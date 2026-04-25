Una buena condición física en la mediana edad retrasa la aparición de enfermedades crónicas

Mantener una condición física óptima en la mediana edad reduce el riesgo de enfermedades crónicas, según el American College of Cardiology (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una condición física óptima en la mediana edad puede retrasar el inicio de enfermedades crónicas e incrementar los años vividos con buena salud, según un estudio divulgado por la American College of Cardiology.

Los resultados se mantienen consistentes en hombres y mujeres, independientemente del peso corporal o del historial de tabaquismo. El estado físico actúa como un escudo independiente frente a enfermedades graves, permitiendo no solo aumentar la expectativa de vida, sino también disfrutar una mayor proporción de esos años libres de dolencias limitantes en la vejez.

Durante más de dos décadas, investigadores del American College of Cardiology realizaron un seguimiento a 24.500 adultos mediante pruebas de esfuerzo en la mediana edad y registros médicos prolongados.

El estudio siguió durante más de veinte años a 24.500 adultos para analizar el impacto de la actividad física en la salud después de los 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio analizó cómo la aptitud cardiorrespiratoria (eficiencia con la que el corazón y los pulmones llevan oxígeno a los músculos durante la actividad física) influye en el desarrollo de enfermedades crónicas, comparando los resultados entre personas con distintos niveles de estado físico.

El análisis se centró en el desarrollo de 11 enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, cardiopatías, cáncer y afecciones renales a partir de los 65 años. Se constató que los participantes con mejores valores en las pruebas de condición cardiorrespiratoria demoraron la aparición de enfermedades graves al menos 1,5 años más que quienes tenían niveles bajos.

Diferencia entre esperanza de vida y salud en la mediana edad

El estudio resalta que no se trata solo de prolongar la vida. Existe una distinción entre “años vividos totales” y “años vividos con buena salud”, también llamada esperanza de vida saludable. Esta última cifra representa los años en los que las personas permanecen libres de enfermedades graves, enfatizando la importancia de mantener autonomía y calidad de vida en la adultez mayor.

Mejores niveles en las pruebas de aptitud cardiorrespiratoria permitieron demorar al menos 1,5 años la aparición de dolencias graves en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores destacaron: “La condición física otorga una resiliencia biológica que puede contrarrestar otros riesgos para la salud”, según lo documentado en el informe oficial de la American College of Cardiology.

Los beneficios fueron observados tanto en hombres como en mujeres, y no se modificaron según el origen étnico o los antecedentes familiares.

Cómo mejorar la condición física y sus beneficios

La condición cardiorrespiratoria se incrementa principalmente con actividad física regular. Ejercicios aeróbicos sencillos, como caminatas rápidas o andar en bicicleta, demostraron ser eficaces para mejorar el estado físico y aportar los beneficios protectores indicados en el estudio.

No es imprescindible alcanzar grandes logros atléticos. La American College of Cardiology verificó que aumentos modestos en la frecuencia o intensidad del ejercicio ya propician problemas crónicos postergados y más años vividos en plenitud. Sostener la actividad y adaptarla a las posibilidades individuales es el factor relevante.

Ejercicios aeróbicos simples, como caminar rápido o andar en bicicleta, mostraron ser eficaces para mejorar el estado físico y proteger la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones concretas como caminar a paso ligero, usar la bicicleta o subir escaleras forman parte de las recomendaciones apoyadas por los expertos del estudio. La regularidad en la actividad física resulta más relevante que la intensidad extrema para mantener la condición cardiorrespiratoria y su efecto protector en la vejez.

Beneficios observados en distintos perfiles de personas

Los efectos positivos de la actividad física se constataron en toda la muestra, al margen del género, peso o antecedentes de tabaquismo. Incluso personas con sobrepeso, obesidad o que dejaron de fumar experimentaron una demora apreciable en la aparición de por lo menos una de las enfermedades crónicas al mejorar su nivel de condición física.

En este estudio, el índice de masa corporal demostró tener menos influencia que la condición física como factor de protección ante enfermedades graves; este beneficio se expresó también en quienes habían abandonado el tabaco siempre que aumentaran su capacidad cardiorrespiratoria.

La American College of Cardiology señala la necesidad de fomentar la actividad física y monitorizar la condición física como parte esencial de políticas de salud pública, debido a sus implicancias sobre la carga de enfermedades y la dependencia en edades avanzadas.