El impacto de la inflación: las subas en Educación y de precios regulados ampliaron la brecha entre las regiones del país

La mayor diferencia en la variación de precios regional en marzo respecto al promedio nacional se observó en el rubro Educación (Foto: NA)

El informe de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondiente a marzo de 2026 mostró contrastes marcados entre las seis principales regiones del país. Este fenómeno evidencia cómo la estructura económica y social determina ritmos de aumento de precios divergentes: mientras el Noreste alcanzó un incremento mensual de 4,1% y el Noroeste de 4%, la Patagonia registró 2,5%. Estos resultados, en combinación con comportamientos dispares en sectores regulados y estacionales, reflejan la dinámica de una economía a distintas velocidades, lo que complica la gestión de precios en el corto plazo.

Según el Indec, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor aumentó 3,4% en marzo respecto de febrero. Esta cifra surge de ponderar las variaciones regionales y distingue entre tres categorías: regulados, bienes y servicios estacionales, y la llamada “Núcleo”. Al analizar el comportamiento de cada rubro y región, las disparidades se profundizan.

La mayor diferencia respecto al promedio nacional se observó en el rubro Educación, con una variación de 12,1% en marzo. Según el informe del Indec, el Noreste acumuló un incremento de 10,6 puntos porcentuales (pp) por encima del promedio nacional, mientras que el Noroeste lo superó en 6 pp. Esta disparidad se produce a pesar de que estas zonas presentan los mayores índices de pobreza y menores ingresos per cápita del país.

Un dato adicional, aportado por fuentes locales, indica que el ausentismo escolar en 2025 fue más alto que el promedio nacional: los estudiantes perdieron entre 32 y 35 días de clases en el año, lo que equivale a casi 18% del calendario oficial. Este fenómeno llevó a los sectores de mayor ingreso a buscar alternativas en establecimientos privados, lo que presiona el valor de las matrículas y cuotas debido al exceso de demanda frente a una oferta limitada.

La disparidad en la suba de la Educación en el norte se produce a pesar de que esas zonas presentan los mayores índices de pobreza y menores ingresos per cápita del país

En contraste, la suba en Educación fue menor en Cuyo y en la Patagonia, donde se ubicó en 2,9 y 2,1 puntos porcentuales por debajo del nivel nacional, respectivamente.

Disparidades por rubro y región

De la estadística del Indec se desprende que la dispersión regional de precios para marzo de 2026 resultó especialmente marcada en rubros regulados y estacionales.

Por ejemplo, entre los precios regulados -que incluyen electricidad, agua, educación formal, transporte público, combustibles y otros servicios con regulación estatal- el aumento promedio fue de 5,1%, con las provincias del Noreste ubicándose 2,3 puntos porcentuales por encima del agregado nacional y las del Noroeste, 0,9 pp. Por el contrario, Cuyo estuvo 0,9 pp y Patagonia 1,2 pp por debajo.

La dispersión regional de precios para marzo de 2026 resultó especialmente marcada en rubros regulados y estacionales

En el caso de los bienes y servicios estacionales, que subieron 1% en promedio, los aumentos fueron mayores en el Noroeste (0,9 pp), Noreste (0,5 pp) y Gran Buenos Aires (0,2 pp); y menores en Patagonia (0,5 pp), Pampeana (0,3 pp) y Cuyo (0,1 pp).

Al desglosar el índice general en el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que promedió una suba de 3,7%, la mayor alza se registró en la región Noreste, con 6 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, seguida del Noroeste con 0,4 pp. Patagonia estuvo 1,6 pp por debajo, mientras que en Pampeana y Cuya la variación fue inferior en 0,5 pp.

En bienes y servicios estacionales -frutas, verduras, ropa exterior, turismo y alojamiento- las variaciones superaron el promedio nacionalo de 1% en el Noreste (0,5 pp) y en el Noroeste (0,9 pp). En la región Pampeana fueron 0,3 pp menores y en Patagonia, 0,5 pp por debajo.

La categoría “Núcleo”, que abarca todos los precios que no son regulados ni estacionales, también mostró diferencias: la tasa nacional fue de 3,2% para marzo. El Noreste la superó en 0,3 pp y el Noroeste en 0,5 pp, mientras que fue menor en Patagonia (0,9 pp) y en Gran Buenos Aires (0,2 pp).

Comportamiento sectorial y acumulado anual

Al examinar los 12 grandes subrubros relevados por el Indec en marzo, la inflación en Transporte, que en promedio avanzó 4,1% -atenuada por la disminución del precio de autos de alta gama tras la supresión del Impuesto Interno-, fue superior en 1 pp en el Noroeste y menor en 1,6 pp en el Noreste y en 1 punto en la Patagonia. Estas diferencias se explican por las condiciones logísticas y las distancias de las provincias más alejadas de los grandes polos productivos, lo que incide en el precio final de bienes y servicios.

En Recreación y Cultura, las actividades habilitadas por el feriado extendido del 24 de marzo generaron incrementos adicionales: la región Noroeste experimentó 1,2 pp por encima de la media nacional y la zona Pampeana, 0,8 pp adicionales. Noreste y Patagonia estuvieron por debajo del promedio nacional, 2,4 pp y 1,7 pp, respectivamente.

El Indec también reportó que el rubro Restaurantes y hoteles en el Noreste superó la tasa nacional en 1,5 pp, mientras que en la Patagonia se redujo en igual margen respecto al promedio.

El relevamiento del organismo oficial de estadística se nutre de datos de las capitales provinciales, numerosas ciudades intermedias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires.

Brecha acumulada en un año

En la comparación de los índices generales de precios de marzo de 2026 respecto del mismo mes del año previo, se observan diferencias que reflejan un cambio de precios relativos por rubro y región, explicados por los efectos de las desregulaciones y la eliminación de impuestos.