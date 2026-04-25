El superenvejecimiento redefine las expectativas sobre la vejez

Expertos señalan que la genética influye, pero el entorno, la educación continua y el manejo del estrés son clave para mantener capacidades mentales (REUTERS/Gaby Oraa)

El concepto de superenvejecimiento ha irrumpido en la discusión científica sobre longevidad y calidad de vida, desafiando las ideas tradicionales sobre el deterioro cognitivo en la vejez. El término se refiere a adultos mayores —usualmente mayores de 80 años— que conservan una memoria y capacidades cognitivas comparables a las de personas décadas más jóvenes. Según la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), en Australia, este fenómeno se estudia como clave para entender no solo cómo vivir más años, sino cómo hacerlo con plenitud mental y física.

Los “superenvejecientes”, identificados en estudios internacionales, muestran patrones cerebrales diferenciados: presentan menos atrofia en regiones relacionadas con la memoria y mantienen una vida social y física activa. Investigaciones lideradas por la Northwestern University en Estados Unidos indican que, si bien la genética cumple un rol, los factores ambientales y los hábitos de vida —como el ejercicio regular, la alimentación balanceada y la estimulación cognitiva— son determinantes para alcanzar este perfil.

¿Qué distingue a los superenvejecientes de otros adultos mayores?

La investigación en superenvejecimiento destaca la importancia del ejercicio físico, la alimentación balanceada y la estimulación cognitiva regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los superenvejecientes se caracterizan por su capacidad para realizar pruebas de memoria episódica y otras funciones cognitivas al mismo nivel que adultos de entre 50 y 65 años. Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience en 2023, que analizó a más de 300 adultos mayores, encontró que quienes mantenían redes sociales activas y ejercitaban el cerebro regularmente presentaban menos pérdida de tejido cerebral en el córtex anterior cingulado, una región clave para la memoria y la atención.

Además, la Universidad de Nueva Gales del Sur resalta que estos individuos muestran tasas más bajas de enfermedades neurodegenerativas y una mayor independencia funcional.

La doctora Emily Rogalski, investigadora de la Northwestern University, señala que la educación continua, el manejo del estrés y el contacto social frecuente son elementos comunes entre los superenvejecientes. En este sentido, la intervención temprana y sostenida en la vida adulta puede favorecer el desarrollo de estos perfiles.

Los expertos advierten que el superenvejecimiento no es el resultado de un solo factor, sino de una combinación de genética, estilo de vida y entorno.

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en el estudio del superenvejecimiento?

El interés internacional por el superenvejecimiento radica en que podría ofrecer pistas para prevenir o retrasar el avance de enfermedades como el Alzheimer. Según la American Psychological Association, el estudio de estos perfiles excepcionales podría ayudar a diseñar estrategias de salud pública más eficaces y personalizadas.

Sin embargo, los investigadores advierten que aún existen limitaciones metodológicas, ya que la mayoría de los estudios se basa en muestras reducidas y en poblaciones específicas.

Las universidades UNSW y Northwestern coinciden en que se requieren investigaciones longitudinales y multicéntricas para definir con mayor precisión los factores protectores. Además, la doctora Rogalski subraya la necesidad de campañas de concientización que promuevan la actividad física, la socialización y el aprendizaje permanente entre los adultos mayores.