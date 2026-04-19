Ciencia

El cerebro genera patrones luminosos espontáneos en ausencia de estímulos visuales

Las señales eléctricas que se producen en la corteza visual explican la percepción de imágenes difusas, líneas o destellos al estar en la oscuridad, un proceso que es considerado una manifestación fisiológica normal

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Perfil de persona adulta con ojos cerrados e imagen de cerebro transparente sobre su cabeza mostrando rutas neuronales iluminadas y proyecciones de imágenes mentales.
La nieve visual, fenómeno común, se manifiesta como puntos brillantes al cerrar los ojos debido a actividad cerebral normal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno conocido como “nieve visual” genera curiosidad y, en ocasiones, preocupación en quienes lo experimentan: al cerrar los ojos, en vez de percibir un fondo negro, observan una especie de ruido visual similar a la estática de un televisor antiguo, con pequeños puntos brillantes, líneas o destellos que parecen moverse sobre un fondo oscuro.

Según un reciente artículo publicado por el portal AS, este efecto es mucho más común de lo que se cree y no representa una alteración ocular ni un síntoma de enfermedad, sino una manifestación natural de la actividad cerebral.

Expertos del National Eye Institute de Estados Unidos explican que la nieve visual responde a la actividad eléctrica espontánea de las neuronas en la corteza visual, la región del cerebro responsable de procesar los estímulos visuales.

Aunque uno cierre los ojos o se encuentre en completa oscuridad, las neuronas de esta área continúan transmitiendo señales, generando una especie de “ruido de fondo” que el cerebro puede interpretar como puntos, líneas o destellos. Este fenómeno es conocido en términos médicos como fosfenos espontáneos, y su presencia es completamente fisiológica.

Estudios publicados en la revista científica Brain y reseñados en portales especializados como Verywell Health sostienen que este “ruido visual” es más perceptible cuando no hay estímulos visuales externos, por ejemplo, al cerrar los ojos, durante la noche o en habitaciones completamente a oscuras. La intensidad y el tipo de patrones visuales pueden variar de una persona a otra, y suelen ser más notorios en personas jóvenes, tras la exposición a luz intensa, o durante episodios de fatiga visual.

Por qué vemos “nieve visual” al cerrar los ojos

A diferencia de lo que suele creerse, no ver un negro absoluto al cerrar los ojos no indica un problema visual. Lejos de ser una señal de alarma, es una respuesta normal del sistema visual, incluso en ausencia total de luz.

Según Verywell Health y el National Eye Institute, la retina continúa enviando señales eléctricas al cerebro, y la corteza visual las interpreta como un fondo con destellos, puntos o formas en movimiento. Estos efectos se explican por la actividad espontánea de las células, pequeñas variaciones eléctricas y la persistencia de estímulos visuales recientes.

Primer plano de la mitad derecha del rostro de una persona con los ojos cerrados, en un entorno oscuro, con luz sutil resaltando la piel.
Estudios en la revista Brain destacan que el ruido visual es más perceptible en completa oscuridad o tras exposición a luz intensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, algunos factores pueden aumentar la percepción de nieve visual. Entre ellos, destacan la exposición previa a pantallas o ambientes muy iluminados, la fatiga ocular, el consumo de ciertos medicamentos o la predisposición individual a percibir estímulos internos del sistema nervioso.

En la mayoría de los casos, la nieve visual desaparece rápidamente al abrir los ojos o tras unos minutos de adaptación a la oscuridad.

¿Cuándo consultar a un especialista?

La gran mayoría de las personas que experimentan nieve visual ocasional al cerrar los ojos no requieren atención médica, ya que se trata de una variante fisiológica normal y benigna. Sin embargo, especialistas del National Eye Institute y la clínica Mayo advierten que existen situaciones en las que la consulta con un oftalmólogo o neurólogo es imprescindible: si la percepción de puntos luminosos, destellos, manchas o “nieve” persiste con los ojos abiertos, si se acompaña de pérdida súbita de visión, dolor ocular, alteraciones en el campo visual o episodios recurrentes de migrañas con aura.

En estos casos, la nieve visual podría estar relacionada con patologías como el síndrome de nieve visual propiamente dicho, el desprendimiento de retina, la inflamación ocular o trastornos neurológicos que requieren diagnóstico y tratamiento especializado.

Avances en la investigación científica y el impacto en la vida cotidiana

Investigaciones recientes publicadas en Brain y difundidas por portales como Verywell Health han permitido desmitificar la nieve visual y tranquilizar a quienes la perciben ocasionalmente. Los estudios confirman que, en la mayoría de los casos, este fenómeno no tiene relación con la salud ocular, sino con la forma en que el cerebro procesa la información sensorial en reposo, especialmente en ausencia de estímulos externos.

Vista lateral de una persona durmiendo en cama. Sobre su cabeza, una forma de nube oscura con puntos blancos que semejan estrellas en el firmamento nocturno.
Las investigaciones recientes confirman que la nieve visual es una función neurofisiológica normal y no afecta la vida cotidiana en la mayoría de los casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas destacan que esta percepción es una función neurofisiológica normal, similar a los zumbidos en los oídos (acúfenos) o a las sensaciones táctiles espontáneas, y suele pasar desapercibida en la vida cotidiana.

No existen tratamientos específicos para la nieve visual fisiológica ni recomendaciones particulares para su prevención, ya que forma parte del funcionamiento habitual del sistema visual. Sin embargo, mantener hábitos de higiene visual, limitar la exposición excesiva a pantallas y consultar a un especialista ante síntomas persistentes o preocupantes son medidas recomendadas para preservar la salud ocular y neurológica.

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