Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

La neuróloga de Harvard, Natalia Rost, expuso el plan global de salud cerebral ante líderes científicos en Buenos Aires

Los ojos del mundo médico especializado en salud mental están puestos este fin de semana en Buenos Aires, donde se desarrolla desde este viernes la Second Meeting of the International Alliance on Brain Health, organizada por Fundación INECO y Swiss Brain Health Foundation, con destacados profesionales de Argentina y el exterior.

La doctora Natalia Rost, presidenta de la American Academy of Neurology (AAN) y profesora de neurología en la Facultad de Medicina de Harvard, brindó ayer una exposición magistral que delineó el panorama actual y las estrategias para enfrentar la creciente carga de enfermedades neurológicas.

Su intervención, celebrada por la comunidad científica, se enfocó en la urgencia de actuar ante cifras que muestran un crecimiento sostenido de los trastornos cerebrales en todo el mundo.

La presentación de Natalia Rost fue uno de los puntos más altos de la jornada. Desde el inicio, la presidenta de la AAN transmitió la magnitud del desafío: “Una de cada tres personas en el mundo tiene un trastorno o enfermedad neurológica. Esta realidad también afecta a los recién nacidos, cuyos cerebros se encuentran entre los más vulnerables".

La Second Meeting of the International Alliance on Brain Health se realizó en la capital argentina con destacados profesionales de la salud mental

Al referirse a la realidad de los Estados Unidos, advirtió algo más que uno de cada dos norteamericanos vive con una enfermedad o trastorno neurológico: el 54 por ciento.

La especialista subrayó que la salud cerebral es un concepto con décadas de evolución, pero solo recientemente adquirió un enfoque global e interdisciplinario. Recordó los avances en la investigación y la práctica clínica, pero enfatizó la necesidad de una estrategia preventiva y colaborativa.

En Estados Unidos el 54% de la población tiene algún trastorno neurológico

“No debemos olvidar que la prevención es mucho más compleja que el control de los factores de riesgo individuales, aunque este sea un buen comienzo y, en efecto, el núcleo de lo que todos podemos hacer y controlar de alguna manera. Sin embargo, los determinantes de la salud neurológica son complejos y multifacéticos, y se necesitaría la colaboración de todos —individuos, comunidades, organizaciones y la sociedad en su conjunto— para actuar en pro de la prevención y la salud, para que esto tenga éxito”, consideró.

Rost presentó el plan estratégico de la American Academy of Neurology para la promoción de la salud cerebral. En ese sentido, explicó que la AAN agrupa a más de 44.000 neurólogos y profesionales de la neurociencia, con presencia en 146 países, y que en 2022 lanzó una iniciativa específica para posicionar la neurología preventiva como nuevo estándar.

La presidenta de la AAN instó a priorizar la neurología preventiva y la colaboración mundial

“La Iniciativa de Salud Cerebral de la AAN se lanzó en 2022 con el objetivo de establecer el campo de la neurología y a la AAN como líderes en salud cerebral y en neurología preventiva. También para convocar a las partes interesadas en este espacio a promover la salud cerebral para todos”, sostuvo.

De acuerdo a lo que reveló la experta neuróloga, el programa se apoya en cuatro pilares: ciencia, atención al paciente, educación pública y políticas públicas.

Expertos de cinco continentes debatieron sobre prevención y desafíos de la salud cerebral

“Utilizamos la metodología científica para definir la salud cerebral desde una perspectiva neurológica, definiéndola como un estado continuo de logro y mantenimiento de la función neurológica óptima que mejor apoya el bienestar físico, mental y social de cada persona en cada etapa de la vida”, enfatizó Rost. El plan de acción se estructura en cinco etapas vitales: desarrollo fetal e infantil, juventud y adolescencia, adultez, madurez y senescencia. En cada una, se establecen objetivos para preservar y optimizar el funcionamiento cerebral.

La visión de futuro trazada por la AAN para 2050 incluye avances científicos, el florecimiento de la neurología preventiva, guías de práctica basadas en evidencia para todas las edades, consultas de salud cerebral como estándar en todas las etapas de la vida y una ciudadanía informada y comprometida. “El marco y el enfoque de la AAN para la salud cerebral culminaron en la visión de la salud cerebral para 2050”, afirmó Rost.

La especialista también compartió ejemplos de iniciativas impulsadas por la AAN en diversos niveles, desde la entrega de cascos para ciclistas en Minneapolis hasta la organización de la Cumbre de Salud Cerebral anual en Estados Unidos, que convoca a representantes de múltiples instituciones y busca empoderar a las comunidades para implementar ciencia, atención y políticas basadas en evidencia.

La creciente carga de enfermedades cerebrales representa el 24% de los problemas de salud mundiales, mientras que solo el 2% del presupuesto de salud pública se destina a salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El tema de la 25ª cumbre fue empoderar a las comunidades para enfatizar el trabajo de aquellas que se han organizado, defendido e implementado ciencia basada en la evidencia, atención al paciente, políticas públicas y educación pública para apoyar la salud cerebral en cada etapa de la vida”, relató Rost.

En la jornada de Buenos Aires, la diversidad institucional fue otra marca relevante: participaron la World Federation of Neurology, la World Psychiatric Association, la Alzheimer’s Association, la American Heart Association, la European Academy of Neurology, el European Brain Council y el Global Brain Health Institute de UCSF, entre otras entidades de referencia.

El impacto social, económico y político de la salud cerebral

Buenos Aires albergó la cumbre internacional sobre enfermedades cerebrales y bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate médico en la reunión internacional propuso una redefinición del concepto de capital humano, al incorporar la idea de capital cerebral: la suma de la salud neurológica, mental y de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Según los organizadores, el capital cerebral no reemplaza al capital humano sino que lo hace posible. “Refiere a la salud neurológica y mental, junto con las capacidades cognitivas, emocionales y sociales que permiten aprender, trabajar, innovar y generar valor”, explican.

La urgencia de abordar la salud cerebral va más allá de la clínica. El costo de no actuar se traduce en pérdidas económicas y en menor desarrollo sostenible.

La agenda del encuentro incluyó temas como prevención a lo largo de la vida, demencias y envejecimiento cerebral, salud mental, sueño, desigualdad, neurorrehabilitación, políticas públicas y transformación de sistemas.

Rost propuso estrategias para abordar el aumento de trastornos neurológicos en el mundo

El impacto de la reunión se reflejó en la proyección de nuevas políticas públicas. En Argentina ya existe una Ley de Salud Mental aprobada por la Cámara de Diputados y una agenda orientada a fortalecer la respuesta frente al Alzheimer y otras demencias.

Rost concluyó su intervención con un llamado a la acción colectiva: “Con una serie de iniciativas centradas en la salud cerebral en todo el mundo, hacemos un llamado a la acción colectiva en materia de salud cerebral porque para avanzar hacia un futuro de salud cerebral óptima para todos, necesitaremos colaborar, innovar y crear sinergias”.

El avance de la salud cerebral como desafío global

Proyección global de la demencia para 2030 y 2050 (OMS)

La reunión internacional, organizada por la Fundación INECO junto con la Swiss Brain Health Foundation y en colaboración con la Lancet Commission on Brain Health, marcó un hito en América Latina. Por primera vez, Buenos Aires reunió a las instituciones y voces más influyentes del campo para analizar el futuro del cerebro humano en una sociedad cada vez más demandante de habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

El encuentro se extendió más allá de la perspectiva clínica: la salud mental fue abordada como un tema central para la educación, la economía, la innovación y el desarrollo sostenible.

“No hay desarrollo sostenible sin salud cerebral. En el siglo XXI, cuidar el cerebro humano no es solo una prioridad sanitaria. Es también una condición para educar mejor, trabajar mejor, innovar más y construir sociedades más resilientes”, afirmó Facundo Manes, neurocientífico y fundador de INECO, al inaugurar la jornada junto a Claudio L. Bassetti, de la Swiss Brain Health Foundation.

El Congreso global impulsó políticas y educación pública para el cuidado del cerebro

Las cifras acompañaron la urgencia. De acuerdo a datos del World Economic Forum y el McKinsey Health Institute, los trastornos vinculados al cerebro representan cerca del 24% de la carga global de enfermedad. Extender intervenciones eficaces podría evitar hasta 267 millones de años de vida ajustados por discapacidad antes de 2050, con un impacto económico acumulado que alcanzaría los USD 6,2 billones. En Argentina, la pérdida de capital cerebral llegó a equivaler al 1,4% del PBI en 2023.

La definición de salud cerebral planteada en el evento abarcó todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, e incluyó tanto enfermedades como el Alzheimer, el accidente cerebrovascular o la epilepsia, como también condiciones de salud mental y habilidades cerebrales como la creatividad, la empatía y el aprendizaje continuo.

La agenda incluyó prevención, envejecimiento cerebral y el impacto económico mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como se mencionó en la apertura, la salud cerebral refiere al funcionamiento del cerebro en los planos cognitivo, sensorial, social, emocional, conductual y motor a lo largo de la vida.

La Second Meeting of the International Alliance on Brain Health es mucho más que un encuentro científico. Funciona como espacio de convergencia internacional y promotora de una agenda que ya se discute en foros como el G20 y el G7, e instala a la salud cerebral como un factor estratégico para el bienestar, la productividad y el desarrollo social en el siglo XXI.