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Trump dijo que EEUU destruirá las centrales eléctricas de Irán si fracasa el diálogo: “Es hora de que la máquina asesina llegue a su fin”

El presidente norteamericano acusó a la República Islámica de haber violado el alto el fuego tras los ataques a petroleros en Ormuz, y anunció que la delegación de su país viajará mañana lunes a Pakistán para continuar las negociaciones

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Trump dijo que Irán violó el alto el fuego (REUTERS/Evan Vucci)
Trump dijo que Irán violó el alto el fuego (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente estadounidense Donald Trump denunció este domingo que el régimen de Irán violó el acuerdo de alto el fuego en el estrecho de Ormuz, al abrir fuego contra embarcaciones internacionales. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario indicó que varios disparos se dirigieron contra un barco francés y un carguero del Reino Unido, lo que calificó como una acción inaceptable.

Pese a la escalada de tensiones, Trump anunció que representantes estadounidenses se desplazarán el lunes a Islamabad, Pakistán, para avanzar en las negociaciones con la República Islámica. Este viaje responde a la reciente decisión de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, una medida que, según Trump, resulta contradictoria, ya que la propia presencia de un bloqueo estadounidense ya habría cerrado el paso.

“Nos están ayudando sin saberlo, ¡y son ellos los que pierden con el paso cerrado, 500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen, en este mismo momento, a EEUU, a Texas, Luisiana y Alaska", apuntó el jefe de Estado, quien atribuyó esta situación al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), “¡que siempre quiere ser ‘el tipo duro’“.

Captura de pantalla de una publicación de Donald J. Trump en Truth Social, mostrando su foto de perfil, nombre de usuario y un extenso texto en español sobre Irán
El mensaje publicado por Donald Trump en Truth Social

Sobre el acuerdo que propone Washington afirmó: “Estamos ofreciendo un acuerdo muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas y cada una de las centrales eléctricas, y todos y cada uno de los puentes de Irán”.

“Caerán rápido, caerán fácil y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡Ya es hora de que la máquina asesina de Irán llegue a su fin", concluyó su mensaje.

Pakistán se prepara para recibir nuevamente a las delegaciones

Las autoridades de Islamabad impusieron este domingo un bloqueo de seguridad en la capital paquistaní, con el cierre de las principales arterias, la suspensión del transporte público y la orden de desalojo en hoteles de lujo ante la posible reanudación de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

El despliegue coincide con la inminente expiración, el 22 de abril, del alto el fuego técnico entre Washington y Teherán. Según la agencia EFE, Pakistán, que actuó como mediador en la primera ronda del 11 de abril, no ha confirmado oficialmente la fecha del nuevo encuentro, pero los preparativos en Islamabad indican la inminente llegada de delegaciones internacionales.

Las autoridades han ordenado el cierre total de la Zona Roja y la suspensión del transporte público y privado tanto en Islamabad como en la ciudad vecina de Rawalpindi, según anunció la policía local en un comunicado. El diario paquistaní Dawn News reportó que equipos de avanzada de las delegaciones ya aterrizan en la base aérea de Nur Khan.

El hotel Serena, donde se realizó la primera ronda, y el hotel Marriott suspendieron la toma de reservas hasta el jueves. Un empleado del Serena confirmó a EFE bajo condición de anonimato que se ha pedido a los huéspedes actuales desalojar el hotel desde este domingo.

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