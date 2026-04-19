Sociedad

De Retiro a la General Paz: varios heridos por distintos choques en la Ciudad de Buenos Aires

El hecho más grave ocurrió en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe, donde un auto colisionó con un colectivo y dejó como saldo 5 heridos

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Cuatro ambulancias debieron acudir al lugar en el que colisionaron un automóvil y un colectivo de la línea 70

Una colisión entre un colectivo de la línea 70 y un automóvil en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe dejó como saldo cinco personas heridas, según informaron fuentes oficiales del SAME a Infobae. El incidente ocurrió durante esta mañana y motivó la intervención de cuatro unidades de emergencia.

De acuerdo con el reporte, entre las personas atendidas se encuentran dos hombres (uno de ellos, de 70 años, fue trasladado al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politrauma) y tres mujeres (una de ellas, de 22 años, fue derivada también al Hospital Rivadavia). El parte oficial no reportó la presencia de menores.

El procedimiento de emergencia incluyó la presencia de cuatro móviles sanitarios y no fue necesaria la participación de helicópteros o unidades aéreas. El parte no especificó la gravedad de las lesiones sufridas por los involucrados, aunque se confirmó que todos permanecieron bajo observación médica hasta el alta en el lugar.

Un Ford Fusion blanco chocado por delante, detenido junto a un autobús verde de la línea 70. Hay derrame de líquidos oscuros sobre el asfalto rojo
Un Ford Fusion blanco con el frontal dañado tras colisionar con un autobús verde de la línea 70, mientras dos hombres observan la escena y líquidos se esparcen por la calzada.

El incidente, que ocurrió en el barrio porteño de Retiro, se registró en una de las zonas de mayor tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pleno centro porteño. Las autoridades no informaron cortes totales de tránsito en la zona, aunque sí señalaron demoras y desvíos temporales mientras duraron las tareas de asistencia y control vehicular.

Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre las causas que originaron el siniestro ni la identidad de los implicados. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Un hombre resultó herido por un accidente en la intersección de la avenida General Paz y Jorge Chávez, mano al Río de la Plata

Previamente, pasadas las 6 de la mañana, dos automóviles protagonizaron un choque en la intersección de la avenida Juan de Garay y La Rioja, también en la capital argentina. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó chocando contra un poste, lo que requirió la intervención de los servicios de emergencia.

Según el parte oficial, el móvil 426 asistió a un hombre de 40 años, quien fue trasladado al Hospital Ramos Mejía para su atención. Por su parte, el móvil 411 atendió a un hombre de 50 años, derivado al Hospital Penna. Ambos conductores sufrieron heridas producto del choque.

A las 7 de la mañana, en tanto, se registró otro choque entre dos vehículos en la intersección de la avenida General Paz y Jorge Chávez, mano al Río de la Plata. Dejó como saldo el traslado de un hombre de 35 años al Hospital Santojanni con politraumatismos.

Según el parte oficial, uno de los automóviles involucrados, en el que se trasladaban tres menores, no se detuvo tras el accidente y abandonó el lugar. El otro vehículo quedó cruzado sobre la calzada, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia y generó demoras en el tránsito en una de las principales vías de acceso de la ciudad.

Las autoridades trabajan para identificar al vehículo que se retiró del lugar y determinar las circunstancias que provocaron el choque. El caso quedó bajo investigación de las fuerzas de seguridad y judiciales, que analizan las imágenes de las cámaras de la zona y la declaración de testigos para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Además, a las 8.20, el SAME informó sobre el impacto de un automóvil contra las rejas de una vereda en la intersección de Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero. El accidente ocurrió durante la jornada y movilizó a los equipos de emergencia, que asistieron a cuatro personas en el lugar.

Según el parte oficial, los pacientes atendidos fueron dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Los cuatro recibieron control clínico en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a centros de salud.

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