacterias Vibrio en aguas cálidas y la resistencia a antibióticos elevan la preocupación sanitaria global (imagen SEM).
El aumento de infecciones por bacterias Vibrio en aguas cálidas y la resistencia a antibióticos elevan la preocupación sanitaria global (imagen SEM).

La vaina del flagelo como escudo inmunitario

Los flagelos bacterianos, estructuras que funcionan como hélices propulsoras, son esenciales para que Vibrio nade y colonice tejidos humanos. En este género, la presencia de una vaina alrededor del flagelo constituye una defensa activa frente a la respuesta inmunológica del huésped, lo que hace que estas infecciones sean especialmente difíciles de combatir.

PUBLICIDAD

Julien Bergeron, investigador principal y docente en el King’s College London, explicó: “Comprender estos patógenos peligrosos con este nivel de detalle nos brinda la mejor oportunidad de desarrollar intervenciones específicas que los detengan antes de causar infecciones graves”. Bergeron añadió que, al revelar la arquitectura del sistema a resolución atómica, el equipo puede ahora visualizar cómo el flagelo rota dentro de la vaina y cómo se ensambla esa capa protectora.

El investigador subrayó que bloquear la función del flagelo o desestabilizar la vaina “no mata directamente a la bacteria, pero le impide causar la infección”. Este enfoque, precisó, evitaría contribuir al ciclo de generación de resistencias, ya que no ejerce la misma presión selectiva que los antimicrobianos clásicos.

El mapa atómico del flagelo envainado

El equipo empleó uno de los criomicroscopios electrónicos más avanzados del mundo para observar el flagelo de Vibrio en su contexto natural con un grado de precisión sin precedentes. La herramienta permitió documentar en detalle el mecanismo de ensamblaje de la vaina, lo que sienta las bases para nuevas estrategias terapéuticas.

Infografía horizontal que muestra la bacteria Vibrio, su flagelo, su vaina protectora, y diagramas que explican el mecanismo de infección y nuevas vías de tratamiento.
Esta infografía explica el hallazgo científico que reveló el mecanismo de defensa de las bacterias Vibrio y abrió vías innovadoras para combatir el cólera y la vibriosis sin depender solo de antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación original describe además un mecanismo físico que explica cómo el flagelo logra rotar a alta velocidad dentro de la vaina sin generar fricción destructiva: la superficie del filamento es altamente electronegativa, lo que produce una repulsión electrostática natural entre el filamento y la membrana que lo recubre. Esa fuerza de repulsión actúa como una capa de separación que permite el giro continuo sin contacto directo entre ambas estructuras, un hallazgo que el equipo considera clave para entender —y eventualmente interrumpir— el movimiento de la bacteria.

Kailin Qin, doctoranda y coautora del estudio, señaló que interferir en la vaina o en los mecanismos que permiten la rotación de alta velocidad podría impedir que Vibrio colonice al huésped, o exponer el flagelo a un ataque exitoso del sistema inmunitario.

El análisis estructural identificó también un elemento molecular puntual: la proteína FliD, ubicada en el extremo del filamento, posee en los flagelos envainados de Vibrio un dominio exclusivo que no aparece en otras bacterias. Según la publicación original, ese dominio coordina el ensamblaje de la vaina con el crecimiento del filamento, lo que convierte a FliD en otro blanco potencial para intervenciones que interrumpan la formación del escudo protector antes de que la bacteria complete su capacidad de infección.

Para Qin, “estos hallazgos representan un paso fundamental hacia el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cólera y la vibriosis, incluyendo las cepas más peligrosas resistentes a antibióticos”.

Temas Relacionados

VibrioResistencia AntibióticosEnfermedades InfecciosasKing's College LondonNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Furor por las inyecciones para adelgazar: qué dicen los especialistas sobre riesgos y límites

El crecimiento de estos tratamientos abre un debate médico y social: mientras pueden ser efectivos en casos indicados, especialistas advierten que requieren diagnóstico, control profesional y cambios de hábitos, y que su uso sin supervisión puede implicar riesgos

Furor por las inyecciones para adelgazar: qué dicen los especialistas sobre riesgos y límites

Científicos captaron por primera vez el desgarro de una placa tectónica bajo el Pacífico canadiense

Durante décadas, solo se podía intuir cómo muere una zona de subducción. Científicos de Estados Unidos, Suiza y Canadá registraron ese proceso por dentro, en tiempo real. Qué implican los resultados

Científicos captaron por primera vez el desgarro de una placa tectónica bajo el Pacífico canadiense

El alcohol reduce hasta un 40% los beneficios del ejercicio, advierte un experto en nutrición

El especialista en alimentación saludable destacó el impacto inmediato sobre el desempeño físico y el crecimiento muscular tras la ingesta de bebidas. Detalló cómo el consumo reduce significativamente los beneficios del esfuerzo deportivo

El alcohol reduce hasta un 40% los beneficios del ejercicio, advierte un experto en nutrición

Fin de la prohibición para vapeadores: todo lo que hay que saber sobre los efectos en la salud

La decisión del Gobierno argentino de levantar la prohibición sobre la importación, comercialización y publicidad de vapeadores y productos de tabaco calentado, abre un nuevo escenario sanitario. El cardiólogo Sebastián Schanz analizó en Infobae a las 9 los riesgos, beneficios y desafíos de la nueva regulación

Fin de la prohibición para vapeadores: todo lo que hay que saber sobre los efectos en la salud

Caída de cabello: un estudio reveló un efecto poco conocido de un grupo de fármacos para bajar de peso

La investigación que revisó 133 análisis internacionales señaló que aunque es infrecuente, el riesgo se incrementa con las dosis más altas, especialmente en mujeres y pacientes con antecedentes de alopecia

Caída de cabello: un estudio reveló un efecto poco conocido de un grupo de fármacos para bajar de peso
DEPORTES
El video del impactante accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami visto desde una cámara 360° de la Fórmula 1

El video del impactante accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami visto desde una cámara 360° de la Fórmula 1

La particular frase de una figura del fútbol sobre su futuro que causó una revolución: “Será lo que Dios le diga a mi esposa”

El polémico gesto de Hamilton a Colapinto tras el toque que protagonizaron en el GP de Miami de Fórmula 1

El tenis argentino desembarca en Roma: quiénes jugarán el Masters 1000 en el Foro Itálico

Como la regla de los “Rookies” puede poner en jaque a la Premier League

TELESHOW
Quién es Marco Calone, el tercero en discordia que habría roto el matrimonio de Diego Maradona Jr.

Quién es Marco Calone, el tercero en discordia que habría roto el matrimonio de Diego Maradona Jr.

Antonela Roccuzzo compartió su álbum personal en la F1 de Miami: las fotos familiares del saludo a Franco Colapinto

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona en el escenario: “Me queda una sensación amarga”

Marta Fort reveló cuántos miles de dólares gasta en una salida nocturna en Miami: “Me abaraté un poco”

La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

INFOBAE AMÉRICA

Las sanciones por desacatar sentencias de la Sala IV llegan a trece entidades en Costa Rica

Las sanciones por desacatar sentencias de la Sala IV llegan a trece entidades en Costa Rica

Inversión extranjera directa en El Salvador superó los 475 millones de dólares en 2025 y consolida el dinamismo empresarial

El papa León XIV recibirá a Marco Rubio el jueves en el Vaticano

Tras la ofensiva iraní en Ormuz, Donald Trump advirtió: “Irán será borrado de la faz de la Tierra si ataca embarcaciones estadounidenses”

Científicos captaron por primera vez el desgarro de una placa tectónica bajo el Pacífico canadiense