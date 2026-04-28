Ciencia

Investigan cómo el cerebro “reproduce” recuerdos mientras dormimos

Un estudio realizado en ratas demostró que distintas regiones trabajan de manera conjunta durante el descanso para integrar detalles contextuales y emocionales

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Vista microscópica de tejido cerebral oscuro. Un astrocito grande, verde brillante y enfocado, con prolongaciones ramificadas, domina el primer plano. Núcleos azules y astrocitos difusos al fondo.
El estudio destaca que los eventos negativos se graban con mayor fidelidad en la memoria debido a la reactivación neuronal durante el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el sueño, el cerebro es capaz de reproducir con precisión las experiencias emocionales negativas del pasado, un proceso que podría explicar por qué los recuerdos de eventos aversivos suelen permanecer más presentes que los positivos.

Un estudio publicado en Nature Neuroscience por investigadores de Neurociencia NeuroSU y el Instituto de Biología Paris-Seine-IBPS ha demostrado que, en las ratas, tanto el hipocampo dorsal como el ventral trabajan de manera coordinada durante el descanso para consolidar recuerdos emocionales, integrando no solo el contexto de la experiencia sino también las emociones asociadas a ella.

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Las conclusiones del equipo liderado por Gabrielle Girardeau, presentadas por la autora principal en diálogo con Medical Xpress, aportan un hallazgo central: “Observamos una reactivación neuronal —un fenómeno conocido por favorecer el procesamiento de la memoria dependiente del sueño— durante el sueño que abarca todo el eje del hipocampo tras una experiencia emocional positiva o negativa”.

Esta inferencia se apoya en experimentos realizados con ratas a las que se les implantaron electrodos para registrar la actividad simultánea de muchas neuronas en ambos segmentos del hipocampo.

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Ilustración 3D de una cabeza humana con cráneo traslúcido gris y cerebro azul brillante. Las redes neuronales son visibles con un punto de luz azul.
Los resultados sugieren una explicación biológica sobre por qué los recuerdos de experiencias negativas persisten más que los positivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el experimento, algunas ratas recibieron una leve descarga eléctrica —experiencia negativa— y otras accedieron a una recompensa —experiencia positiva—. El análisis posterior de la actividad cerebral reveló que tanto los eventos aversivos como los placenteros quedaban consolidados durante el sueño a través de una actividad coordinada entre el hipocampo dorsal y el hipocampo ventral.

El estudio, según detalló Girardeau a Medical Xpress, permitió “utilizar métodos computacionales para analizar la actividad de estas neuronas y examinar cómo se coordinan e interactúan durante el sueño y con qué precisión esta coordinación refleja la experiencia emocional previa”. Los datos sugieren que la fidelidad de la reactivación neuronal es mayor cuando el evento original fue negativo. En palabras de Girardeau: “Descubrimos que la reactivación es más fiel a la experiencia original cuando esta fue negativa. Esto podría explicar la tendencia a recordar mejor los eventos negativos que los positivos”.

Esta coordinación y fidelidad se produjeron independientemente de que el evento experimentado hubiese sido gratificante o desagradable, proporcionando así un mecanismo cerebral capaz de asociar contexto y emoción para formar recuerdos integrados.

Persona adulta durmiendo de lado con una superposición digital del cerebro iluminado sobre la cabeza.
El equipo investigador planea estudiar la comunicación del hipocampo con la amígdala y la corteza prefrontal en la memoria emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mecanismo relevante para entender la memoria traumática

El descubrimiento de que el hipocampo dorsal y ventral cooperan durante el sueño para consolidar recuerdos emocionales tiene consecuencias significativas para la comprensión de los procesos neuronales implicados en la memoria, especialmente en lo que respecta a los recuerdos traumáticos. De validarse en humanos, los resultados podrían clarificar la base biológica de trastornos como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), caracterizado por la persistencia de recuerdos intrusivos y, en ocasiones, incapacitantes de eventos traumáticos.

Este trabajo se inserta en una línea de investigación que, durante décadas, ha identificado una compleja red cerebral dedicada a la codificación y consolidación de recuerdos emocionales. Dentro de esa red, el hipocampo y la amígdala desempeñan funciones clave, junto con las cortezas parahipocampal, perirrinal, prefrontal, parietal y retrosplenial.

Estudios previos ya habían demostrado que el hipocampo dorsal se activa durante el sueño y se comunica funcionalmente con áreas responsables de procesar emociones, como la amígdala, aun cuando la anatomía cerebral indica que no existe una conexión directa entre estas regiones.

Girardeau y su equipo propusieron que el hipocampo ventral actúa como intermediario en esta comunicación: a diferencia del dorsal, el ventral tiene conexiones documentadas con las regiones que regulan las emociones.

Ilustración de una persona con cabello oscuro durmiendo tranquilamente en una cama en una habitación oscura. Un reloj digital en la mesita de noche marca 3:17 AM.
Comprender la coordinación de áreas cerebrales durante el sueño puede abrir nuevas vías para tratar afecciones mentales por recuerdos intrusivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Planteamos la hipótesis de que las partes dorsal y ventral del hipocampo se coordinan durante el sueño para asociar información contextual y emocional, y que potencialmente median la comunicación con el resto de la red emocional”, expuso Girardeau. Para comprobar su postulado, implantaron electrodos en las ratas que registraron, tanto durante la vigilia como el descanso, la actividad de las neuronas involucradas al experimentar emociones y en el procesamiento posterior de esas vivencias durante el sueño.

La investigación reveló que la reactivación neuronal dependiente del sueño se produce a lo largo de todo el eje hipocampal al consolidar tanto recuerdos positivos como negativos. Sin embargo, el recuerdo resultante de las experiencias negativas es más fiel al original, lo que podría incidir en la tendencia de muchos animales, humanos incluidos, a retener de manera más intensa recuerdos de sucesos desagradables.

Perspectivas abiertas para nuevas intervencione

El equipo de Neurociencia NeuroSU y del Instituto de Biología Paris-Seine-IBPS ya planea extender el alcance de su investigación: “Ahora planeamos ir más allá del hipocampo y extender nuestra comprensión de la comunicación entre áreas implicadas en la consolidación de la memoria emocional a otras estructuras como la amígdala o la corteza prefrontal”, comentó Girardeau.

Además, el grupo tiene la intención de indagar cómo el estrés podría modificar estos procesos dependientes del sueño, aportando nueva luz sobre las bases neuronales del trauma y las posibles estrategias para intervenir en los trastornos de la memoria emocional.

Las conclusiones de este estudio permiten comprender que el sueño desempeña un papel crucial en la consolidación de los recuerdos emocionales y que estas funciones, lejos de estar restringidas a una sola región cerebral, resultan del trabajo coordinado de distintos segmentos del hipocampo. De ser confirmados en humanos, estos mecanismos podrían abrir oportunidades para mejorar la comprensión y el tratamiento de las afecciones mentales vinculadas al recuerdo persistente de eventos traumáticos.

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