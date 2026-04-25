Ciencia

Cómo el tejido sano puede revelar el riesgo de cáncer de mama antes de que aparezca

Un estudio identificó patrones moleculares asociados al peso y la densidad mamaria en mujeres sin diagnóstico. Los resultados podrían mejorar la detección temprana y redefinir las estrategias de prevención. Las claves del hallazgo

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Imagen abstracta con intrincadas formas tubulares en tonos vibrantes de rosa y azul. Destacan puntos de luz brillante y siluetas femeninas etéreas sobre fondo oscuro.
El cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres, y un estudio de la Medical University of South Carolina identificó señales moleculares tempranas en tejido sano que podrían anticipar su desarrollo, según la revista Journal of Proteome Research (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es el tumor más frecuente a nivel mundial. De hecho, una de cada 8 mujeres desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida, lo que lo convierte en uno de los principales desafíos de salud pública.

En ese contexto, comprender cómo se origina el cáncer antes de que sea detectable se volvió una prioridad científica. Un equipo de la Medical University of South Carolina identificó señales moleculares tempranas en tejido mamario sano que podrían anticipar el riesgo de desarrollar la enfermedad.

El estudio, liderado por Peggi Angel y publicado en la revista Journal of Proteome Research, revela que características frecuentes como el peso corporal y la densidad mamaria ya generan cambios profundos en el entorno biológico del seno, incluso antes de que aparezcan signos clínicos.

Señales moleculares en tejido sano y su valor predictivo

El trabajo parte de una idea central: el cáncer no aparece de forma repentina, sino que se desarrolla en un entorno que va cambiando con el tiempo. Esos cambios pueden ocurrir incluso cuando el tejido todavía se considera sano.

Para investigarlo, las científicas analizaron muestras de tejido mamario donadas por 40 mujeres sin diagnóstico de cáncer. Estas muestras provinieron del banco de tejidos Susan G. Komen, lo que permitió incluir diversidad genética y distintas condiciones clínicas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cáncer de mama es la causa oncológica más frecuente en el mundo, con una de cada ocho mujeres en riesgo según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de técnicas avanzadas de imagen y análisis molecular, el equipo realizó el primer mapeo espacial detallado del proteoma del seno sano. Esto significa que no solo identificaron qué proteínas están presentes, sino también cómo se distribuyen dentro del tejido.

El rol del colágeno y la organización tisular en el riesgo de cáncer

Uno de los hallazgos más importantes es que el tejido que rodea a las células —conocido como microambiente— tiene un papel mucho más activo de lo que se creía. Este entorno funciona como una especie de “ecosistema” que regula cómo crecen y se comunican las células. Si ese ecosistema cambia, también lo hace el comportamiento celular.

En este contexto, la proteína más relevante es el colágeno, que actúa como una red que sostiene el tejido. Pero su función no es solo estructural: también envía señales que pueden influir en el desarrollo o la contención de tumores.

Cinco científicos con batas de laboratorio alrededor de una computadora que muestra estructuras moleculares y gráficos de investigación sobre veneno de abeja.
Un estudio de la Medical University of South Carolina realizó el primer mapeo espacial del proteoma en tejido mamario sano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio mostró que el colágeno puede tener efectos opuestos según su organización. En algunos casos, facilita que el sistema inmunológico acceda al tejido y limite la aparición de células anormales. En otros, puede formar barreras que dificultan esa acción y favorecen el crecimiento tumoral.

Esto significa que distintas zonas del mismo seno pueden tener niveles de riesgo diferentes, dependiendo de cómo esté organizada esa red de colágeno. Los mapas obtenidos revelaron una estructura dinámica y diversa, lo que ayuda a entender por qué ciertas áreas son más propensas a desarrollar alteraciones que otras.

Cómo influye el peso corporal

El índice de masa corporal apareció como uno de los factores con mayor impacto en la biología del tejido mamario.

En mujeres con mayor peso, los investigadores detectaron cambios significativos en la cantidad y el tipo de colágeno presente. Estas modificaciones no son superficiales: alteran el entorno bioquímico del seno y pueden comenzar mucho antes de que exista cualquier signo detectable de enfermedad.

Según la Medical University of South Carolina, este fenómeno se observó en mujeres con distintos perfiles genéticos, lo que sugiere que el efecto del peso corporal es amplio y consistente. En términos simples, el exceso de peso no solo impacta en la salud general, sino que también puede “preparar el terreno” en el tejido mamario para que se desarrollen cambios asociados al cáncer.

La densidad mamaria y su huella molecular

Otro de los aspectos evaluados fue la densidad mamaria, un indicador ya utilizado en la práctica clínica para estimar el riesgo. El estudio identificó 47 tipos de péptidos de colágeno cuya presencia varía según la composición del tejido, lo que sugiere que cada nivel presenta una firma molecular propia.

Micrografía realista de una célula tumoral grande y roja con núcleo azul y puntos verdes, rodeada por pequeñas células rosadas inmunitarias y glóbulos rojos, sobre una superficie oscura.
Los cambios en el índice de masa corporal afectan el entorno molecular del seno y pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

La densidad elevada no solo está asociada a un mayor riesgo de cáncer, sino que también dificulta su detección en mamografías. Las diferencias moleculares observadas ayudan a explicar por qué ocurre esto y podrían contribuir al desarrollo de métodos diagnósticos más precisos.

Hacia una prevención más personalizada

Los resultados abren la posibilidad de avanzar hacia estrategias de prevención adaptadas a cada persona. En lugar de basarse únicamente en estudios por imagen, el futuro podría incluir el análisis del perfil molecular del tejido mamario. Esto permitiría identificar a personas con mayor riesgo antes de que aparezcan signos clínicos y diseñar controles más específicos.

La investigadora Peggi Angel destacó que comprender cómo es el tejido normal es un paso fundamental para prevenir el cáncer antes de que se desarrolle.

Aunque los hallazgos son prometedores, los especialistas advierten que aún se trata de resultados iniciales. Será necesario realizar estudios de seguimiento más amplios para confirmar si estas señales moleculares permiten predecir con precisión la aparición de la enfermedad.

Sin embargo, el trabajo ya aporta una nueva perspectiva: el riesgo de cáncer no depende solo de factores visibles, sino también de cambios internos que ocurren de manera progresiva.

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