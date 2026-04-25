Ciencia

Una buena condición física en la mediana edad retrasa la aparición de enfermedades crónicas

Un estudio del American College of Cardiology con más de 24.500 participantes confirmó que la aptitud cardiorrespiratoria actúa como factor protector independiente, sin importar el peso corporal ni el historial de consumo de tabaco

Guardar
Ilustración de personas activas en un parque. Una mujer sonriente en primer plano trota, mientras otros caminan, corren o estiran rodeados de árboles frondosos.
Mantener una condición física óptima en la mediana edad reduce el riesgo de enfermedades crónicas, según el American College of Cardiology (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una condición física óptima en la mediana edad puede retrasar el inicio de enfermedades crónicas e incrementar los años vividos con buena salud, según un estudio divulgado por la American College of Cardiology.

Los resultados se mantienen consistentes en hombres y mujeres, independientemente del peso corporal o del historial de tabaquismo. El estado físico actúa como un escudo independiente frente a enfermedades graves, permitiendo no solo aumentar la expectativa de vida, sino también disfrutar una mayor proporción de esos años libres de dolencias limitantes en la vejez.

Durante más de dos décadas, investigadores del American College of Cardiology realizaron un seguimiento a 24.500 adultos mediante pruebas de esfuerzo en la mediana edad y registros médicos prolongados.

Un grupo de cinco adultos camina enérgicamente por un sendero arbolado en un parque, con un lago y edificios a lo lejos. Llevan ropa deportiva de colores.
El estudio siguió durante más de veinte años a 24.500 adultos para analizar el impacto de la actividad física en la salud después de los 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio analizó cómo la aptitud cardiorrespiratoria (eficiencia con la que el corazón y los pulmones llevan oxígeno a los músculos durante la actividad física) influye en el desarrollo de enfermedades crónicas, comparando los resultados entre personas con distintos niveles de estado físico.

El análisis se centró en el desarrollo de 11 enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, cardiopatías, cáncer y afecciones renales a partir de los 65 años. Se constató que los participantes con mejores valores en las pruebas de condición cardiorrespiratoria demoraron la aparición de enfermedades graves al menos 1,5 años más que quienes tenían niveles bajos.

Diferencia entre esperanza de vida y salud en la mediana edad

El estudio resalta que no se trata solo de prolongar la vida. Existe una distinción entre “años vividos totales” y “años vividos con buena salud”, también llamada esperanza de vida saludable. Esta última cifra representa los años en los que las personas permanecen libres de enfermedades graves, enfatizando la importancia de mantener autonomía y calidad de vida en la adultez mayor.

Un hombre mayor con barba gris y una mujer mayor con cabello blanco realizan estiramientos en un gimnasio con máquinas de ejercicio al fondo.
Mejores niveles en las pruebas de aptitud cardiorrespiratoria permitieron demorar al menos 1,5 años la aparición de dolencias graves en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores destacaron: “La condición física otorga una resiliencia biológica que puede contrarrestar otros riesgos para la salud”, según lo documentado en el informe oficial de la American College of Cardiology.

Los beneficios fueron observados tanto en hombres como en mujeres, y no se modificaron según el origen étnico o los antecedentes familiares.

Cómo mejorar la condición física y sus beneficios

La condición cardiorrespiratoria se incrementa principalmente con actividad física regular. Ejercicios aeróbicos sencillos, como caminatas rápidas o andar en bicicleta, demostraron ser eficaces para mejorar el estado físico y aportar los beneficios protectores indicados en el estudio.

No es imprescindible alcanzar grandes logros atléticos. La American College of Cardiology verificó que aumentos modestos en la frecuencia o intensidad del ejercicio ya propician problemas crónicos postergados y más años vividos en plenitud. Sostener la actividad y adaptarla a las posibilidades individuales es el factor relevante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ejercicios aeróbicos simples, como caminar rápido o andar en bicicleta, mostraron ser eficaces para mejorar el estado físico y proteger la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones concretas como caminar a paso ligero, usar la bicicleta o subir escaleras forman parte de las recomendaciones apoyadas por los expertos del estudio. La regularidad en la actividad física resulta más relevante que la intensidad extrema para mantener la condición cardiorrespiratoria y su efecto protector en la vejez.

Beneficios observados en distintos perfiles de personas

Los efectos positivos de la actividad física se constataron en toda la muestra, al margen del género, peso o antecedentes de tabaquismo. Incluso personas con sobrepeso, obesidad o que dejaron de fumar experimentaron una demora apreciable en la aparición de por lo menos una de las enfermedades crónicas al mejorar su nivel de condición física.

En este estudio, el índice de masa corporal demostró tener menos influencia que la condición física como factor de protección ante enfermedades graves; este beneficio se expresó también en quienes habían abandonado el tabaco siempre que aumentaran su capacidad cardiorrespiratoria.

La American College of Cardiology señala la necesidad de fomentar la actividad física y monitorizar la condición física como parte esencial de políticas de salud pública, debido a sus implicancias sobre la carga de enfermedades y la dependencia en edades avanzadas.

Temas Relacionados

Condición FísicaEnfermedades CrónicasActividad físicaExpectativa de vidaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un estudio revela que la base genética del lenguaje humano ya existía antes de los Homo sapiens

Una investigación de la University of Iowa Health Care identificó regiones regulatorias del ADN presentes también en neandertales que influyen de forma decisiva en la comunicación compleja, según la revista Science Advances

Un estudio revela que la base genética del lenguaje humano ya existía antes de los Homo sapiens

Cómo el tejido sano puede revelar el riesgo de cáncer de mama antes de que aparezca

Un estudio identificó patrones moleculares asociados al peso y la densidad mamaria en mujeres sin diagnóstico. Los resultados podrían mejorar la detección temprana y redefinir las estrategias de prevención. Las claves del hallazgo

Cómo el tejido sano puede revelar el riesgo de cáncer de mama antes de que aparezca

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

Ante líderes científicos en Buenos Aires, la presidenta de la Asociación Americana de Neurología subrayó la urgencia de actuar frente al aumento sostenido de trastornos cerebrales

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

Día Mundial del ADN: los secretos de tus genes y el futuro de la medicina personalizada

La reconstrucción de historias clínicas familiares es clave para detectar factores de riesgo invisibles en chequeos habituales y facilitar así la detección y una estrategia terapéutica individual

Día Mundial del ADN: los secretos de tus genes y el futuro de la medicina personalizada

La actividad física vigorosa “blinda” el cerebro y retrasa el deterioro cognitivo

Nuevos datos sugieren que fortalecer el cuerpo ayuda a retrasar los efectos del paso del tiempo en el cerebro

La actividad física vigorosa “blinda” el cerebro y retrasa el deterioro cognitivo
DEPORTES
El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

La rehabilitación de Casper Ruud destaca por la influencia decisiva de Rafael Nadal en su retorno al circuito

La marca que alcanzó Dibu Martínez con el Aston Villa en la derrota ante el Fulham por la Premier League

Nueva alarma en Brasil: otra de sus estrellas se perdería el Mundial 2026

Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto manejará en su exhibición en Palermo

TELESHOW
Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

Los gestos entre Daniela Celis y Nick Sícaro que alimentan los rumores de romance: “Quiero abrazarte un montón”

Así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero: el video con todos los detalles y las fotos familiares

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Cecilia Ce, la sexóloga que revolucionó las redes y arrasa con su unipersonal: “Arranqué sin saber nada de actuación”

INFOBAE AMÉRICA

La jueza ratifica captura de mujer acusada de ejercicio ilegal de la medicina en San Salvador

La jueza ratifica captura de mujer acusada de ejercicio ilegal de la medicina en San Salvador

¡El Salvador presente en Beast Games! Tres aspirantes buscan representar al país en el show de MrBeast

Murió ayudando: el disparo que terminó con la vida de Álvaro Conrado, el adolescente que llevaba agua en las protestas de Managua, Nicaragua

El canciller del régimen de Irán abandonó Islamabad sin aguardar la llegada de los enviados de Estados Unidos

Polémica cultural en Europa: la Bienal de Venecia pierde financiamiento por la readmisión de Rusia y limita sus premios