Sobrevivir a un ACV podría generar un envejecimiento cerebral de más de 2 años

Sobrevivir a un ictus severo acelera el envejecimiento cerebral y afecta la memoria y el razonamiento, según un nuevo estudio científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobrevivir a un accidente cerebrovascular (ACV) —también conocido como ictus— no siempre marca el final del problema. Cada vez hay más evidencia de que sus efectos pueden extenderse durante años, incluso cuando la recuperación física parece favorable. Un nuevo estudio aporta un dato clave: cuanto más grave es el episodio, mayor es el impacto en el funcionamiento mental.

La investigación, liderada por la University of Michigan, revela que un ictus severo puede acelerar el envejecimiento del cerebro hasta 2,6 años. Este “envejecimiento” no es simbólico, se traduce en un deterioro más rápido de la memoria, la atención y la capacidad de razonamiento. El estudio fue publicado en la revista JAMA Network Open.

Cómo la severidad del ACV acelera el deterioro mental

El estudio analizó a más de 42.000 adultos mayores de 45 años en Estados Unidos, todos sin antecedentes previos de accidente cerebrovascular ni demencia al inicio. A lo largo de un seguimiento que se extendió durante décadas, cerca de 1.500 participantes sufrieron su primer ictus.

Los resultados mostraron un patrón claro. Las personas que atravesaron estos eventos experimentaron un deterioro mental más acelerado que quienes no los padecieron. Además, la magnitud de ese deterioro dependía directamente de la severidad del episodio.

Investigadores analizaron a más de 42.000 adultos mayores y confirmaron que la severidad del ictus determina el grado del deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos leves, el riesgo de desarrollar demencia aumentó de manera significativa; en los cuadros de intensidad moderada ese riesgo se volvió mucho mayor, y en los episodios más graves llegó a multiplicarse varias veces.

Esta progresión permitió establecer una relación directa entre el daño cerebral inicial y las consecuencias cognitivas a largo plazo, lo que refuerza la importancia de evaluar con precisión cada caso desde el primer momento.

Comparación entre el daño post-ictus y el envejecimiento natural

Para dimensionar el impacto, los investigadores compararon el deterioro mental observado con el envejecimiento natural del cerebro. En condiciones normales, el paso del tiempo implica una pérdida gradual de ciertas funciones cognitivas, aunque de forma lenta.

Sin embargo, en quienes sufrieron un ictus, ese proceso se acelera de manera notable. El estudio indica que un episodio leve a moderado equivale a un envejecimiento cerebral de aproximadamente 1,8 años adicionales. Cuando el evento es más severo, esa cifra asciende hasta 2,6 años.

Incluso los ictus leves aumentan de manera significativa el riesgo de desarrollar demencia y afectan la capacidad mental a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que una persona puede presentar un funcionamiento mental comparable al de alguien mayor, aun cuando su edad cronológica no haya cambiado. La diferencia no es solo estadística: se traduce en dificultades concretas para recordar información, concentrarse o tomar decisiones.

Qué ocurre en el cerebro tras el evento

El vínculo entre el ictus y el deterioro cognitivo tiene una base biológica clara. Un ACV se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una zona del cerebro, lo que provoca daño en las neuronas.

Ese daño afecta estructuras clave para funciones esenciales, como la memoria y el razonamiento. Además, reduce lo que los especialistas denominan “reserva cognitiva”.

Este concepto hace referencia a la capacidad del cerebro para adaptarse y compensar lesiones. Cuando esa reserva disminuye, el sistema se vuelve más vulnerable y pierde flexibilidad para responder a nuevas exigencias.

A esta situación se suman otros procesos que pueden potenciar el deterioro, como las alteraciones en los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, la inflamación persistente o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En conjunto, estos factores aumentan la probabilidad de que aparezca demencia con el paso del tiempo.

La comparación con el envejecimiento natural revela que un ictus leve equivale a 1,8 años extra de deterioro cerebral, y uno grave hasta 2,6 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también evaluó distintas áreas del funcionamiento mental. Los resultados mostraron que quienes sobrevivieron a un ictus presentaron un deterioro más rápido en la cognición global, la memoria y la llamada función ejecutiva, que incluye habilidades como planificar, organizar o resolver problemas.

En los casos más graves, el descenso fue especialmente marcado y sostenido a lo largo de los años. A diferencia del envejecimiento habitual, donde los cambios suelen ser graduales, en estos pacientes el deterioro avanza con mayor rapidez y puede afectar la autonomía en la vida cotidiana.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el deterioro cognitivo no se restringe a los episodios más graves. Incluso los ictus leves pueden dejar secuelas en el funcionamiento mental.

Estrategias para evitar el ictus y monitorear las secuelas cognitivas

A partir de estos resultados, los especialistas subrayan que la prevención es fundamental. Evitar el primer ictus y reducir la probabilidad de nuevos episodios puede marcar una diferencia decisiva en la salud mental a largo plazo.

La prevención del ictus y el monitoreo de las secuelas cognitivas mediante controles periódicos es clave para conservar la calidad de vida y reducir riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de factores como la presión arterial, los niveles de glucosa y el colesterol resulta esencial, al igual que el tratamiento adecuado de trastornos cardíacos que aumentan el riesgo de eventos cerebrovasculares.

Además, los investigadores destacan la importancia de realizar evaluaciones periódicas del estado cognitivo en quienes ya han sufrido un ictus. Detectar cambios a tiempo permite intervenir de manera más eficaz y preservar la calidad de vida.