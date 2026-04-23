Huevos de gallina, la nueva frontera para fabricar medicamentos

La edición genética en gallinas permite que los genes modificados permanezcan activos generación tras generación, un hallazgo que revoluciona la producción de medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición genética en pollos ha avanzado en Estados Unidos con el desarrollo de una técnica que permite mantener activo un gen modificado durante múltiples divisiones celulares, lo que podría habilitar la producción estable de proteínas de uso médico en huevos destinados a tratamientos clínicos, según informó el portal especializado en ciencia Phys.org.

El avance, logrado por investigadores de la Universidad de Missouri, abre posibilidades tanto para la medicina como para la industria avícola, al superar el obstáculo histórico de la silenciación epigenética que impedía que los genes introducidos en el ADN aviar permanecieran activos a lo largo del tiempo.

Hasta ahora, los intentos de insertar genes útiles en el material genético de las gallinas presentaban un desafío recurrente: con el tiempo, esos genes solían apagarse o perder eficacia, lo que imposibilitaba consolidar líneas reproductivas de aves capaces de transmitir de forma estable las nuevas propiedades a su descendencia.

El estudio, publicado en la revista científica revisada por pares Poultry Science, aporta un dato experimental distintivo: los científicos emplearon la herramienta de edición genética CRISPR/Cas9 para insertar un gen marcador —que emite fluorescencia verde— justo en un gen de mantenimiento celular ampliamente estudiado, el GAPDH, responsable básico en el metabolismo de la glucosa y vital para la supervivencia de cualquier célula.

Cómo funciona la edición genética estable en pollos

El equipo liderado por Kiho Lee, profesor en la facultad de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales de la universidad, se propuso determinar si la integración de un nuevo gen en una región del genoma constantemente activa por requerimientos metabólicos permitiría que el gen externo permaneciera activo durante sucesivas divisiones celulares. Tras varios meses y numerosas generaciones celulares, la respuesta fue afirmativa: las células conservaban la fluorescencia verde.

El profesor precisó que esta enzima GAPDH es necesaria para la descomposición del azúcar y la generación de energía, por lo que toda célula la necesita para vivir. Según el investigador: “Nuestra hipótesis era que, dado que la enzima está activa todo el tiempo, el segmento genético que introducimos en esa localización debía mantenerse activo igualmente”.

Esta infografía detalla cómo la técnica CRISPR/Cas9 permite una edición genética estable en células de pollo, abriendo camino a la producción de medicamentos y una mayor resistencia a enfermedades aviares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este hallazgo, el equipo comienza a delinear una plataforma para el desarrollo de aves genéticamente modificadas que produzcan proteínas útiles en la industria farmacéutica y clínica.

Aplicaciones médicas y agrícolas

La Universidad de Missouri es una de las pocas instituciones estadounidenses equipada para manipular células de pollo altamente especializadas, cuya viabilidad en laboratorio representa un reto de alta complejidad, según el portal especializado. Esta capacidad, ya avanzada en la investigación sobre cerdos genéticamente modificados, se extiende ahora al campo avícola gracias al trabajo realizado.

El éxito de mantener activo un gen externo en células de pollo y evitar el fenómeno de silenciación que limitaba la ingeniería genética aviar constituye una prueba de concepto. En colaboración con socios de la industria y otros grupos académicos, los expertos evaluarán ahora cuáles modificaciones podrían resultar más útiles tanto para el ámbito médico como agrícola.

La investigación del equipo demuestra que fue posible insertar un gen en un lugar específico del ADN de las gallinas y garantizar que permanezca funcional durante muchas generaciones celulares. Este avance representa una oportunidad para diseñar aves cuyos huevos contengan proteínas empleadas en terapias humanas, basadas en el modelo de los anticuerpos extraídos de huevos, para combatir virus como la gripe, y podría también abrir la puerta a pollos resistentes a enfermedades como la influenza aviar, al mantener en el genoma modificaciones orientadas a cortar la transmisión del virus.

Este desarrollo abre la puerta a la fabricación estable de proteínas terapéuticas a partir de huevos de gallina, para aplicaciones clínicas y farmacéuticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecciones y próximos pasos

“Si se pudiera insertar un segmento genético capaz de mitigar la transmisión de la influenza aviar, querríamos que dicho segmento se mantuviera activo y se transmitiera de generación en generación”, describió Lee, al explicar que el objetivo de largo plazo es fundamental para la seguridad sanitaria y la economía rural.

Además, subrayó el compromiso de la universidad como institución pública dedicada a investigación aplicada y explicó: “Mi meta es ayudar a los productores a través de investigación básica que, al final, beneficie a comunidades y mejore vidas. Al compartir nuestra experiencia y crear una vía de soluciones que puedan emplearse en diversos contextos, esperamos generar un impacto real en Missouri y más allá”.

Con la infraestructura y el conocimiento técnico necesarios para trabajar con células aviares difíciles de cultivar, la Universidad de Missouri consolida su liderazgo científico en la mejora genética de especies animales para aplicaciones médicas y agrícolas. Mientras la terapia con proteínas derivadas de huevos de pollo ya se emplea para obtener anticuerpos frente a virus, la posibilidad de ampliar los tipos de proteínas producidas y garantizar su estabilidad genética puede transformar tanto la producción de medicamentos como la respuesta a pandemias de origen animal.