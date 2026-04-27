Por qué los mitos sobre el cortisol pueden ponerte en riesgo

El cortisol cumple un rol esencial como la hormona del estrés, imprescindible para la vida y el equilibrio corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cortisol, conocido como la “hormona del estrés”, es indispensable para la vida, aunque su reputación y los mitos que circulan en redes sociales pueden inducir a decisiones médicas equivocadas y preocupaciones injustificadas. Según TIME, la ciencia desmiente la imagen peligrosa que se le atribuye y advierte que la desinformación puede provocar desde diagnósticos erróneos hasta gastos innecesarios.

Los mitos sobre el cortisol se centran en ideas falsas como que sus niveles deben ser siempre bajos o que es fácil de medir en casa. Sin embargo, la medicina demuestra que tanto el exceso como el déficit pueden provocar trastornos graves, por lo que es fundamental mantener su equilibrio y acudir a especialistas ante síntomas recurrentes.

Lejos de ser perjudicial, el cortisol es un regulador fundamental de diferentes funciones corporales. El cuerpo lo produce en las glándulas suprarrenales y lo utiliza para regular la presión arterial, el metabolismo de los azúcares, la respuesta inmune y el ciclo sueño-vigilia.

El Dr. Tobias Carling, fundador del Carling Adrenal Center, enfatiza: “Sin cortisol, moriríamos”. Esta hormona es indispensable, y los mitos suelen surgir por la mala interpretación de estudios científicos o la promoción comercial de suplementos sin sustento clínico, detalla TIME.

Funciones esenciales y regulación del cortisol

El cortisol ayuda al organismo a afrontar situaciones físicas y emocionales. Su liberación sigue un ritmo circadiano: se eleva por la mañana y disminuye progresivamente hasta alcanzar su punto más bajo por la noche.

El cortisol es una hormona clave que ayuda al organismo a enfrentar el estrés físico y emocional cada día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los problemas surgen únicamente en estados patológicos. El exceso prolongado de cortisol puede provocar el síndrome de Cushing, cuyas señales, como aumento de peso y cara redondeada, requieren meses para desarrollarse. Por el contrario, valores insuficientes pueden llevar a la enfermedad de Addison, que se manifiesta con fatiga, pérdida de peso y baja presión arterial.

La Dra. Maria Fleseriu, directora del Oregon Health & Science University Pituitary Center, señala: “Cortisol es adaptativo y protector dentro de su rango normal y su ritmo circadiano”. El problema no es la hormona, sino cuando pierde ese patrón regular, según subraya TIME.

Mitos comunes sobre el cortisol y la realidad científica

Diferentes creencias erróneas circulan sobre el cortisol, incidiendo en diagnósticos y tratamientos incorrectos, como advierten los especialistas consultados por TIME.

Es común pensar que, por ser la “hormona del estrés”, el cortisol debe estar siempre bajo. No obstante, esto desconoce el ritmo circadiano necesario para la salud. La falta de descenso nocturno, como sucede en el síndrome de Cushing, señala desregulación. “La meta es preservar o restaurar el ritmo normal, no mantener niveles constantemente bajos”, indica Fleseriu.

El cortisol es conocido como la 'hormona del estrés', pero no siempre niveles bajos significan salud, según el informe de TIME (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales se popularizaron teorías sobre el llamado “rostro de cortisol”, que vinculan la hinchazón facial o el cansancio con picos de estrés. Sin embargo, esta interpretación simplifica en exceso el fenómeno.

Según explicó Carling en TIME, el redondeo facial característico del síndrome de Cushing no aparece tras episodios breves, sino después de meses de exceso hormonal sostenido. En situaciones puntuales de tensión, no se generan cambios físicos visibles en el rostro.

Mientras la adrenalina produce efectos instantáneos, el cortisol actúa lentamente y solo alteraciones crónicas son identificables mediante análisis médicos. El Dr. Matthew Badgett, de Cleveland Clinic, recalca: “El problema es la elevación crónica, no una sensación ocasional”.

Aunque el exceso de cortisol puede favorecer el aumento de peso abdominal, rara vez es el único motivo por el que resulta difícil perder peso. Según Badgett, apenas en muy pocos casos la hormona es la responsable principal, ya que influyen factores como la dieta, el sueño, la actividad física y la genética. Fleseriu resalta que enfocarse exclusivamente en el cortisol puede distraer de otras causas modificables de resistencia a la pérdida de peso.

Asociar el estrés constante con niveles permanentemente altos de cortisol es una simplificación que no refleja lo que ocurre en el organismo. En situaciones puntuales, la hormona aumenta como respuesta adaptativa y luego vuelve a su nivel habitual.

El panorama cambia en contextos de desgaste prolongado. Según explicó Fleseriu en TIME, en casos de agotamiento crónico o burnout el ritmo diario puede aplanarse e incluso descender, dando lugar a un perfil hormonal bajo que contradice la idea de un exceso constante.

El diagnóstico de “fatiga suprarrenal” es habitual en foros y redes, asociado a cansancio o confusión mental, pero no está respaldado por la endocrinología. “No hay evidencia para el concepto de fatiga suprarrenal”, advierte Fleseriu.

Si la producción suprarrenal cesara, la consecuencia real sería la enfermedad de Addison, detectable con pruebas específicas. Insistir en ese mito puede retrasar el diagnóstico de afecciones auténticas y peligrosas.

El diagnóstico de 'fatiga suprarrenal' carece de respaldo científico y puede encubrir enfermedades endocrinas graves como la enfermedad de Addison (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de suplementos destinados a “regular” el cortisol mueve grandes sumas. Productos como la ashwagandha presumen de ese efecto, pero los estudios muestran solo reducciones leves en la percepción de estrés y, en ocasiones, en la hormona, por mejoras en el bienestar mental o el sueño.

No hay pruebas sólidas de alteraciones directas y sostenidas en los valores sanguíneos de cortisol, como apunta Badgett en TIME.

El mito del “cortisol detox” o dietas de limpieza hormonal tampoco resiste la comprobación científica. El organismo regula esta hormona mediante un complejo sistema corporal, y no puede “resetearse” ni modificarse significativamente con limpiezas, dietas o suplementos, explica Carling.

El auge de los test domiciliarios de cortisol —saliva, orina o cabello— promete detectar alteraciones, pero los especialistas destacan su escasa validez y el peligro de interpretar resultados aislados.

El cortisol fluctúa durante el día, influido por medicamentos, menstruación o falta de sueño. Un solo valor no basta para diagnosticar; incluso los exámenes clínicos requieren múltiples pruebas validadas. El síndrome de Cushing, por ejemplo, puede alternar períodos normales y anormales.

No existen pruebas científicas que respalden dietas de limpieza hormonal o 'cortisol detox' para resetear el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fleseriu insiste en que un autotest “normal” no excluye enfermedades graves. Si hay sospechas, es fundamental consultar a un especialista y repetir estudios bajo control profesional.

Consejos médicos para evitar riesgos y malentendidos sobre el cortisol

Ante síntomas persistentes como fatiga, cambios de peso, presión arterial alterada o transformaciones físicas inexplicables, la consulta médica es irremplazable. Todos los expertos citados por TIME coinciden en que evitar la autodiagnosis y confiar en profesionales es crucial antes de recurrir a productos, rutinas o recomendaciones de internet.

Acudir al médico permite realizar estudios protocolizados y un seguimiento adecuado, lo que reduce riesgos y acelera la detección de verdaderos trastornos hormonales.

Ninguna única prueba, ni domiciliaria ni de acceso directo a laboratorio, es concluyente para saber si el cortisol está realmente fuera de rango. El diagnóstico certero siempre exige valoración clínica especializada y varias pruebas complementarias.