Ciencia

La imaginación en la infancia anticipa una mejor salud mental, según un estudio

El trabajo siguió a más de 1.400 menores australianos durante varios años y encontró un vínculo consistente entre la creatividad lúdica y el bienestar emocional posterior

Guardar
Cinco niños pequeños juegan en el suelo de madera y una alfombra, usando un coche de cartón, bloques de madera, un tazón y una cuchara en una sala luminosa.
El juego simbólico en la infancia impulsa el desarrollo cerebral y fortalece la salud mental, según estudio de la University of Sydney (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros años de vida, jugar no es solo una forma de entretenimiento: es una herramienta fundamental para el desarrollo del cerebro. En especial, aquellas formas de juego que implican imaginación y creatividad podrían tener un impacto más profundo de lo que se creía.

Una investigación liderada por la University of Sydney encontró que el juego simbólico —aquel en el que niñas y niños inventan situaciones o asignan nuevos significados a los objetos— se asocia con una mejor salud mental en etapas posteriores de la infancia.

El trabajo, publicado en la revista Early Childhood Education Journal y dirigido por Fontini Vasilopoulos, aporta evidencia sólida sobre cómo las experiencias tempranas pueden influir en el bienestar emocional a largo plazo.

Qué es el juego simbólico y por qué es importante

El juego simbólico aparece cuando niñas y niños comienzan a usar la imaginación para representar situaciones que no están ocurriendo en ese momento. Puede tratarse de acciones simples, como usar un bloque como si fuera un teléfono o alimentar a un muñeco, o de escenas más complejas donde asumen roles, como “ser médico” o “cocinar”.

Un niño feliz sentado en el suelo de una habitación luminosa, rodeado de un castillo de cartón, un robot de latas, un dragón colgante, construcciones de Lego y muchos dibujos.
La investigación demuestra que niñas y niños que practican juego simbólico presentan menos problemas emocionales y conductuales al ingresar a la escuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de juego implica una habilidad clave: transformar la realidad. En lugar de limitarse a lo concreto, el niño o la niña crea un mundo propio, con reglas y significados nuevos. Ese proceso no solo estimula la creatividad, sino que también activa distintas áreas del cerebro vinculadas al pensamiento, la atención y la respuesta emocional.

Evidencia longitudinal sobre los beneficios para la salud mental

El análisis se basó en una muestra de más de 1.400 niñas y niños australianos. La capacidad de juego simbólico fue evaluada entre los 2 y 3 años mediante observaciones de educadores en la primera infancia.

Luego, el seguimiento continuó durante varios años. Madres y docentes aportaron información sobre la salud mental de los participantes a los 4 o 5 años y nuevamente entre los 6 y 7. Este enfoque permitió observar cómo las habilidades tempranas se relacionaban con el desarrollo posterior.

Los resultados destacan por su solidez metodológica, ya que el estudio controló múltiples variables, como el nivel socioeconómico, la salud mental materna, el entorno familiar y las habilidades lingüísticas.

Los datos mostraron una relación clara. Quienes presentaban mayores habilidades en el juego simbólico en los primeros años tenían menos probabilidades de desarrollar problemas emocionales y conductuales al comenzar la escuela.

Niño pequeño jugando con dinosaurios de peluche, creando historias y disfrutando de un momento de diversión y aprendizaje. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El juego simbólico, basado en la imaginación infantil, estimula la creatividad y activa áreas cerebrales clave para el pensamiento y la respuesta emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Vasilopoulos, las diferencias en la capacidad de juego a edades tempranas se asociaron con diferencias en los resultados de salud mental varios años después. Este vínculo se mantuvo incluso al considerar otros factores que también influyen en el desarrollo infantil.

En Australia, donde se realizó el estudio, los problemas de salud mental afectan a aproximadamente 1 de cada 7 menores. Sin embargo, muchas estrategias de prevención se centran en etapas más avanzadas, lo que deja en segundo plano el papel del juego en los primeros años.

Impacto de los hábitos modernos y el juego estructurado

El estudio también advierte sobre cambios en los hábitos actuales. El aumento del tiempo frente a pantallas y la tendencia a estructurar las actividades infantiles pueden reducir las oportunidades de juego libre.

A diferencia de otras propuestas más dirigidas, el juego simbólico no requiere instrucciones ni objetivos específicos. Se desarrolla cuando el niño o la niña tiene espacio para explorar, equivocarse y crear sin restricciones.

Limitar estas experiencias podría afectar el desarrollo de habilidades fundamentales para afrontar desafíos emocionales en el futuro.

Estrategias para estimular la creatividad y el bienestar emocional

Los investigadores destacan que no se necesitan recursos complejos para estimular este tipo de juego. Lo más importante es ofrecer tiempo y espacio para que la imaginación se despliegue.

Permitir que niñas y niños inventen historias, transformen objetos y tomen decisiones dentro del juego favorece su desarrollo. En este contexto, la intervención adulta debe ser cuidadosa: acompañar sin dirigir. Por ejemplo, si un niño dice que un bloque azul es una “manzana roja”, no es necesario corregirlo. Mantener la continuidad del juego fortalece la creatividad y el desarrollo emocional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La relación positiva entre juego simbólico temprano y bienestar emocional posterior se mantuvo incluso tras considerar otras variables de desarrollo infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adultos también pueden participar, pero desde un rol secundario, sumándose a la narrativa sin imponer reglas. Esta interacción puede enriquecer la experiencia sin limitarla.

Mecanismos neurocognitivos implicados en el juego simbólico

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que el beneficio del juego simbólico no depende exclusivamente de la regulación emocional, como se pensaba anteriormente.

Al analizar los datos, los investigadores observaron que el vínculo con la salud mental no se explicaba únicamente por la capacidad de manejar emociones. Esto sugiere que existen otros mecanismos en juego.

Una de las hipótesis es que el juego simbólico activa procesos relacionados con la llamada “cognición incorporada”, es decir, la interacción entre el cuerpo, el entorno y el pensamiento. Durante estas actividades, se ponen en funcionamiento circuitos cerebrales asociados con la atención y la ansiedad, lo que podría fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones complejas.

Aunque estos mecanismos aún requieren más investigación, el estudio amplía la comprensión sobre cómo el juego influye en el desarrollo del cerebro.

Temas Relacionados

Juego SimbólicoSalud Mental InfantilDesarrollo CognitivoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una buena condición física en la mediana edad retrasa la aparición de enfermedades crónicas

Un estudio del American College of Cardiology con más de 24.500 participantes confirmó que la aptitud cardiorrespiratoria actúa como factor protector independiente, sin importar el peso corporal ni el historial de consumo de tabaco

Una buena condición física en la mediana edad retrasa la aparición de enfermedades crónicas

Un estudio revela que la base genética del lenguaje humano ya existía antes de los Homo sapiens

Una investigación de la University of Iowa Health Care identificó regiones regulatorias del ADN presentes también en neandertales que influyen de forma decisiva en la comunicación compleja, según la revista Science Advances

Un estudio revela que la base genética del lenguaje humano ya existía antes de los Homo sapiens

Cómo el tejido sano puede revelar el riesgo de cáncer de mama antes de que aparezca

Un estudio identificó patrones moleculares asociados al peso y la densidad mamaria en mujeres sin diagnóstico. Los resultados podrían mejorar la detección temprana y redefinir las estrategias de prevención. Las claves del hallazgo

Cómo el tejido sano puede revelar el riesgo de cáncer de mama antes de que aparezca

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

Ante líderes científicos en Buenos Aires, la presidenta de la Asociación Americana de Neurología subrayó la urgencia de actuar frente al aumento sostenido de trastornos cerebrales

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

Día Mundial del ADN: los secretos de tus genes y el futuro de la medicina personalizada

La reconstrucción de historias clínicas familiares es clave para detectar factores de riesgo invisibles en chequeos habituales y facilitar así la detección y una estrategia terapéutica individual

Día Mundial del ADN: los secretos de tus genes y el futuro de la medicina personalizada
DEPORTES
El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

La rehabilitación de Casper Ruud destaca por la influencia decisiva de Rafael Nadal en su retorno al circuito

La marca que alcanzó Dibu Martínez con el Aston Villa en la derrota ante el Fulham por la Premier League

Nueva alarma en Brasil: otra de sus estrellas se perdería el Mundial 2026

Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto manejará en su exhibición en Palermo

TELESHOW
Evelyn Botto habló de la posibilidad de ser madre junto a Fede Bal: "Hacemos chistes"

Evelyn Botto habló de la posibilidad de ser madre junto a Fede Bal: "Hacemos chistes"

Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

Los gestos entre Daniela Celis y Nick Sícaro que alimentan los rumores de romance: “Quiero abrazarte un montón”

Así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero: el video con todos los detalles y las fotos familiares

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

INFOBAE AMÉRICA

La jueza ratifica captura de mujer acusada de ejercicio ilegal de la medicina en San Salvador

La jueza ratifica captura de mujer acusada de ejercicio ilegal de la medicina en San Salvador

¡El Salvador presente en Beast Games! Tres aspirantes buscan representar al país en el show de MrBeast

Murió ayudando: el disparo que terminó con la vida de Álvaro Conrado, el adolescente que llevaba agua en las protestas de Managua, Nicaragua

El canciller del régimen de Irán abandonó Islamabad sin aguardar la llegada de los enviados de Estados Unidos

Polémica cultural en Europa: la Bienal de Venecia pierde financiamiento por la readmisión de Rusia y limita sus premios