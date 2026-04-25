Ciencia

El superenvejecimiento redefine las expectativas sobre la vejez

Un grupo de personas mayores está rompiendo esquemas al mantener una memoria envidiable y habilidades cognitivas casi intactas, mostrando que la edad no siempre limita las ganas de aprender y disfrutar la vida

Guardar
Expertos señalan que la genética influye, pero el entorno, la educación continua y el manejo del estrés son clave para mantener capacidades mentales (REUTERS/Gaby Oraa)
Expertos señalan que la genética influye, pero el entorno, la educación continua y el manejo del estrés son clave para mantener capacidades mentales (REUTERS/Gaby Oraa)

El concepto de superenvejecimiento ha irrumpido en la discusión científica sobre longevidad y calidad de vida, desafiando las ideas tradicionales sobre el deterioro cognitivo en la vejez. El término se refiere a adultos mayores —usualmente mayores de 80 años— que conservan una memoria y capacidades cognitivas comparables a las de personas décadas más jóvenes. Según la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), en Australia, este fenómeno se estudia como clave para entender no solo cómo vivir más años, sino cómo hacerlo con plenitud mental y física.

Los “superenvejecientes”, identificados en estudios internacionales, muestran patrones cerebrales diferenciados: presentan menos atrofia en regiones relacionadas con la memoria y mantienen una vida social y física activa. Investigaciones lideradas por la Northwestern University en Estados Unidos indican que, si bien la genética cumple un rol, los factores ambientales y los hábitos de vida —como el ejercicio regular, la alimentación balanceada y la estimulación cognitiva— son determinantes para alcanzar este perfil.

¿Qué distingue a los superenvejecientes de otros adultos mayores?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación en superenvejecimiento destaca la importancia del ejercicio físico, la alimentación balanceada y la estimulación cognitiva regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los superenvejecientes se caracterizan por su capacidad para realizar pruebas de memoria episódica y otras funciones cognitivas al mismo nivel que adultos de entre 50 y 65 años. Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience en 2023, que analizó a más de 300 adultos mayores, encontró que quienes mantenían redes sociales activas y ejercitaban el cerebro regularmente presentaban menos pérdida de tejido cerebral en el córtex anterior cingulado, una región clave para la memoria y la atención.

Además, la Universidad de Nueva Gales del Sur resalta que estos individuos muestran tasas más bajas de enfermedades neurodegenerativas y una mayor independencia funcional.

La doctora Emily Rogalski, investigadora de la Northwestern University, señala que la educación continua, el manejo del estrés y el contacto social frecuente son elementos comunes entre los superenvejecientes. En este sentido, la intervención temprana y sostenida en la vida adulta puede favorecer el desarrollo de estos perfiles.

Los expertos advierten que el superenvejecimiento no es el resultado de un solo factor, sino de una combinación de genética, estilo de vida y entorno.

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en el estudio del superenvejecimiento?

El interés internacional por el superenvejecimiento radica en que podría ofrecer pistas para prevenir o retrasar el avance de enfermedades como el Alzheimer. Según la American Psychological Association, el estudio de estos perfiles excepcionales podría ayudar a diseñar estrategias de salud pública más eficaces y personalizadas.

Sin embargo, los investigadores advierten que aún existen limitaciones metodológicas, ya que la mayoría de los estudios se basa en muestras reducidas y en poblaciones específicas.

Las universidades UNSW y Northwestern coinciden en que se requieren investigaciones longitudinales y multicéntricas para definir con mayor precisión los factores protectores. Además, la doctora Rogalski subraya la necesidad de campañas de concientización que promuevan la actividad física, la socialización y el aprendizaje permanente entre los adultos mayores.

Temas Relacionados

SuperenvejecimientoNorthwestern UniversityEnfermedades NeurodegenerativasLongevidadNewsroom BUE

Últimas Noticias

La imaginación en la infancia anticipa una mejor salud mental, según un estudio

El trabajo siguió a más de 1.400 menores australianos durante varios años y encontró un vínculo consistente entre la creatividad lúdica y el bienestar emocional posterior

La imaginación en la infancia anticipa una mejor salud mental, según un estudio

Una buena condición física en la mediana edad retrasa la aparición de enfermedades crónicas

Un estudio del American College of Cardiology con más de 24.500 participantes confirmó que la aptitud cardiorrespiratoria actúa como factor protector independiente, sin importar el peso corporal ni el historial de consumo de tabaco

Una buena condición física en la mediana edad retrasa la aparición de enfermedades crónicas

Un estudio revela que la base genética del lenguaje humano ya existía antes de los Homo sapiens

Una investigación de la University of Iowa Health Care identificó regiones regulatorias del ADN presentes también en neandertales que influyen de forma decisiva en la comunicación compleja, según la revista Science Advances

Un estudio revela que la base genética del lenguaje humano ya existía antes de los Homo sapiens

Cómo el tejido sano puede revelar el riesgo de cáncer de mama antes de que aparezca

Un estudio identificó patrones moleculares asociados al peso y la densidad mamaria en mujeres sin diagnóstico. Los resultados podrían mejorar la detección temprana y redefinir las estrategias de prevención. Las claves del hallazgo

Cómo el tejido sano puede revelar el riesgo de cáncer de mama antes de que aparezca

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

Ante líderes científicos en Buenos Aires, la presidenta de la Asociación Americana de Neurología subrayó la urgencia de actuar frente al aumento sostenido de trastornos cerebrales

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”
DEPORTES
River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

El arquero estaba lesionado en el piso y el rival pateó igual: el polémico gol del Crystal Palace contra el Liverpool

“La mayor locura de la historia”: la épica definición en el ascenso inglés con un gol agónico y dos invasiones de cancha

La escudería Alpine editó un video en el que Franco Colapinto nombraba a las Islas Malvinas

El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

TELESHOW
Nicki Nicole llevó a su perro Goku a una producción de fotos: “Me enseñó a ser madre”

Nicki Nicole llevó a su perro Goku a una producción de fotos: “Me enseñó a ser madre”

El comunicado de la familia de Juani Car contra Brian Sarmiento y Danielik: “Este tipo de actitudes homofóbicas no pertenecen al juego”

Alejandra Maglietti contó el exorcismo que le hizo su abuela: "Había entrado el maligno a nuestra familia"

Calu Rivero se sumó al movimiento “animal flow” junto a sus hijos: “Criar también es esto”

Evelyn Botto habló de la posibilidad de ser madre junto a Fede Bal: "Hacemos chistes"

INFOBAE AMÉRICA

La costarricense Priscila Chinchilla despierta como “colchonera”: doblete de oro y MVP con el Atlético de Madrid

La costarricense Priscila Chinchilla despierta como “colchonera”: doblete de oro y MVP con el Atlético de Madrid

Requisa en penal de Guatemala: Incautan routers, paneles solares y más de 100 dosis de droga

El Vaticano nombra a Giancarlo Dellagiovanna como nuevo nuncio apostólico en El Salvador

Tormentas severas de alto riesgo amenazan a 55 millones de personas en EEUU con tornados intensos y granizo gigante

Retiran 50.000 mancuernas ajustables para hacer ejercicio por riesgo de fracturas y lesiones