Ciencia

Huevos de gallina, la nueva frontera para fabricar medicamentos

Una técnica desarrollada en Estados Unidos posibilita que los compuestos terapéuticos se mantengan activos en cada generación de aves, abriendo caminos inéditos para la industria farmacéutica y la salud

Guardar
Ilustración de un huevo roto lleno de píldoras, cápsulas y frascos de medicamentos. Cadenas de ADN y moléculas verdes flotan alrededor sobre un fondo blanco.
La edición genética en gallinas permite que los genes modificados permanezcan activos generación tras generación, un hallazgo que revoluciona la producción de medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición genética en pollos ha avanzado en Estados Unidos con el desarrollo de una técnica que permite mantener activo un gen modificado durante múltiples divisiones celulares, lo que podría habilitar la producción estable de proteínas de uso médico en huevos destinados a tratamientos clínicos, según informó el portal especializado en ciencia Phys.org.

El avance, logrado por investigadores de la Universidad de Missouri, abre posibilidades tanto para la medicina como para la industria avícola, al superar el obstáculo histórico de la silenciación epigenética que impedía que los genes introducidos en el ADN aviar permanecieran activos a lo largo del tiempo.

Hasta ahora, los intentos de insertar genes útiles en el material genético de las gallinas presentaban un desafío recurrente: con el tiempo, esos genes solían apagarse o perder eficacia, lo que imposibilitaba consolidar líneas reproductivas de aves capaces de transmitir de forma estable las nuevas propiedades a su descendencia.

El estudio, publicado en la revista científica revisada por pares Poultry Science, aporta un dato experimental distintivo: los científicos emplearon la herramienta de edición genética CRISPR/Cas9 para insertar un gen marcador —que emite fluorescencia verde— justo en un gen de mantenimiento celular ampliamente estudiado, el GAPDH, responsable básico en el metabolismo de la glucosa y vital para la supervivencia de cualquier célula.

Cómo funciona la edición genética estable en pollos

El equipo liderado por Kiho Lee, profesor en la facultad de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales de la universidad, se propuso determinar si la integración de un nuevo gen en una región del genoma constantemente activa por requerimientos metabólicos permitiría que el gen externo permaneciera activo durante sucesivas divisiones celulares. Tras varios meses y numerosas generaciones celulares, la respuesta fue afirmativa: las células conservaban la fluorescencia verde.

El profesor precisó que esta enzima GAPDH es necesaria para la descomposición del azúcar y la generación de energía, por lo que toda célula la necesita para vivir. Según el investigador: “Nuestra hipótesis era que, dado que la enzima está activa todo el tiempo, el segmento genético que introducimos en esa localización debía mantenerse activo igualmente”.

Infografía horizontal que muestra un pollo estilizado con cadenas de ADN, diagramas de células, genes y procesos moleculares, ilustrando la edición genética estable en aves.
Esta infografía detalla cómo la técnica CRISPR/Cas9 permite una edición genética estable en células de pollo, abriendo camino a la producción de medicamentos y una mayor resistencia a enfermedades aviares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este hallazgo, el equipo comienza a delinear una plataforma para el desarrollo de aves genéticamente modificadas que produzcan proteínas útiles en la industria farmacéutica y clínica.

Aplicaciones médicas y agrícolas

La Universidad de Missouri es una de las pocas instituciones estadounidenses equipada para manipular células de pollo altamente especializadas, cuya viabilidad en laboratorio representa un reto de alta complejidad, según el portal especializado. Esta capacidad, ya avanzada en la investigación sobre cerdos genéticamente modificados, se extiende ahora al campo avícola gracias al trabajo realizado.

El éxito de mantener activo un gen externo en células de pollo y evitar el fenómeno de silenciación que limitaba la ingeniería genética aviar constituye una prueba de concepto. En colaboración con socios de la industria y otros grupos académicos, los expertos evaluarán ahora cuáles modificaciones podrían resultar más útiles tanto para el ámbito médico como agrícola.

La investigación del equipo demuestra que fue posible insertar un gen en un lugar específico del ADN de las gallinas y garantizar que permanezca funcional durante muchas generaciones celulares. Este avance representa una oportunidad para diseñar aves cuyos huevos contengan proteínas empleadas en terapias humanas, basadas en el modelo de los anticuerpos extraídos de huevos, para combatir virus como la gripe, y podría también abrir la puerta a pollos resistentes a enfermedades como la influenza aviar, al mantener en el genoma modificaciones orientadas a cortar la transmisión del virus.

Medicamentos, carrito de compras, productos farmacéuticos, remedios, salud, frascos, cajas de pastillas, atención médica, bienestar, productos de farmacia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este desarrollo abre la puerta a la fabricación estable de proteínas terapéuticas a partir de huevos de gallina, para aplicaciones clínicas y farmacéuticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecciones y próximos pasos

Si se pudiera insertar un segmento genético capaz de mitigar la transmisión de la influenza aviar, querríamos que dicho segmento se mantuviera activo y se transmitiera de generación en generación”, describió Lee, al explicar que el objetivo de largo plazo es fundamental para la seguridad sanitaria y la economía rural.

Además, subrayó el compromiso de la universidad como institución pública dedicada a investigación aplicada y explicó: “Mi meta es ayudar a los productores a través de investigación básica que, al final, beneficie a comunidades y mejore vidas. Al compartir nuestra experiencia y crear una vía de soluciones que puedan emplearse en diversos contextos, esperamos generar un impacto real en Missouri y más allá”.

Con la infraestructura y el conocimiento técnico necesarios para trabajar con células aviares difíciles de cultivar, la Universidad de Missouri consolida su liderazgo científico en la mejora genética de especies animales para aplicaciones médicas y agrícolas. Mientras la terapia con proteínas derivadas de huevos de pollo ya se emplea para obtener anticuerpos frente a virus, la posibilidad de ampliar los tipos de proteínas producidas y garantizar su estabilidad genética puede transformar tanto la producción de medicamentos como la respuesta a pandemias de origen animal.

Temas Relacionados

Industria AvícolaEdición Genética AnimalProteínas TerapéuticasUniversidad de MissouriNewsroom BUE

Últimas Noticias

Aumentan las muertes por cáncer colorrectal entre los jóvenes y alertan por el crecimiento acelerado en menores de 50

La mortalidad por esta enfermedad se disparó en personas de 20 a 44 años, según un reciente estudio y cifras de la Sociedad Americana del Cáncer. Los especialistas apuntan a los cambios ambientales y de estilo de vida como los principales factores

Aumentan las muertes por cáncer colorrectal entre los jóvenes y alertan por el crecimiento acelerado en menores de 50

Niños que comen casi siempre lo mismo: cuándo es señal de alerta para consultar al médico

Especialistas advierten que cuando la variedad alimentaria es limitada durante períodos prolongados, aumenta el riesgo de carencias de nutrientes esenciales, incluso en menores con peso considerado saludable

Niños que comen casi siempre lo mismo: cuándo es señal de alerta para consultar al médico

Cómo las redes neuronales determinan las decisiones entre el impulso y el autocontrol

En el podcast The Diary Of a CEO, el neurocientífico David Eagleman analizó cómo la competencia entre circuitos cerebrales, la capacidad de adaptación a lo largo de la vida y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial moldean la conducta, influyen en el aprendizaje y plantean nuevos desafíos para la salud cognitiva

Cómo las redes neuronales determinan las decisiones entre el impulso y el autocontrol

La poderosa ventaja cognitiva que desarrollan los adolescentes que leen, según investigaciones científicas

Especialistas en neurociencia y psicología cognitiva destacan que impulsa el desarrollo cerebral, mejora la capacidad de atención y memoria. En el Día Mundial del Libro, cómo la lectura mejorar el bienestar físico y mental

La poderosa ventaja cognitiva que desarrollan los adolescentes que leen, según investigaciones científicas

Un test de sangre podría revolucionar la detección temprana del Alzheimer

La nueva tecnología elimina procedimientos invasivos y facilita el acceso a estudios masivos, abriendo nuevas oportunidades para la investigación y el seguimiento de esta enfermedad neurodegenerativa

Un test de sangre podría revolucionar la detección temprana del Alzheimer
DEPORTES
Grave denuncia en Rosario Central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores: el comunicado del club

Grave denuncia en Rosario Central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores: el comunicado del club

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El cambio que decidió la F1 para el GP de Miami por las modificaciones al reglamento: el beneficio que tendrá Franco Colapinto

River Plate avanza por un campeón del mundo con Argentina: cuáles son los puestos a reforzar para Coudet

Mariano Navone debutó con un contundente triunfo y Sebastián Báez se despidió del Madrid Open

TELESHOW
El parte médico sobre la salud de Charly García tras la cirugía programada de riñón

El parte médico sobre la salud de Charly García tras la cirugía programada de riñón

Llega el documental de Yiya Murano: ¿mito o realidad lo de las masitas envenenadas?

El cumpleaños más especial de Juli Puente desde Los Ángeles: seis meses de embarazo y festejo en pareja

Cristian “Ogro” Fabbiani compartió la emoción por los 18 años de su hija Uma: “Sos mi primer amor”

Francisco Tinelli habló de su padre Marcelo en medio de rumores de romance con Rossana Almeyda: “Lo veo muy bien”

INFOBAE AMÉRICA

Padres enfrentan cargos tras caída de su hijo de 5 años desde una silla de esquí a seis metros de altura mientras viajaba solo

Padres enfrentan cargos tras caída de su hijo de 5 años desde una silla de esquí a seis metros de altura mientras viajaba solo

La expansión petrolera en el Caribe intensifica el debate ambiental y energético

Fiscalía General de la República desarticula red de fraude informático en El Salvador

Costa Rica: El OIJ despliega operativo por homicidio de exdirector de “Starticket”

Honduras: Tres muertes infantiles bajo investigación tras vacunación, autoridades revisan lotes y procedimientos