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Bulgaria celebra su octava elección en los últimos cinco años

Un país que ha vivido frecuentes cambios de gobierno desde 2021 acude nuevamente a las urnas mientras los sondeos previos anticipan que la alianza impulsada por el ex presidente Rumen Radev podría liderar los resultados, aunque sin mayoría clara

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Una mujer con un perro camina junto a una cabina de votación durante las elecciones parlamentarias en Sofía, Bulgaria, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Spasiyana Sergieva
Una mujer con un perro camina junto a una cabina de votación durante las elecciones parlamentarias en Sofía, Bulgaria, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Spasiyana Sergieva

Los búlgaros comenzaron a votar este domingo en la octava elección del país en cinco años, con el bloque del expresidente Rumen Radev perfilándose como favorito con la promesa de combatir la corrupción.

El país más pobre de la Unión Europea ha atravesado una sucesión de gobiernos desde 2021, cuando grandes manifestaciones anticorrupción pusieron fin al gobierno conservador del veterano dirigente Boyko Borissov.

Radev, que ha abogado por renovar los vínculos con Rusia y se opone a la ayuda militar a Ucrania, fue presidente durante nueve años en esta nación de 6,5 millones de habitantes.

Renunció en enero para liderar el recién creado bloque de centroizquierda Bulgaria Progresista, y las encuestas realizadas antes de la votación del domingo sugerían que la alianza podría obtener el 35% de los votos.

Rumen Radev, líder de Bulgaria Progresista, deposita su voto. EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV
Rumen Radev, líder de Bulgaria Progresista, deposita su voto. EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV

Ex general de la fuerza aérea, de 62 años, Radev ha dicho que quiere librar al país de su “modelo de gobierno oligárquico” y respaldó nuevas protestas anticorrupción a finales de 2025 que derribaron al último gobierno respaldado por los conservadores.

“Estoy votando por un cambio”, dijo a la AFP Decho Kostadinov, de 57 años, tras depositar su papeleta en un colegio electoral de la capital, Sofía, y añadió que los políticos corruptos “deberían irse: deberían llevarse todo lo que han robado y salir de Bulgaria“.

Varios electores hicieron cola incluso antes de que las mesas abrieran a las 7H00 (04H00 GMT).

Radev ha rechazado la política europea de energía verde, que considera ingenua “en un mundo sin reglas”, así como cualquier envío de armas a Ucrania para combatir la invasión rusa.

Un hombre vota mientras sus hijos lo acompañan en un colegio electoral durante las elecciones parlamentarias en Sofía, Bulgaria, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Stoyan Nenov
Un hombre vota mientras sus hijos lo acompañan en un colegio electoral durante las elecciones parlamentarias en Sofía, Bulgaria, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Stoyan Nenov

Por su parte Borissov, de 65 años, niega que Radev traiga algo “nuevo”, y asegura que el GERB “cumplió los sueños de los años 1990” con logros como la incorporación de Bulgaria a la eurozona este año.

Está previsto que los centros de votación cierren a las 17H00 GMT, y que los sondeos a boca de urna se den a conocer inmediatamente después.

Ahora se espera una participación de más del 60%, lo que demuestra una gran movilización.

Los resultados definitivos se esperan para el lunes.

Una persona vota durante las elecciones parlamentarias, en Sofía, Bulgaria, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Stoyan Nenov
Una persona vota durante las elecciones parlamentarias, en Sofía, Bulgaria, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Stoyan Nenov

Si se confirman las encuestas, una victoria de Radev no le permitirá gobernar en solitario y deberá encontrar socios, algo difícil con un Parlamento fragmentado, profundas divisiones ideológicas y vetos cruzados entre las principales fuerzas políticas, lo que dificultaría nuevamente la formación de una mayoría estable.

De confirmarse este escenario, Bulgaria podría prolongar su ciclo de inestabilidad política y no son pocos los analistas que vaticinan nuevas elecciones en unos meses.

(con información de AFP y EFE)

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