El alcohol reduce hasta un 40% los beneficios del ejercicio, advierte un experto en nutrición

La normalización social del consumo de alcohol favorece la percepción errónea de que su ingesta es segura y de bajo riesgo para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol está profundamente integrado en la rutina diaria de muchas personas. Esta percepción generalizada, como destaca el nutricionista Saúl Sánchez, especialista en alimentación saludable, entrevistado por la revista especializada en salud Men’s Health, contribuye a que frecuentemente se reste importancia a los efectos y riesgos del alcohol, considerándolo un elemento normal en celebraciones, reuniones y momentos de ocio.

Según Sánchez, esta aceptación favorece la idea de que la ingesta de bebidas alcohólicas sería inocua o de bajo riesgo, aunque en realidad presenta peligros relevantes para la salud física y psicológica.

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Riesgos para la salud vinculados al consumo de alcohol

El artículo recalca que no existe una cantidad de alcohol que sea saludable o esté exenta de riesgo. Durante años, se mantuvo la creencia de que bebidas como el vino tinto podrían aportar beneficios consumiéndolas en pequeñas cantidades, pero investigaciones recientes, como los estudios publicados en las prestigiosas revistas científicas The Lancet y Circulation, han demostrado que no hay una dosis segura y que cualquier consumo aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer y deterioro cognitivo.

El consumo de alcohol puede provocar adicción, lo que conlleva consecuencias sociales, laborales y familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se destaca que la relación entre el alcohol y las patologías mencionadas es directa, sin requerir grandes cantidades para desencadenar daños, los cuales pueden aparecer incluso con ingestas bajas. La creencia difundida de la existencia de “dosis seguras” puede impedir la prevención y el diagnóstico temprano de estas enfermedades.

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El artículo advierte que el consumo de alcohol puede provocar adicción, lo que conlleva consecuencias sociales, laborales y familiares. El especialista en alimentación saludable, subraya que aunque se ha minimizado socialmente este problema, el riesgo de dependencia y sus consecuencias son concretos.

Incluso un consumo considerado bajo, como siete unidades semanales (el equivalente a una copa de vino o una caña al día), puede acortar la esperanza de vida en seis meses si se mantiene a partir de los 40 años.

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Si una persona comienza a beber alcohol a solas este es uno de los indicadores más potentes del diagnóstico del alcoholismo, indicó (Andina)

Impacto del alcohol en la síntesis proteica muscular y la recuperación tras el ejercicio

El artículo expone, a partir de datos aportados por Saúl Sánchez, que el alcohol afecta negativamente la recuperación física. Señala que si una persona consume alcohol tras hacer ejercicio, la eficacia del esfuerzo realizado puede llegar a ser un 40% menor, ya que el tóxico reduce en esta proporción la síntesis de proteínas musculares, proceso fundamental para la reparación y el crecimiento muscular posentrenamiento.

Esta disminución del 40% en los beneficios del entrenamiento se produce independientemente del tipo de ejercicio y afecta tanto a personas que buscan mejorar su salud como a atletas profesionales. Se remarca que este efecto es inmediato tras la ingesta de alcohol posterior al ejercicio.

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El interferir en la síntesis proteica impide la correcta adaptación al entrenamiento. Para quienes buscan mejorar el rendimiento físico o aumentar la masa muscular, consumir bebidas alcohólicas después de practicar ejercicio implica una pérdida considerable de resultados esperados tanto en deportistas experimentados como en quienes realizan actividad física recreativa.

El artículo subraya que el consumo constante de alcohol está asociado a un mayor riesgo de depresión

Efectos del alcohol en el sueño y la calidad de vida

El consumo de alcohol tiene efectos directos sobre el descanso nocturno. El texto explica que, después de beber, disminuye la cantidad de sueño REM y aumentan los despertares nocturnos. La alteración del ciclo de sueño merma la recuperación física y mental, afectando el bienestar durante la jornada siguiente.

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El deterioro del descanso se intensifica si el consumo de alcohol se vuelve recurrente, ya que puede cronificarse una mala calidad del sueño. Las interrupciones en el ciclo REM reducen la capacidad del organismo para recomponerse física y mentalmente, lo que repercute de manera negativa en la energía, el ánimo y el rendimiento diario.

El artículo subraya que el consumo constante de alcohol está asociado a un mayor riesgo de depresión y a un deterioro observable de la calidad de vida, ya que las personas que beben regularmente pueden presentar peor salud mental y mayores dificultades para mantener hábitos saludables, según lo planteado en la entrevista de Men’s Health con Saúl Sánchez.

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El alcohol incrementa los riesgos sociales, incluyendo trastornos de conducta, accidentes, conflictos familiares y dificultades en el ámbito laboral

Datos globales sobre mortalidad y riesgos sociales por consumo de alcohol

A escala mundial, el alcohol es responsable del 5% de las muertes, lo que equivale a 2,5 millones de fallecimientos cada año. Esta cifra ilustra la dimensión del problema y su impacto en la salud pública. El artículo cita estudios recientes publicados en las prestigiosas revistas científicas The Lancet, JAMA y Circulation para respaldar la afirmación de que el consumo de alcohol es perjudicial desde el primer sorbo.

El texto menciona que el alto número de muertes asociadas al consumo de alcohol no solo se vincula con enfermedades, sino también con accidentes y situaciones violentas derivadas de su ingesta. Este dato evidencia un impacto sanitario y social de gran magnitud. La evidencia científica respalda la recomendación de evitar completamente el consumo de alcohol.

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Junto a sus daños directos en la salud, el alcohol incrementa los riesgos sociales, incluyendo trastornos de conducta, accidentes, conflictos familiares y dificultades en el ámbito laboral. Estos datos refuerzan el argumento de que excluir el alcohol es una decisión sustentada en motivos respaldados por la evidencia científica, según el análisis realizado por Saúl Sánchez y los estudios citados en el artículo.